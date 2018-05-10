马来西亚大选2018：新天新地？希盟版马哈蒂尔时代降临
- 2018年 5月 10日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
马来西亚反对党派组成的希望联盟（Pakatan Harapan）宣布在第14届大选中取得议会大多数，92岁主席敦马哈蒂尔（Tun Mahathir Mohamed）有望成为全球最年长的民选总理（首相）。
在马来西亚国会下议院的222席中，希盟各党加上其支持的独立参选人共取得122席，原执政国民阵线（Barisan Nasiona）取得79席。其中，国阵内代表华人的马华公会从七席流失至只剩一席。
这将是自1957年马来亚联合邦成立以来，马来西亚首次实现政党轮替，但不明朗因素并未消除。
领导国阵的原总理拿督斯里纳吉布（Dato' Sri Najib Razak）星期四（5月10日）称，他尊重“人民的裁决”，但没有任何政党取得绝对多数，该把总理任命交由马来西亚最高元首决定；马哈蒂尔说希盟有资格筹组政府，且必须赶紧进行。
.