图片版权 BBC CHINESE Image caption 巴拿马共和国与中华人民共和国外交、经济新关系座谈会（郭笃为摄）。

中国驻巴拿马大使对中国政府是否投资尼加拉瓜运河工程的关切深表讶异，强调官方已经公开澄清该工程纯属私人投资，中国政府从未介入，事实上也不再有人提起该工程。

BBC中文驻中美洲特约记者郭笃为从巴拿马报道说，中国驻巴拿马大使魏强5月7日上午出席了巴拿马外交部、伦敦经济学院（London School of Economics）与“拉丁美洲开发银行”（CAF）联合举办的“巴拿马共和国与中华人民共和国外交、经济新关系座谈会”。

魏强在被问及中国是否投资修建尼加拉瓜运河时表示：“至今还有这种忧虑和提问，着实令我大吃一惊！”

2017年6月中巴建交后首任北京大使表示，尼加拉瓜运河公司是中国商人在香港成立的合资企业，纯属私人投资，且自行承担风险。

魏强表示，以官方立场来看，中国政府过去没有参与、也从未有过投资，况且商业部最近已经做出澄清。他说：“现在已经不再有人提及这议题。”

由北京商人王靖与尼加拉瓜政府合资在香港成立的“尼加拉瓜运河开发投资有限公司”（HKND集团）曾于2014年12月22日在太平洋岸里瓦斯省（Rivas）布里托（Brito）河口农庄举行象征性的首开工仪式。

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当时信心满满的HKND集团董事长王靖说，这条“幸福之河”将于2015确定初步设计、施工及招标进程，大运河将在2019年竣工通航。

2014年7月公布的大运河预定路线全长278公里，为巴拿马运河的3.5倍，其中105公里利用中美洲最大的尼加拉瓜湖。运河宽度介于230至520米之间，30米的水深也优于巴拿马运河。

2016年秋季巴拿马与中国就关系正常化展开建交谈判时，中国政府一旦参与尼加拉瓜大运河工程将腰斩巴拿马运河垄断的焦虑，正是巴拿马做出建交决定的催化剂。

2017年6月12日胡安卡洛斯‧巴雷拉总统向全国宣布与中华人民共和国建立外交关系时，尼加拉瓜大运河工程仍停留在象征性的“初动工”阶段。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 巴拿马总统巴雷拉与中国大使魏强（郭笃为摄）。

由尼加拉瓜立法议会审核通过授权修建及50年经营特权的大运河计画，工程总预算为400亿美元，HKND集团从未公布实际集资状况。

HKND集团官网http://hknd-group.com已经被撤下，实际营运状况不明。

HKND集团曾在香港中环金融中心二期18楼设有总部。BBC中文记者周二前往探访，却发现已人去楼空。金融中心二期工作人员表示，这家公司上个月已搬走，但不清楚搬去哪里。