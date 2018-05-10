图片版权 Reuters Image caption 打倒徒弟的师傅——马哈蒂尔身穿“招牌”猎装对外宣示，必须尽快让希盟组织马来西亚新政府。

马来西亚反对党派组成的希望联盟（Pakatan Harapan）宣布在第14届大选中取得议会大多数，92岁主席敦马哈蒂尔（Tun Mahathir Mohamed）有望成为全球最年长的民选总理（首相）。

在马来西亚国会下议院的222席中，希盟各党加上其支持的独立参选人共取得122席，原执政国民阵线（Barisan Nasiona）取得79席。其中，国阵内代表华人的马华公会从七席流失至只剩一席。

这将是自1957年马来亚联合邦成立以来，马来西亚首次实现政党轮替，但不明朗因素并未消除。

领导国阵的原总理拿督斯里纳吉布（Dato' Sri Najib Razak）星期四（5月10日）称，他尊重“人民的裁决”，但没有任何政党取得绝对多数，该把总理任命交由马来西亚最高元首决定；马哈蒂尔说希盟有资格筹组政府，且必须赶紧进行。

图片版权 AFP Image caption 天亮后，吉隆坡的希盟支持者上街庆祝大马“变天”。

图片版权 AFP Image caption 纳吉布（中）并未直接承认落败，只说“尊重人民的裁决”。

图片版权 AFP Image caption 受一马公司（1MDB）贪污腐败丑闻困扰的纳吉布在选前最后演说宣布多项减免税收措施，但外界分析人士所预期的“再次连任”最终由其启蒙老师马哈蒂尔的“戏剧性”胜利所取代。

图片版权 Reuters Image caption 大马媒体先后传出马哈蒂尔星期四早上将到国家皇宫宣誓就任总理的消息，但目前并未成事。

.