图片版权 Getty Images Image caption 吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel），为美国中情局工作了33年的职业特工。

美国参议院确认了总统特朗普提名的中央情报局（CIA）局长人选——吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）。

自此，美国中情局迎来了有史以来第一位女局长，而这位女局长更不同寻常之处在于，中情局是她的第一份工作，也是她唯一做过的工作。

前中情局局长迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）4月下旬被任命为国务卿后，一直在幕后负责秘密特务工作的吉娜·哈斯佩尔被推到幕前的聚光灯下。

5月9日，在美国参议院情报委员会的听证会上，吉娜·哈斯佩尔说，这是她第一次向美国公众正式介绍自己。她将自己定义为“典型的美国中产”，“机缘巧合”做了一个特工，所做的工作充满危险和诡计。

她说：“我不用任何社交媒体”。

职业特工

吉娜·哈斯佩尔1956年出生于美国肯塔基州，父亲为美国空军工作，她跟随父亲在美国海外的空军基地长大。她说，这样的经历让她更加热爱美国，也更加感受到美国作为世界领袖的重要性。

1985年，她加入美国中情局，在其后长达15年的时间里，吉娜·哈斯佩尔负责俄罗斯方面的情报工作。

本次特朗普提名吉娜·哈斯佩尔出任中情局局长，再次让美国媒体和人权机构审视她在2001年911后布什政府发动的反恐战争中的“政绩”，其中颇有一些不能也不便向外界和盘托出的内幕，事关人权、酷刑等极为重要和敏感的议题。

图片版权 Reuters Image caption 吉娜·哈斯佩尔承诺她将确保中情局不会再启动类似的羁押和审讯。

而涉及吉娜·哈斯佩尔本人最富争议的一段工作经历，是她曾经在9·11之后，于2002至2005年间，在泰国负责一个关押“基地”组织（al-Qaeda）成员的秘密监狱。

这是美国在海外多个“黑狱”之一，很多恐怖活动嫌疑人被施以包括“水刑”在内的种种刑讯手段。而这些刑讯手段被认为无异于酷刑折磨。

刑讯录像

另外，她职业生涯的另一个富争议的问题与中情局销毁刑讯录像有关。

2005年，就在美国参议院宣布调查政府有关“黑狱”之前，中情局销毁了一批显示酷刑审讯卡伊达成员的录像。她说：“我不知道销毁录像的命令。”

在你看来，那样的羁押项目符合美国的价值观吗？ 美国民主党参议员, 马克·华纳

一直以来，外界有传言认为，录像中有吉娜·哈斯佩尔在泰国秘密监狱中的身影。

听证会上，吉娜·哈斯佩尔第一次正面回答了这个问题：“我不在录像中。”

她说，中情局内部有担心，录像被公开会危及那些秘密特工的人身安全。

总统支持

在获得总统特朗普的提名后，吉娜·哈斯佩尔知道将无法避开参议院确认提名的听证程序，一度考虑放弃，希望籍此避免中情局和自己的名誉受损。

好在总统特朗普对她的信心不减。特朗普说：吉娜·哈斯佩尔“因为对恐怖分子太苛刻而受到批评”。

在对恐怖分子施以重刑的问题上，特朗普从来没有掩饰过他的观点。他曾经表示：他相信水刑有效，可以用它“以毒攻毒”。

特朗普还说他曾经问过美国情报机构最高层的专家，问他们“水刑是否管用，酷刑是否好使？回答是，绝对好使”。

作为一直活跃在幕后的职业特工，吉娜·哈斯佩尔从来不必向外界公开表示自己对中情局此类刑讯和羁押的个人看法。

在听证会上，吉娜·哈斯佩尔表示：“我本人曾经在混乱时局中为中情局效力，我想清楚而且毫无保留地表达我个人的承诺，那就是中情局在我的领导下，我将确保不会再启动类似的羁押和审讯。”

模糊态度

然而，听证会上，吉娜·哈斯佩尔对酷刑问题的回答并没能打消美国民主、共和两党一些参议员的疑虑。

总统认为酷刑好使。你同意吗？ 美国民主党参议员, 卡马拉·哈里斯

民主党参议员马克·华纳（Mark Warner）在听证会上给她提了一个尖锐的问题：“尽管你认为中情局羁押项目当年在技术上是‘合法的’，但是美国能允许被羁押人员受到那样的对待吗？最重要的是，你认为，那样的羁押项目符合美国的价值观吗？”

马克·华纳继续追问道：“如果总统要你做某件在道德上有问题，可能违法或者违约的事情，你要怎样反应？”

来自加州的民主党参议员卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）也问：“总统认为酷刑好使。你同意吗？”

她回答说：“我并不认为酷刑管用”，但是，通过重刑审讯，获得了“宝贵的情报”。

中国威胁

图片版权 AFP Image caption 听证会上，有人示威抗议，要求关闭美国在古巴的关塔那摩羁押中心。

吉娜·哈斯佩尔在听证会上提到美国在当今世界面临的挑战。

她提到俄罗斯、伊朗和中国，这与她的前任迈克·蓬佩奥的观点一致。在论及中国影响力时，她说：“中情局在监视中国崛起成为国际强国的过程中发挥极为重要的作用。”

“中国在太平洋地区，甚至全世界都试图消除美国的影响力。”

她透露，中情局内有了不起的中国问题专家，“是一个很强的团队”，总统和国防部长每个星期都要听取专家们通报中国情况。

爱国者

吉娜·哈斯佩尔听证结束后，美国共和党议员约翰·麦坎恩 （John McCain）发表声明，呼吁参议院不接受对吉娜的提名。

他在声明中表示：“我相信吉娜是一位爱国者，爱我们的国家，为服务和保卫国家贡献了她全部的职业生涯。”

“但是，在美国人使用酷刑的问题上，她曾起过的监督作用令人不安。而她拒绝承认酷刑折磨是不道德的，她不能成为一个合格的中情局局长。”

对吉娜·哈斯佩尔是否够格出任中情局局长， 美国政界的看法从她被提名开始就两极分化。参议院在审议一位经总统提名的情报首脑是否合格时，重点不在她的业务水平或管理水平，而在她的道德水平，实属罕见。

图片版权 CIA Twitter Image caption 中情局的社交平台推特Twitter上，有不少介绍吉娜·哈斯佩尔如何英勇、果断、胜利完成任务的推文。

对此，中情局内部应该早有警惕。为她成功获得参议院的首肯，中情局曾为她广为造势宣传，介绍她的工作业绩。

中情局属下国家秘密行动处的退休处长约翰·本内特（John Bennett）曾联系《纽约时报》记者。

本内特在采访中被问及的一个问题是：怎样才算一个好间谍？

他回答说：在我看来，最重要的一个品质是，有处理模棱两可局面的能力。

“如果你眼中的世界非白即黑，不是好人就是坏人，不是错就是对，不能应对间谍工作的灰色特性，那么你将很难熬。”