“死而复生” 美国小男孩称“到天堂走了一圈”

图片版权 JENNIFER REINDL/FACEBOOK Image caption 特伦顿说，他好像在天堂走了一圈。

美国阿拉巴马州的一名13岁小男孩在他父母和医生决定拔掉维持他生命机器的一天前，奇迹般苏醒过来。

特伦顿·麦克金利（Trenton Mckinley）在一次事故中大脑严重受伤，被医生宣布没有希望恢复了。

在与医生协商后，他父母同意签字捐献他的器官。因为，他的器官与5名儿童匹配，至少可以拯救5个孩子。

但就在医生准备为他拔管的前一天，特伦顿出现生命迹象。

特伦顿今年3月在拖车中玩耍时发生翻车事故，当时大脑出现7处颅骨骨折，严重受损。

特伦顿随后接受了几次开颅手术，还出现了肾衰竭和以及心脏骤停。

特伦顿妈妈说，特伦顿甚至在手术台上"死了"15分钟。

在医生给他拔管前，准备给他大脑进行最后一次脑电波测试，以确定他的死亡时间，但这时出现了奇迹。

现在特伦顿正在慢慢地恢复中。他还记得当时车翻了，他的脑袋撞到水泥地上，拖车又压到头部。那之后他就什么都记不得了。

图片版权 JENNIFER REINDL/FACEBOOK Image caption 特伦顿正在慢慢恢复。

上帝？

特伦顿现在可以讲话、走动、甚至可以阅读和做算术等，虽然他仍然时常出现神经痛以及癫痫症状等。

当然，他还将需要进一步的颅部手术。

而特伦顿自己说，在他昏迷状态中他觉得自己是在天堂，是上帝救了他。

"我在一片开阔的田野中直行，"他说。"没有其他解释，只有上帝。"

植物人和植物人状态

像特伦顿这样的奇迹现象并非独一无二。

一名35岁的法国男子由于车祸大脑受到大面积损伤，处于医学上所称的昏迷状态，即俗称的"植物人"。

但在长达15年之后，经过新的刺激疗法后已经"苏醒过来"。

经过半年的治疗，该名男子已经恢复了部分知觉。他可以转动头部，听故事以及对指令做出反应等。

一般来讲，医学界认为如果一个人进入"植物人"状态12个月之后，就基本上被"判了死刑"。

图片版权 WYSS CENTER Image caption 一个人只要连续4个星期以上进入这种状态就可以被称作植物人状态。

植物人状态是指那些不用借助机械呼吸的患者。他们有正常的心跳，甚至可以睁眼但却没有任何对外部的感知。

他们的眼睛不会有意识追踪物体的移动，也不会对声音做出反应。同时，他们也不会显示任何情感特征。

一个人只要连续4个星期以上进入这种状态就可以被称作植物人状态。

如果脑部没有受到外部伤害而失去感知的话，只要连续6个月以上就可以被界定为永久植物人状态。但如果是受到外部伤害导致的，则需要12个月以上才能被称为永久性植物人。

通常，如果成为了永久性植物人，恢复的几率则相当小，但也不是没有可能。

舒马赫

随着医学的发展，人们对植物人的认知也越来越多。但人体的神秘和未知有时又是现代医学知识所无法解释的。

世界知名F1赛车手迈克尔·舒马赫（Michael Schumacher）2013年在法国阿尔卑斯山滑雪时发生事故头部受到重创，陷入昏迷。

虽然2014年，他的发言人表示，舒马赫已经脱离昏迷状态并回家继续接受治疗，但从此就再也没有任何进一步的消息。

如果昏迷15年后的"植物人"都能苏醒，谁又能说舒马赫没有希望呢？

因为毕竟，生命是神秘的。有许多超自然的东西是目前的医学所无法解开的谜。