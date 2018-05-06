你的器材不支持播放多媒体材料 马克思雕像揭幕现场

正当德国疑惑该如何纪念马克思诞生200周年时，中国赠予马克思家乡小镇的一座巨大青铜像，又令争议升温。

这座青铜像高4.5米，出自中国最著名雕塑家之手；但德国西部邻近卢森堡的小镇特里尔（Trier），花了数年时间争论接受它会否被视为纵容中国的人权侵犯行为。

马克思与恩格斯合著《共产主义宣言》，指人类历史就是阶级斗争的历史；中国政府则一直宣称将马克思思想作为实施统治的指导思想。

但时至今日，马克思在德国人眼中仍是备受争议的人物。不少德国人曾经生活在苏联共产党统治的阴影下，而苏共正是由马克思思想启发成立。

当地时间5月5日中午，这座雕像在特里尔揭幕，仪式引来了不同派系的示威者，当地官员呼吁各方冷静。

图片版权 Reuters Image caption 特里尔街头出现反对中国侵害人权的示威。

“如果你想批评马克思，我们欢迎，但请不要诉诸暴力和破坏行为。”德新社引述特里尔政府发言人米高.舒密兹（Michael Schmitz）表示。

德新社报道指，极右政党“德国另类选择党”（Alternative for Germany）原定进行一场静默游行，纪念共产党政权下的受难者，另有组织游行声援在中国被禁止的“法轮功”。

德国人怎么看马克思？

马克思的理论被后来者引用，成为共产主义的基础。共产主义的理想制度中，所有财产均为社区共有，社会阶层将会消弭。

然而，共产主义政党掌权的国家如苏联及中国，均以侵犯、打压人权闻名。

1949-1990年间，德国东部由苏联统治，名为“德意志民主共和国”。 上世纪90年代两德统一时，东德远较西德贫困。

图片版权 Reuters Image caption 一些共产主义的支持者亦有在特里尔游行。

德国莱茵兰-法尔茨州州长马璐.德莱尔（Malu Dreyer），形容马克思诞辰日为一次讨论他、而非纪念他的机会。

不少其他德国政治人物也在网络上表态。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @peteraltmaier Lieber #KarlMarx, egal wie brillant Deine Ideen waren: Die Umsetzung hat nie funktioniert, Millionen Menschen um Glück & Leben betrogen. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 2018年5月5日

“亲爱的马克思，无论你的思想有多厉害，它们的实践却从未成功过。上百万人的生活与幸福被辜负了，”默克尔内阁经济部长彼得. 阿特麦尔（Peter Altmaier）在推特上表示。

而德国左翼政党Die Linke的国会议员贝恩德. 里克辛格（Bernd Riexinger）则有不同看法。

“诞生200年后，马克思思想仍然具有意义。”里克辛格写道：“科技发展让社会进步成为可能，但资本主义却在妨碍这一点，它破坏了人类社会与自然。读马克思，我们可以看到这一切究竟是如何发生的。”

周五，欧盟委员会主席让－克劳德·容克（Jean-Claude Juncker）在特里尔表示，今时今日马克思“象征了一些不是由他引起、也不应由他承担责任的东西，因为他的思想被重新包装成完全相反的东西。”

2008年全球金融海啸后，马克思的理论重新获得关注。

为什么中国送的雕像会引发争议？

特里尔的官员说，应否接受中国这份“大礼”的争论，已经进行了两年：一些人认为，接受这一馈赠的行为与谴责中国侵犯人权的立场前后矛盾。

周五，“独立中文笔会”德国分会表示，在已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞解除软禁前，这座雕像不应揭幕。

刘霞从未被控以任何罪行，但自2010年刘晓波获奖以来一直被软禁至今。

“另类选择党”领袖高兰德（Alexander Gauland）则指，共产主义为人类带来极大苦难，不应立像纪念。

图片版权 AFP/Getty Image caption 特里尔的纪念活动上出现了反对的示威者。

特里尔市长沃尔弗拉姆.莱布（Wolfram Leibe）认为，这场争议，是检视各方态度的机会。

“我们接受这座雕像，是一种友谊的表现，这座雕塑也可以鼓励人们重新思考马克思。”

“或许这样一来，一些评断与偏见会被重新审视。”

马克思的纪念建筑或雕像在德国并不罕见，譬如其故居以及首都柏林一个公园内的雕塑。莱布表示，每年特里尔迎来450万游客，当中5万来自中国。

中国怎么看马克思？

周五，中国国家主席习近平高调发布演说，赞扬马克思是“近代以来最伟大的思想家”。

他敦促中国共产党“回到马克思、回到共产党人理想启航的原点”，并指中共将一直是马克思思想的“忠诚信奉者、坚定实践者”。

在中国，学生与公务员必须修读马克思主义的必修课程。

虽然如此，中国目前的制度更倾向资本主义，有庞大的亿万富翁群体，贫富差距也越拉越大。

图片版权 Getty Images Image caption 柏林一个公园里的马克思、恩格斯雕像。

中国送给特里尔的雕像，由著名雕塑家吴为山所作。

“在现今年代，我的作品获得世界注目，是因为中国获得世界注目。”吴为山向中国官媒表示。

马克思是谁？