从“性武器”到赛季空白：盘点世上那些奇特的罢工

图片版权 BRIDGEMAN IMAGES Image caption 米老鼠和它的小伙伴们愤怒了。1941年，迪斯尼艺术家们罢工，要求加薪改善待遇，抗议解雇动漫大师，要求认可工会。

罢工是指工人为表示抗议而集体停工，起因通常是劳资纠纷，工人的主要诉求包括工资水平、就业保障、工作条件和环境、福利待遇等。

集体停工是最常见的罢工方式，但目的、诉求和形式手段多样。

日本冈山市公交车司机4月下旬举行了一次"日本特色的罢工"，抗议竞争对手公司获准分享赚钱线路的公交服务威胁到他们的饭碗安全。

这种被称为另类罢工的行动在日本传统上叫集改札罢工。具体到冈山市公交车司机罢工，就是照常出车但不收车费，让公众免费乘车。

通过减少公司运营收入的办法来争取更强大的就业保障，是否合乎逻辑有待商榷，但最终取得了一定效果，"免费乘车"罢工结束。

与冈山县巴士司机的日本特色罢工类似的，历史上还曾发生过一些不寻常的罢工。

图片版权 Vital voices Image caption 莱伊曼•古博薇（Leymah Gbowee）从《利西翠妲》的古希腊女子“性罢工”获得灵感，发起和平运动结束利比里亚内战，为此获诺贝尔和平奖。

古希腊"性罢工"的现代版

"性罢工"，可以说源自古希腊喜剧大师亚里斯托芬（Aristophanes）最著名的剧作《利西翠妲》。

这是一部充满反战思想和女性主义的荒诞喜剧。故事大概是说，古希腊伯罗奔尼撒战争期间，雅典女子利西翠妲为了阻止希腊城邦之间的战争，联合几个城邦的女性集体"罢工"，拒男性于千里之外，目的是逼迫他们尽快停战，恢复和平生活。

创作于公元前411年的这部当时看来题材超级前卫且打破道德常规的作品被尘封2000多年，到20世纪才大放光彩。

不仅在剧场如此，在现实世界它也启迪了全球各地的女性，先后出现不少现代版利西翠妲。

最令人惊叹的一位是非洲利比里亚传奇女子，有"和平斗士"之称的莱伊曼·古博薇（Leymah Gbowee）。

2003年，利比里亚内战正酣，她借用古希腊利西翠妲的策略发起领导的一场和平运动推动了停火，最终实现和平。

她后来因此获得诺贝尔和平奖，并使得埃伦·约翰逊·瑟利夫(Ellen Johnson-Sirleaf) 当上利比里亚总统，成为非洲第一位女总统。

图片版权 Reuters Image caption 2005年，斯坦利杯冰球赛是个历史空白

整季赛事取消——历史留白

任何球类活动，难以想象一整个赛季的赛事全部被取消。记忆所及的有一个实例，是2004-05年北美职业冰球联赛（NHL）。

NHL和球员协会的集体谈判最终破裂，导致劳资纠纷长时间无法解决，只好停赛。

最后点算，那个赛季总共取消了1230场比赛。

斯坦利杯历史上留下一个令人瞠目的空白。

图片版权 Disney Image caption 迪斯尼动画片《小飞象》（Dumbo）里的小丑抱团找老板要求加薪情节，就是取自1941年的迪斯尼动画艺术家罢工。该片的制作因罢工受到耽搁。

米老鼠的愤怒

1941年，迪斯尼公司的动画艺术家为争取改善工资待遇和资方认可工会组织，举行了有迪斯尼特色的罢工。

艺术家的罢工才华横溢，倒也不令人吃惊。

在影业公司大门外的罢工纠察线上可以看到卡通人物皮诺丘（又译皮诺曹），他在宣告"我身上没有木偶牵线"，还有大狗布鲁托，宣告自己"宁为狗犬，不当工贼"，米老鼠文绉绉发问"我们究竟是鼠还是人？"

那次大罢工持续5周，导致当时正在制作的《小飞象》（Dumbo）遭耽搁。不过，后来影片中加入了罢工情节，参加罢工的动画艺术家们成了集结起来去找大老板要求加薪的小丑演员。

Image caption 波士顿1919年警察罢工，司法、治安瘫痪数日数夜。罢工警员被扣上“列宁的特工”和“逃兵”帽子，悉数开除。

波士顿出现”列宁的特工“

第一次世界大战结束后，美国马萨诸塞州波士顿的警察因为不满通胀加剧下工资缩水，于1919年扔下警棍，举行大罢工。

在绝大部分警察都在罢工的情况下，波士顿经历了连续数夜治安瘫痪，最后当局只得调遣国民卫队前去维持治安。

罢工警察被扣上"逃兵"、"列宁的特工"等帽子，最终全部开除。

具有讽刺意义的是，当局后来接受了他们的罢工诉求，但获益的是招来取代他们的新警员。

真所谓前人栽树后人乘凉。

Image caption 还我好老板！不许解雇我们的老板！集市篮子公司数千名员工罢工抗议董事会解雇公司首席执行官。

不许解雇我们老板

一般的罢工都有一个对立面，通常是老板，资本家。但马萨诸塞州目睹过一次工人为支持老板举行的罢工。

该州有一家食品杂物连锁店，叫集市篮子（Market Basket），是家族企业。

公司员工2014年6月举行罢工，因为他们喜欢的老板，首席执行官亚瑟·德莫拉斯（Arthur Demoulas）由于家族内部矛盾遭解雇。

罢工者的诉求就是要求这位好老板恢复原职。

这次奇异的劳资纠纷持续了一整个夏季，公司每天亏损约1000万美元。

最后，股东们放弃对峙，把自己的股权卖给德莫拉斯。

罢工结束。