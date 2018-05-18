王室大婚：梅根·马克尔蜡像曝光
- 2018年 5月 18日
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杜莎夫人蜡像馆制作了准王妃梅根·马克尔的蜡像。
在伦敦的杜莎夫人蜡像馆，梅根的蜡像将与其他王室成员放在一起，置于其夫哈里王子身旁。哈里王子蜡像的装扮亦有所更新。
梅根的蜡像身穿翡翠绿色的长裙、米色高跟鞋，并戴上了其订婚戒指的复制品。
蜡像将于哈里王子与梅根大婚之日、即5月19日正式展出。
蜡像馆总经理爱德华·傅勒（Edward Fuller）表示：“对于王室大婚的热情十分高涨，我们收到海量查询，人们都在问什么时候能见到两位殿下的替身。”
“坊间的民众十分爱戴哈里与梅根，我们将参照他们的榜样，邀请广大英国公众，到杜莎夫人蜡像馆庆祝他们的婚事。”
与此同时，温莎乐高乐园亦以39,960块乐高积木，砌出一座温莎城堡，作为对大婚的祝贺。
乐园方面称，这座积木城煲由八名模型师，用了592个小时完成。
一个10厘米高、以60块积木砌成的迷你婚纱版梅根，与新郎哈里王子手挽手。