中国女子远嫁肯尼亚：文化碰撞浪漫交响曲

Image caption 徐静和亨利在十年前相恋

“我们相爱了，但最初有很多困难，”徐静（音译）在肯尼亚首都内罗毕（Nairobi）费尔蒙酒店的院子里说。

“我的家庭过去完全不了解非洲。他们甚至之前从未见过任何肯尼亚人，所以他们十分担心。”

肯尼亚人亨利·罗蒂奇（Henry Rotich）也一样担心。

亨利因政府工作被派到中国学习汉语后，他们俩相爱了。

他花了许多时间才让自己的语言技巧足以与徐静的父亲见面吃饭。吃饭时气氛紧张，亨利希望得到她父亲的祝福。

“徐静的父亲没有说太多，所以我很担心他在想什么，他喜不喜欢我们给他准备的食物，”亨利回忆。

显然，亨利的中文水平足够了：10年后，这对夫妇住在肯尼亚首都，育有两个孩子。

徐静现在内罗毕大学的孔子学院教汉语，目前在肯尼亚有10000多中国人。

他们的家庭生活反映出中国与肯尼亚之间的关系越来越密切，中国对肯尼亚的巨大投资推动了这个趋势。

这是非洲大陆的一种现象。2000年，中非贸易达到100亿美元，目前这个数字据信已经超过了3000亿美元。

传闻不断

徐静和亨利是成功的典型，但是肯尼亚人与中国人之间的关系并非总是融洽。

图片版权 AFP Image caption 中国对非洲的基础设施项目投资巨大

在中国建造的连接首都内罗毕与工业城镇锡卡的高速公路边，当地流行一种叫“锡卡婴儿”的说法。

根据一些传闻，中国建筑工人与当地女人有了数百个孩子，随后消失了。

媒体甚至报道了一个女学生的故事，这名女生怀了工人的孩子，但是她在几百名建筑工人中无法辨认出孩子的父亲。

尽管这种传闻很多——甚至有一首歌描述了这个现象，但是大多数肯尼亚人说他们从没看见过有关这些孩子的证据。

但是，这也没有阻止一些当地人相信这些传闻。

“我已经见过大约20个孩子，这是不能声张的，因为许多中国父亲都离开了，”一位名叫撒切尔的中文翻译说。他就住锡卡高速公路附近。

“我相信再过15或20年，当这些孩子长大并上大学后，我们会知道他们有多少人。”

改变观念

在大多数肯尼亚人与中国人组成的家庭中，并没有遇到父亲消失的问题。

对于在中国独生子女政策中长大的徐静来说，肯尼亚家庭成员数量过多让人难以应对。

图片版权 AFP Image caption 香港议员葛珮帆到肯尼亚推动解决象牙盗猎问题

“我们习惯于大家庭，许多大家庭经常一起聚会，”亨利说，“我们习惯侄女或侄儿长期呆在我们身边。”

“在中国他们很少这样，家庭成员之间可能会串门，走亲戚，但是时间较短。我认为那种与大家庭的亲密是不一样的。”

也有其他文化差异，如对待时间的态度。

陆锦华（音译）是一名咨询师，为在肯尼亚运营的中国公司提供咨询。他指出两国人员之间仍有障碍。

中国与肯尼亚对比

国土面积

肯尼亚：58万平方公里

中国：959.7万平方公里

人口

肯尼亚：4800万

中国：13亿

人均国内生产总值

肯尼亚：3500美元

中国：16600美元

识字率

肯尼亚：78%

中国：96.4%

资料来源：《世界概况》

“我不想一概而论，但是有一种观点认为肯尼亚人做事缓慢，”他说，“他们喜欢享受生活，有中国人没有的集体意识。”

“中国人的工作时间长，来这里都是奔着完成工作目标，只需要很少的休息时间，甚至愿意在周末加班，只要能尽快完成项目。”

徐静和亨利都意识到这个。

"肯尼亚人对工作的态度可能更放松，但他们也在改变。非洲的时间观念正在随着发展而改变，因为进展顺利，人们都有很多事情要做，所以我们也要抓紧时间。"

担任公务员的亨利表示，他已经学会准时。“有徐静在，绝对不会迟到。”

随着有越来越多的中国人抵达肯尼亚，他们也在努力克服两国的文化差距。

徐静工作的孔子学院是中国政府投资的项目之一，中国政府希望能让两国关系更加顺畅。

孔子学院也有很多求学的肯尼亚人，他们希望能在中国公司获得高薪工作。对于中国人，这是一个有力的信号，中国计划与肯尼亚发展长期的紧密关系。

但是学校门前出现的中国母亲仍然引起小小的震动。

图片版权 AFP Image caption 肯尼亚总统肯雅塔与中国国家主席习近平

“孩子们的妈妈都想与徐静说话，孩子们跳来跳去喊着，‘这是中国妈妈！’”亨利笑着说。

“我们的小孩长相与像普通的肯尼亚小孩一样，所以我带着孩子上街时，人们会问他们在讲什么语言？”

“当我说：‘汉语’时，他们说‘什么？他们会说汉语！’人们十分兴奋，每人都想问我们问题，我们就这样成为朋友。”

对徐静说，她将肯尼亚视为她的未来。

“我确实想念中国，但现在肯尼亚是我的家，”她说，“许多来这儿的中国人都爱这个国家，我认为他们中大部分会在这儿呆很长时间。”