图片版权 Reuters Image caption 分析人士认为，美国退出伊核协议会让伊朗国内强硬派实力上升，给鲁哈尼总统施压压力。

悬宕近一年，特朗普终于于5月8日宣布正式退出伊朗核协议（英文简称JCPOA）。

该核协议于2015年在奥巴马任期内签订，其基本框架是伊朗放弃发展核武器，同意受到国际监督，换取解除核武器相关的国际制裁。签署方包括五个常任理事国加上德国（俗称P5+1）与伊朗，并且通过联合国安理会决议2231号所认可。

特朗普批评核协议由来已久，主张这是“他见过最糟糕的协议”，举出的理由包括未能涵盖伊朗的导弹计划、“支持恐怖主义的行为”、限制伊朗核能发展有过期期限等。

支持协议者一片哀嚎，指称特朗普以及其幕僚团队（特别是新任国家顾问波顿）像2003年一样，把美国拖进“美伊战争”，但从各方面来说并没有如此征兆。

图片版权 Reuters Image caption 以色列总统内塔尼亚胡此前在演说期间，他背后的屏幕打出“伊朗曾撒谎”的字样。

首先，这次退出又是一次典型特朗普式的作法，单单只有签署行政命令，没有提出更完整的政策规划。其次，特朗普甚至意外表示，如果伊朗领导层愿意签署新的协议，他也愿意这么做。这个结论恰恰与特朗普身后主张推翻伊朗政府的势力相反，特朗普想要的是一份新的伊朗协议。

核协议牵涉的最终问题其实是伊朗的伊斯兰政府应该获得什么样的国际（区域）地位以及美伊关系该如何界定，这是围绕在核协议的各种辩论往往超越核武器的原因。

特朗普身后各种摇旗呐喊想推翻核协议的势力（包括以色列总理内塔尼亚胡丶沙特丶以色列右翼游说组织丶美国右翼智库等）认为，应该全面拒绝承认伊朗拥有的区域地位——只要所谓的伊斯兰国存在一天，伊朗就该永远被孤立起来，美国的终极目标应该是推翻伊朗政权。相反的，核协议暗示的是1979年伊斯兰革命以来美伊重新和解的可能，并且让伊朗重新回到国际社会，伊朗基于此理由不愿轻易放弃核协议，这是国际社会的入场卷。

不过要知道，把伊朗当敌人是华府跨党派的共识，差别只是采取怎么样的手段。即便现在美国国内对于特朗普这一决定排山倒海的批评，但不太可能有足够的政治动能对此作出有效的实际应对。

图片版权 Getty Images Image caption 英国、德国、法国纷纷宣布，他们将继续恪守核协议承诺。他们发表共同声明，称他们对美国的决定表示"遗憾"。

无疑，所有人都认为伊朗不该拥有核武器，不仅所谓的伊斯兰国难以令人放心，而且恐怕导致整个中东地区核武竞赛。阻止伊朗获得核武器无非外交谈判与军事手段两个方式，奥巴马代表的是大棒加萝卜的外交手段，联合欧洲盟友对伊朗祭出有史以来最严密的制裁，最终迫使伊朗坐到谈判桌上签定核协议。

特朗普退出核协议并单方面对伊朗重新施加制裁，从许多方面看来都是一项错误的决定，并且造成混乱丶不确定以及升高冲突风险。

第一，特朗普不太可能如愿获得他想要的新协议，在缺乏欧盟的配合以及国际框架的支持下，特朗普能给伊朗施加的压力远远不如奥巴马，而在特朗普言语恐吓和撕毁协议下，伊朗没有理由屈服。

第二，退出核协议导致美国在中东政策受限，特朗普上台以来在中东政策上明显往以色列-沙特轴心靠拢，断了与伊朗对话的选项，只剩冲突。

第三，造成美国与欧洲盟友的嫌隙；欧盟早已对特朗普退出巴黎协定失望，今天更声明“决心维护”核协议。

第四，退出核协议给了中国与俄罗斯的战略与市场红利，伊朗被迫更靠向中俄两国：俄罗斯联合土耳其与伊朗主导叙利亚战争的局势。中国则早已盘据伊朗市场，也是伊朗原油最大购买者，伊朗更是一带一路的重点国家。

如果未来几周在欧盟与特朗普内阁的决心拔河下，伊朗核协议有可能还是维系下去。伊朗实际上难得享受着与国际社会站在一起谴责美国的道德高地；只要伊朗认为核协议的存在还有利于自己，并且没有犯着重启核计画来疏离国际支持，核协议或如同巴黎气候协议丶TPP等以没有美国加入的方式存续。

而伊朗与美国主要的博弈还是维持在中东其他国家如也门与叙利亚，在这些地方，伊朗受困于国内经济局势不佳，也不一定会冒冲突加剧风险挑衅美国。

图片版权 Reuters Image caption 马克龙上月曾到访美国，游说特朗普不要放弃与伊朗签定的核协议。

特朗普的举措无疑对另外一个核武器问题国家朝鲜有借鉴意义，但有无具体影响则很难说。不同于中东的是，美朝谈判没有遇到强烈的反对声音，甚至获得韩国文在寅政府的强烈支持。特朗普或许想藉美朝谈判证明他自己不比欧巴马差，也可以促成重大“协议”。然而，特朗普是否能在朝鲜半岛获得他想要的协议还早说得很，如果想确保朝鲜半岛的无核化，很难不循伊朗模式“弃核换取消制裁”，这就包括严密的国际组织监督和可信的谈判，特朗普恐怕得回头正视伊朗核协议的精细与十多年的外交努力，翻看将近两百页的协议文本。

（注：本文不代表BBC观点和立场）