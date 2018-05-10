以色列袭击叙境内伊朗军事目标 称“以牙还牙”

图片版权 Reuters Image caption 以色列国防部长利伯曼指，以色列无意把事态升级，但它必须准备好"随时应对任何情况"。

以色列表示，以军当地时间周四（5月10日）凌晨向所有伊朗派驻到叙利亚的军事设施发动了攻击，报复早前伊朗向位于以色列和叙利亚之间的戈兰高地（Golan Heights）内的以军据点发动攻击。

以色列军方指，攻击的目前包括当地的武器库、运输设施和情报中心。

以军方说，伊朗革命卫队早前向以色列军方在戈兰高地的据点发射超过20枚火箭。

伊朗目前在叙利亚驻有军队，以支持叙利亚总统阿萨德（Bashir al-Assad）。伊朗目前并没有就以色列的攻击作出回应。

叙利亚官方媒体报道，叙军的防空设施击落了许多以色列发射的火箭，抵抗了“以色列的侵略行动”。

但由叙利亚政府营运的媒体Sana引述军方消息指，有以色列的火箭击中了一些防空设施、雷达和一个弹药库。

以色列军方在4月时也曾向叙利亚境内的一个伊朗军用机场发动袭击，造成7名伊朗士兵死亡。以色列指，那次攻击是要阻止伊朗在叙利亚境内“驻军”。

图片版权 Reuters Image caption 叙利亚军方声称，叙军的防空系统拦截了一些以色列发射的导弹。

为何以色列要攻击伊朗的设施？

伊朗和以色列之间的矛盾是中东地区其中一个重大矛盾。

伊朗在叙利亚派驻了数百名士兵以及数百名军事顾问，以示向阿萨德政府支持。伊朗也协助训练和资助了数千名民兵，与叙利亚政府军一起抵抗当地的反对派武装份子，伊朗同时也增加派驻在叙利亚的军队。

以色列视这些军队为“直接威胁”。以色列总理内塔尼亚胡曾表示，以色列宁可"早日”对伊朗开战，以求停止他所称的来自伊朗的威胁。