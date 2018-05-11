“特金会”：美退出伊核协议的影响与中国角色

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6月12日，美国总统特朗普将在新加坡与朝鲜领导人金正恩举行历史性的会面。特朗普在推特上表示，希望本次会面成为“世界和平非常特殊的时刻”。

美国在任总统此前从未与朝鲜领导人会面。特朗普是史上第一人。

但特朗普此前决定退出伊朗核协议，有学者认为这会给朝鲜的无核化谈判带来消极影响。

会谈核心与中国角色

会谈将讨论的关键问题预计是朝鲜的核武器项目，去年特朗普曾和金正恩因此爆发口水战，金正恩说特朗普是“疯老头”，特朗普则形容金正恩是“自寻死路的火箭男”、“狂人”。

朝鲜自2006年起实施了六次核试验，尽管遭到国际谴责和制裁，但仍称因国家安全考虑需要这些武器。美国则希望朝鲜彻底放弃其核武器计划。

在会面前，金正恩承诺停止核试验以及发射洲际弹道导弹，并且关闭一处核试验场。

平壤并没有提到峰会上可能谈到的具体内容，对于朝鲜来说关键问题将是美国在韩国的三万驻军以及严重影响朝鲜经济的国际制裁。

图片版权 Reuters Image caption 2017年7月，朝鲜宣布首次成功测试洲际导弹。

清华大学国际关系教授刘江永对BBC中文表示，无论会谈结果如何，双方领导人在没有外交关系的情况下直接面对面对话具有重大象征意义。但是，双方当然都有各自利益考虑和基本的政策底线，所以也不能期待一次见面就解决所有的问题。

在宣布会面地点前不久，特朗普决定撤出伊朗核协议，并将重新开始对伊朗实行严厉经济制裁。在特朗普的前任奥巴马总统任内，中美俄英法德六国与伊朗于2015年达成协议，限制伊朗发展核武器，换取国际社会解除对伊朗的制裁。

刘江永认为，特朗普政府此举意图矮化和推翻奥巴马政府取得的外交成果。

他也指出，特朗普可能要拿伊朗“杀鸡儆猴”，给朝鲜强大的心理压力，“（这是想）告诉朝鲜，你必须接受我的条件，不然就是谈好了将来也可能不作数，这是谈判之前可能采取的一种外交策略”。

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在他看来，美国退出伊朗核协议对解决朝核问题有消极影响，朝鲜会害怕成为第二个伊朗。

另外，值得注意的是，金正恩与文在寅见面前访问了中国，又在“特金会”前到大连与中国国家主席习近平见面。

香港中文大学社会科学院全球研究课程助理讲师钟乐伟表示，金正恩的行动显示，中国虽然没有直接参与峰会，但朝鲜仍然需要中国的意见和支持。

为什么选在新加坡？

南京大学国际关系研究院院长朱锋对BBC中文表示，“特金会”敲定在新加坡举行并不让人意外。

“一方面可以借助新加坡的相对中立的政治特点，另一方面新加坡有朝鲜的使馆，金正恩会觉得有比较好的人员保障，”他说。

钟乐伟认为，新加坡曾举办“习马会”，也曾举办东亚峰会等国际会议，对安排此类会议有比较成熟的经验。

图片版权 Getty Images Image caption 新加坡曾多次举办此类峰会

2015年，中国国家主席习近平与时任台湾总统的马英九在新加坡会谈，这是两岸领导人超过六十年以来的首次会面。

美国和新加坡关系紧密，新加坡与朝鲜建立了外交关系，但是去年11月起国际制裁加大，新加坡停止了与朝鲜的所有贸易往来。