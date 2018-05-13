全球军火输出大比拼 美俄中看谁称霸

图片版权 South Korean Defence Ministry Image caption 美国F-35战机在韩国参加演习的照片。包括韩国在内，目前有12个国家向美国购买F-35战机。

由于叙利亚和也门持续的内战，以及美国、俄罗斯和中国之间的强权竞争，全球军火交易再次成为关注焦点。

斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, Sipri）高级研究员彼得·韦泽曼（Pieter Wezeman）对BBC表示，毫无疑问，军火交易是一项全球热门产业，国际军火交易总额已经达到每年1000亿美元。

最新的数据显示，2013-17年的主要军火交易比2008-12年的五年期间增长了10%。

其中，美国军火出口增长最多，远远抛开其他竞争对手，成为全球第一大武器输出国。

据斯德哥尔摩国际和平研究所估计，美国目前占全球武器销售的34%，比五年前的30%有所增长，达到1990年代末以来的最高点。

图片版权 Getty Images Image caption 沙特阿拉伯向美国军购金额世界排名第一

斯德哥尔摩国际和平研究所高级研究员韦泽曼表示，“美国向很多国家公开供应军火，世界上也有很多国家随时准备向美国购买武器。”

美国军火出口量比排名世界第二的俄罗斯整整多了58%，在2013-17年的五年期间，美国军火出口比2008-12年成长了25%。

与此同时，俄罗斯军火出口量不增反减，2013-17年比2008-12年减少了7.1%。

中东国家是美国军火出口的最大买主，整个中东地区占美国2013-17年武器输出的将近一半，其中沙特阿拉伯向美国军购排名第一。

由于叙利亚和也门的内战需求，中东地区军火输入过去十年间成长一倍，战火造成无数人流离失所，对此挪威、荷兰、瑞典和德国都已经限制销售武器到中东地区。

中国军火

随着中国经济力量的崛起，中国国防预算也不断成长，中国也成为全国武器输出大国之一。

中国武器出口排名全世界第五，紧跟在美、俄、法、德之后，而且已经超越英国。

从2008-12年到2013-17年之间，中国军火出口增长了38%。

2017年，中国的国防预算达1500亿美元，排名世界第二，但是相比美国6002亿美元的国防预算还有很大的差距。

图片版权 Getty Images Image caption 中国现在是世界第五大武器出口国

中国国防支出增长，也意味着中国武器技术的精密程度已经在慢慢赶上西方。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies, IISS）中国事务专家温玫雅（Meia Nouwens）表示，在国防科技方面，现在的中国人民解放军绝非远远落后于西方世界。

“西方国家的制空权正面临严重挑战，也许中国目前还不能生产高效能军机引擎，但以中国的创新速度来看，距离并不遥远。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国第一艘航母辽宁号，中国准备建立四艘航母战斗群

而且，中国的军事力量正在从陆地上转移到海面上，投注巨额资金扩建海军。

自2000年以来，中国新建军舰数量超越日本、韩国和印度三国的总和，过去四年来新建军舰和非战斗辅助舰艇的总吨位数也超越法国海军。

这使得日本和印度纷纷增加其海军投资。

图片版权 Getty Images Image caption 亚洲军事支出：日本海上自卫队出云号护卫舰是日本二战以来最大军舰，被称为日本的“准航母”

英国皇家联合服务研究所（RUSI）分析员费尔勒·瑙文斯（Veerle Nouwens）表示，“中国在经济上的增长速度惊人，并在寻求将其转化为符合地区霸主地位的军事力量”。

而中国的地区战略也体现在武器出口上。2013至2017年，中国向48个国家出口武器，巴基斯坦是中国军火最大进口国。

中国还向原本属于俄罗斯武器出口的传统市场加强销售，这些武器出口市场是西方国家不销售武器的国家，例如伊朗、委内瑞拉、苏丹和津巴布韦等。

图片版权 Getty Images Image caption 印度也在军备上投入更多资金。印度防务进口在2008-12年和2013-17年间增长了24％，并正在建造六艘由法国和西班牙设计的该型潜艇。

非洲冲突

全球军火交易市场热络的唯一例外就是非洲，2008-12年至2013-17年之间，非洲国家主要军火进口下降了22%。

但这个统计数据并不能全面反映限制，国际间的军火交易是以交易合约总额来计算，这通常忽略了小型武器和轻型武器。

例如，购买三艘货船运载的机关枪能让一个武装组织大幅度提高杀伤力，但统计数据并不会显示这笔交易。