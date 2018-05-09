图片版权 Reuters Image caption 5月8日，李克强在雨中抵达日本。

中国总理李克强本周二（5月8日）开始访问日本，出席中日韩首脑会议。他是2011年后首位到访日本的中国总理。日前，中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三首次举行电话会议，两人讨论朝鲜问题，后来日本媒体传出消息，称安倍可能秋季访华，习亦有望下年在出席二十团集团峰会之时，顺道以国宾身份国事访问日本。

种种迹象显示，中国与日本关系正逐步改善。到底是甚么原因让两国靠近？在钓鱼岛（日称尖阁诸岛）争议和二战历史问题仍然未解决之时，中日这种微妙的关系能否持续？

阔别多年的访问

今次李克强到日本出席中日韩首脑会谈，国际间固然聚焦朝鲜问题，但对中日而言，李克强这次访问日本的本身更令人期待──上次访日的中国总理，已经是2011年的温家宝。

这次李克强访日之旅，日本为他提供公宾级别待遇，获天皇接见、与安倍会谈以及在安倍陪同下造访北海道。北京大学国际关系学院教授梁云祥对BBC中文说，李克强获天皇接见也许中国人不太重视，但在日本人的角度，真是一种荣耀，显示了对李克强的重视。日本国立一桥大学法学院教授王云海对BBC中文说，值得留意的是，首相甚少陪同领袖到东京以外的地方，这可被视为一种突破。

两国谋求合作的部分包括货币互换协议，并宣布给予日方合格境外投资者（RQFII）额度。李克强此行亦与日本敲定海空联络机制，虽然机制没有明确规定适用的范围，但同意一旦双方军舰、飞机接近时，可采用无线电频率直接用英文联系，并希望两国防务部门有定期会议，和设立军方专用联络热线，避免误判和冲突情况。

北大教授梁云祥认为中日设立海空联络机制具象征意义，但双方对领土领海问题立场没有改变。

图片版权 AFP Image caption 专家认为中日设立海空联络机制具象征意义，双方对领土领海问题立场没有改变。

为甚么此时此刻关系暖化？

在2012年，日本政府宣布把钓鱼岛“国有化”，中日关系进入“冰河时期”。中国和日本多次派舰只、战机到钓鱼岛附近宣示主权，日本右翼人士更曾登上钓鱼岛视察，然后互相指摘对方入侵其领海领空，而中国在2013年宣布在东海划定防空识别区。

历史问题上，从南京大屠杀、慰安妇、教科书、安保法修宪解禁集体自卫权、首相是否参拜供奉二战甲级战犯的靖国神社等，中国一直指责日本逃避历史责任。

但在一连串外交斡旋下，2014年11月，安倍晋三前往北京出席亚太经合组织会议时，与习近平进行历史性破冰会晤，当时会面仅25分钟，两人握手“面无表情”的合照更成为中日关系的重要标记。

之后，习近平和安倍多次在不同的国际峰会碰头会晤，从会谈通稿可以看出，中国起初把会谈重点放在历史问题，但踏入2017年后，经贸合作与中日关系渐渐出现，也显示两国关系的微妙改变。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年11月，安倍晋三与习近平历史性破冰会晤，两人握手合照严肃的表情成为中日关系的重要标记。

日本国立一桥大学教授王云海认为，中日关系改善的主因出于经济考虑，中国和日本经贸方面有更多的共同利益。而美国总统特朗普上任后，奉行倾向保护主义的贸易政策，亦间接促成了两国靠近的契机。

一方面，美国宣布退出跨太平洋伙件关系协定（TPP）， 令日本在经济上不能够依赖盟友，而中国亦有庞大的市场做诱因，与中国关系友好有助改善日本经济，特别是日本的高端制造业。

另一方面，中国和美国有贸易摩擦，也意识到与日本加强经贸合作不是坏事，特别是如果能拉拢日本更热心参与“一带一路”，亦有助中国在区域内发挥更大的影响力。

李克强访问前在日本媒体《朝日新闻》撰文，说不少日本企业愿分享“一带一路”倡议带来的机遇。李克强说，中日经济互补性很强，在新一轮科技与产业革命浪潮中，拓展节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等多领域合作，两国企业开展第三方市场合作“拥有巨大潜力”。

过往中国和日本在投标外国基建项目时，时常成为竞争对手。中国智库世界经济与发展研究所所长姜跃春近日说，中国和日本在亚洲高铁项目过度竞争，出现压低价格与低息贷款等问题，双方或可以合作取得进展。这个智库对中国国策有一定指标。

北大教授梁云祥认为，中国资金充足，日本管理、技术较强，两者结合起来，能令双方受益，但这种合作牵涉“技术转让”问题，所以需要政治上的互信，从而增加第三方合作的可能性。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年，中日关系踏入冰河时期，反日情绪高涨。

关系暖化是否昙花一现？

日本国立一桥大学学者王云海预计，中日关系会持续改善，有望实现安倍晋三访华以及习近平回访日本。

他认为两国经过一段时间的对立，彼此认识到互相对立对国家利益不大，而这次改善关系的行动，不是中日双方临时想做的事，而是考虑到长远的利益，不会“一会儿就消失”。

北大教授梁云祥的观点则较为审慎，他认为虽然中日关系表面上有所改变，但实际上仍然很脆弱，两国矛盾实际上没有解决。

在领海主权争议与历史问题上，双方立场鲜明，目前没有改变的空间。

梁认为，如果地区形势有变，例如朝鲜半岛或台海局势演变成危机，日本没有别的选择一定支持美国，中日关系便很容易滑落，但如果没有危机的情况下，两国可以在一定程度上改善关系。

而两国领袖能否互访，亦取决于安倍晋三能否在今年9月的自民党总裁选举中获胜，目前民调显示，他和前首相小泉纯一郎之子、现任众议员小泉进次郎势均力敌。