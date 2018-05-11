彩虹旗被“打格” 芒果TV被禁转播欧洲歌唱大赛

图片版权 Mango TV Image caption A screenshot from Mango TV shows a blurred rainbow flag during Switzerland's performance

中国湖南卫视的在线视频媒体平台"芒果电视"转播欧洲歌唱大赛时删剪有关同志的片段，并在彩虹旗上"打格"。欧洲广播联盟因此取消其对该节目转播权。

每年一度的欧洲（电视）歌唱大赛（The Eurovision Song Contest）在周二（8日）举行的第一场半决赛中，"芒果电视"将彩虹旗画面用马赛克遮挡，并删除有同性恋题材和纹身者表演的画面，在社交媒体上引发批评浪潮。

"芒果电视"还决定不播放爱尔兰参赛者有关两个同性恋男子的爱情故事，以及阿尔巴尼亚大面积纹身表演者的参赛作品。

欧洲广播联盟（欧广联）表示，审查制度不符合其多元化的价值观。

欧广联在一份声明中说："很遗憾，我们因此将立即终止与有关广播公司的伙伴合作关系，并且不允许他们播出第二次半决赛和决赛表演。"

“保守态度”

中国虽然20多年前已经取消了将同性恋作为犯罪行为，但保守的态度在该国社会很多地方依然盛行。

图片版权 Weibo Image caption 微博同志之声发声批评

一些活动人士说，中国最近试图让男女同性恋、双性恋和变性人群体（LGBT）社会边缘化。

上个月，新浪微博发出公告，将集中清理同性恋题材的内容，在社交网站上引发万人抗议后，新浪被迫让步。

2016年，作为打击"庸俗，不道德和不健康内容"的部分举措，中国当局禁止在电视上描绘同性恋者。一些中国同性恋约会应用程序也被关闭。

中国还打击纹身和其他亚文化方面内容。

Image caption 欧洲歌唱大赛"凭借华丽震撼的舞美和完美无差错的流程被业内人士誉为全球电视制作标杆"。

"重大倒退"

据称媒体监管机构下令禁止使用纹身演员，中国国家足球队的队员在3月份的一场比赛中包扎绷带，以遮盖胳膊和腿上纹身。

一些经过验证的微博帐户分享了截尾审查表演的静态图像。

图片版权 Reuters Image caption 阿尔巴尼亚表演者有大面积纹身。

一个帐户"同性恋之声"说，广播公司决定删除提及同性恋的行为是一个"严重倒退"。

第63届《欧洲电视网歌唱大赛》在葡萄牙首都里斯本举行。5月11日和13日分别进行另一场半决赛和决赛。

来自爱尔兰的纹身歌手、以及来自澳大利亚、丹麦和匈牙利的歌手都进入了半决赛。

此前，中国媒体曾发布消息称，欧洲歌唱大赛"凭借华丽震撼的舞美和完美无差错的流程被业内人士誉为全球电视制作标杆"。"芒果电视"还特邀了两位评论员，远赴欧洲为中国观众"实时解读这场音乐盛宴，揭秘欧视台前幕后的精彩故事"。