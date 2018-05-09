红场阅兵：西方与俄罗斯交恶已超过冷战

图片版权 KIRILL KUDRYAVTSEV Image caption 普京讲话赞扬了苏联在第二次世界大战中的历史功绩（红场阅兵式中二战时苏军使用过的T-34坦克）

俄罗斯纪念1945年苏联战胜纳粹德国，普京讲话赞扬苏联在第二次世界大战中的历史功绩，强调现在俄罗斯拥有的强大军事能力。

在俄军部队，宪兵和军校学员周三（5月9日）在莫斯科红场胜利日阅兵中接受检阅的时候，西方同俄罗斯的关系正在持续恶化。不过普京总统在此次胜利日阅兵讲话中说，俄罗斯为确保世界和平愿意同世界其它国家建立建设性的平等伙伴关系。

"我们记得两次世界大战的悲剧和历史教训。他们让我们保持清醒。在新出现的威胁背后，我们能够看到的是同样的，陈旧的丑陋的东西， 即自以为是，缺乏宽容，侵略性的民族主义，强调自身的杰出和独特。我们深知这些威胁的严重性。"

图片版权 KIRILL KUDRYAVTSEV Image caption 俄军部队，宪兵和军校学员周三（5月9日）在莫斯科红场胜利日阅兵中接受检阅.

俄罗斯在红场阅兵式上展示了最先进的第五代隐形战机苏-57，"匕首"（Kinzhal）超高音速导弹，RS-24"亚尔斯"（Yars）洲际弹道导弹，阿玛塔坦克，S-400防空导弹，"山毛榉"地空导弹，Uran-9无人战斗车等先进武器装备。

对立超过冷战

俄美英在二战中的盟友关系在战后的冷战（1945-89）中变为两大阵营的对抗。自普京担任俄罗斯总统以来努力恢复俄罗斯退缩的国际影响力，在高加索地区采取军事干预，还在俄罗斯境外施展武力，特别是最近在叙利亚派兵支持莫斯科的盟友叙利亚总统阿萨德，引起美国和盟国的不满。

《独立报》的防务和外交记者森古普塔（Kim Sengupta）说，上述行动提高了普京的国际威望，令俄罗斯在缺席数十年后重新在中东地区发挥关键作用。但是他也认为，俄罗斯和西方都认为双方的关系"恶化程度超过了冷战时期"。

在普京担任总统期间，俄罗斯还在欧洲进行了两场战争，先是在南奧塞梯和阿布哈茲，后来在乌克兰兼并了克里米亚半岛，并支持乌克兰东部的分离主义力量。这些行动不仅导致严重的国际危机，而且招致欧盟和美国对俄罗斯的制裁。

图片版权 SERGEI ILNITSKY Image caption 俄罗斯在红场阅兵式上展示了第五代隐形战机苏-57，"匕首"（Kinzhal）超高音速导弹等先进武器装备。

在特朗普竞选并当选美国总统后，美国又指责克里姆林宫干涉美国选举，其他西方国家也指着俄罗斯干预了法国选举，德国选举和英国脱欧公投。最近俄罗斯又受到英国指责，说俄罗斯试图毒杀前军情6处间谍斯克里帕尔及其女儿。随后英国和许多西方盟国驱逐俄罗斯外交官进行报复。

第二舰队

5月初，美国海军表示将恢复冷战期间部署在大西洋的第二舰队，对付俄罗斯增强的影响力。海军上将约翰·理查德森（John Richardson）说，这支在2011年解散的舰队将负责美国东海岸和大西洋北部的安全。

美国过去的第二舰队因为节支和结构原因被解散。美国第二舰队的母港仍然是从前的弗吉尼亚的诺福克海军基地。BBC防务记者马库斯说，第二舰队从那里能够更好地在大西洋部署。

马库斯说，北约还计划建立一个新的联合部队指挥部，美国也表示愿意把这个指挥部安排在弗吉尼亚的诺福克基地。

理查德森上将说，"我们的国家防务战略明确指出，我们重新回到大国竞争时代，安全环境继续变得更加复杂，而且越来越有挑战性。""这就是我们现在需要第二舰队的原因，特别是在大西洋北部，需要应对新变化。"

图片版权 Getty Images Image caption 为遏制俄罗斯海军的影响，美国恢复了第二舰队，其母港仍然是从前的弗吉尼亚的诺福克海军基地。

BBC的马库斯说，"恢复第二舰队是美国武力面对大国竞争重新调整策略的一部分，有别于过去几十年（美国）打击反叛武装的做法。"

理查德森说，世界又回到了大国竞争的时代 。这个战略把对抗俄罗斯和中国列为重点。此前美国国防部长马蒂斯说，中国和俄罗斯是"改变现状的大国"并且"寻求按照他们的专制模式塑造世界"。

大西洋对抗

虽然目前俄罗斯海军的规模已经大大小于冷战时期的苏联海军，但据北约掌握的情况，俄罗斯在波罗的海，大西洋北部和北冰洋增加了海军巡逻活动，俄罗斯潜艇活动达到了冷战以来的最高水平。

美国第六舰队司令詹姆斯·福戈三世海军上将（James Foggo III）在 2016年发表的文章中说，"俄罗斯增加了潜艇活动，不停地侦测美国的反潜网络"。

美国海军研究所新闻网站上也发表过以上观点。詹姆斯·福戈上将把这种对抗称为"大西洋的第四场战争"。他把目前的对抗同一战，二战时盟国和德国，以及冷战中美苏在大西洋的潜艇较量相提并论。

图片版权 Reuters Image caption 今年3月普京在国情咨文讲话中透露了"射程无限"的新型导弹导弹，其中一段视频显示了导弹射向美国佛罗里达的模拟图像。

BBC的马库斯认为，在此意义上，美国针对的目标肯定是俄罗斯，"是对近年来俄罗斯增强海上活动作出的反应"。

最近，65岁的普京在其第四任总统宣誓仪式上讲话说，要让俄罗斯在强大的军力支持下，在世界舞台上发挥更大作用，同时努力改善俄罗斯公民的生活。

今年3月普京在国情咨文讲话中透露了"射程无限"的新型弹道导弹。他说俄罗斯成功地发射了高超音速武器，也就是6种"不可战胜"的武器之一。

当时普京在担任总统后所作的第14个国情咨文中强调，如果俄罗斯的合理要求没有被美国及其盟友忽略，俄罗斯就不需要所有这些新型武器，"没人愿意同我们谈核心问题。没人听我们说什么。现在你们该听了。"

"那些人在过去15年一直努力刺激军备竞赛，取得对俄罗斯单方面的优势，施加制裁，而这些制裁从国际法角度看是非法的，旨在遏制我们国家的发展，包括在军事领域的发展，我在此要说：你们通过上述政策希望要遏制的所有东西现在已经实现。你们没有遏制住俄罗斯的发展。"