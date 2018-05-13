图片版权 Reuters Image caption 印尼3所教堂发生爆炸袭击，导致多人死伤。

印度尼西亚警方说，发生在周日（13日）印尼第二大城市泗水（Surabaya）的连环爆炸是一家人所为。

这几起连环爆炸以3所教堂为目标，共导致至少13人死亡，还有数十人受伤。

伊斯兰国组织已经声称为爆炸负责。

该爆炸是印尼自2005年以来最致命的一起爆炸攻击。

据信，这个家庭属于一个与伊斯兰国有关的激进组织"神权游击队"（Jemaah Ansharut Daulah, JAD）。

有报告说，这一家人可能在叙利亚与该圣战组织度过一段时光。

连环袭击

第一起爆炸发生在当地时间早上7.30分，受到攻击的教堂是一所天主教堂（圣玛利亚教堂the Santa Maria Catholic Church ）。

据路透社报道，第二起爆炸则是在Pentecostal教堂的停车场发生的。

目击者说，第三起爆炸是由一名戴面纱的妇女和她的两个孩子进入教堂后引爆的。

印尼官员据称还摧毁了针对其他几所教堂的袭击活动。

印尼总统维多多称爆炸袭击是"野蛮的"。 他责令警方"调查和击破犯罪者网络"。

使用儿童

BBC印尼语在雅加达的编辑丽贝卡·亨施克（Rebecca Henschke）说，连环爆炸是协调进行的，不到10分钟的工夫连续发生，目标是袭击那些星期日做弥撒的教会人士。

印尼当局说这些自杀爆炸袭击者是由一家人展开的，其中包括一名妇女带着她的两个女儿。

亨施克说，近年来，印度尼西亚的女性自杀攻击者越来越活跃。但使用儿童还是首次。

印尼是世界上最大的穆斯林国家，大约90%人口信奉伊斯兰教。天主教徒约占3.3%左右。

它曾发生过几次致命的恐怖袭击，其中2002年巴厘岛爆炸袭击造成200多人丧生，肇事者为与基地组织有关联的激进分子。

缺乏容忍

2005年5月，发生在苏拉威西岛的爆炸导致22人死亡，同一年晚些时候，巴厘再发生自杀爆炸袭击，20人丧生。

印尼在2002年之后开展了大力反恐活动，但是最近几年随着伊斯兰国组织在海外的崛起，印尼国内松散的圣战网络又开始抬头。

与此同时，印尼国内对其他的一些信仰容忍度降低，使那些生活在印尼的少数派团体人士感到越来越不安。

印尼也有许多华人居住。印尼是东南亚，也是全球海外华人数量最多的国家。据估计，生活在印尼的华人总数应当在1000万以上。