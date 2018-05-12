朝鲜承诺两周内开始拆除核试验场

图片版权 DigitalGlobe Image caption 卫星影像中的朝鲜丰溪里核试验场

朝鲜对外国记者宣布，两周之内将开始拆除核试验场。

朝鲜中央通讯社报道说，朝鲜将在5月23-25日之间采取“技术措施”，展开拆除核试验场的程序。

此前，中国科学家研究指出，位于朝鲜东北部的丰溪里核试验场已经坍塌。

朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普将在6月12日在新加坡举行会谈。

上个月，金正恩跨越三八线和韩国总统文在寅举行历史性会面。

会面之后，韩国官员透露，金正恩说将在五月关闭核试验场，还说会邀请韩国和美国的核专家前往观看。

图片版权 EPA Image caption 美国国务卿蓬佩奥表示，朝鲜将拥有和平繁荣的未来

重建经济

与此同时，美国国务卿蓬佩奥则表示，如果朝鲜同意放弃核武器，美国将协助重建朝鲜的经济。

他在前一天表示，美国愿意和朝鲜合作，让朝鲜取得和韩国一样的繁荣进步。

此前，蓬佩奥刚刚从平壤访问返美，他说他与金正恩的会谈已经令双方建立起“良好关系”。

蓬佩奥周五在华盛顿与韩国外交部长康京和会面之后表示，“如果金主席选择正确道路，朝鲜人民将拥有和平繁荣的未来。”

他敦促平壤当局“采取大胆行动尽快实现无核化”，但他强调，这需要让美国和其他国家进行“坚实的确认”。