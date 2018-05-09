图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥（左）在四月曾与金正恩会面，指两国已经建立起“良好关系”

特朗普与金正恩的历史性会面前夕，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）再度访问平壤；而金正恩在此之前已经第二度与习近平会面。

蓬佩奥抵达平壤，为美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的历史性会谈作“先头部队”。他表示，希望为朝鲜半岛无核化的谈判订下最终计划。

这是美国国务卿继上月与金正恩会面之后，第二次到访平壤，外界同时关注朝鲜是否有可能释放平壤扣押的三名美国公民。

蓬佩奥表示，四月的会面已经令双方建立起“良好关系”——那是美朝自2000年以来最高级别的官方接触。

中国的重要性

特朗普此前曾表示，他与金正恩的会面可能会在六月初或者“之前一点点”进行，并且已经有多个备选的会面地点，但不会在美国。

本周较早前，传出金正恩再一次前往中国，在东北城市大连与中国国家主席习近平会面的消息——这是六个星期之内的第二次。

金正恩在会见韩国总统文在寅和美国总统特朗普之前，都率先去了中国。

接连的高层会面似乎表明，中国希望在解决朝核问题的事务上发挥与美国旗鼓相当的重要性；而中美两国在朝鲜无核化的进程上有不一样的看法。

特朗普政府曾提出要求，平壤须在六个月到一年内拆除核武器库，而中朝领导人会面后发表的声明显示的无核化进程要更漫长。

中国官方新华社引述金正恩在与习近平的会面中表示，他希望“有关各方负责任地采取分阶段、同步性的措施”，通过政治解决朝鲜半岛问题，“实现半岛无核化和持久和平”。

中国方面表示，对于朝鲜对中朝两国战略沟通的重视“予以高度评价”；而新华社报道指，金正恩向习近平“通报了近期朝鲜国内发展和党的建设情况”——此前朝鲜劳动党在其党政大会中宣布暂时停止核武及洲际弹道导弹试验，将注意力转向经济发展，是国际社会始料不及的决定，一般认为中国在此过程当中发挥了重大作用。

美国总统特朗普则在美国时间周二宣布他将退出奥巴马政府时期与伊朗订立的核协议，期间也提及了蓬佩奥的平壤之行，表示与朝鲜的关系正在逐渐建立。

“我们已经订好了我们的会议计划，地点也都选好了。时间、日期，所有事情，都已经有选择，”特朗普说。

“我们会看看最后的结果，或许会没有结果。但是对于朝鲜、韩国和整个世界来说，它可以是一件大好事。”

请求释放在押美国公民

此次到访平壤之前，蓬佩奥就表示，他希望朝鲜能够“做正确的事”，释放三名被扣押在朝鲜的美国人。

“我们请求释放这些在押人士已经问了有17个月了，”蓬佩奥说。

韩国总统府一名官员向韩联社表示，外界期待平壤释放三名美国公民，在金正恩与特朗普会面之前展示一种“友好姿态”。

与蓬佩奥同行的一名美国国务院官员表示，美国还会在与朝鲜的互动中寻找来自朝鲜的信号，显示平壤的核武意图“有实质性的改变”。

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四月，特朗普同意与平壤进行直接对话，令国际社会感到意外——在任美国总统与朝鲜领导人直接会面是前所未有的举动。