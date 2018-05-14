中美贸易：中国采取强硬立场的历史原因

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普（左）表示，他和习近平将会永远是好朋友。

中美这两个世界最大的经济体正处在一场紧张的贸易争端之中，稍有不慎，它就可能升级为一场全面贸易战。

美国总统特朗普（Donald Trump）最先挑起了这场贸易争端。他威胁说，如果中国不降低关税，进口更多的美国产品，并且为美国公司进入中国市场提供更便利条件的话，他就将对中国出口美国的数百亿美元产品加征关税。

北京予以了还击，威胁将对价值数十亿美元的美国商品加征关税。

BBC驻台湾记者萧霭君（Cindy Sui）在中国和美国都生活过。她在这篇分析文章当中探究了贸易活动中的中国心态，以及这种心态是如何受到历史影响而形成。她列出了一些线索，显示华盛顿和北京如何能够向彼此学习，从而成为更好的贸易合作伙伴：

1783年，美国独立战争结束，美国贸易脱离了英国控制。从那时起，美国人一直试图在中国市场赚取巨额财富。

即使在当时，中国对于打开国门进行对外贸易也心存疑虑，这个国家更愿意闭门造车，自给自足。

图片版权 Getty Images Image caption 中国在过去曾经将全国的贸易通商活动限制在南部城市广州的“十三行”。

中国为通商设下了限制，比如坚持只接受白银作为支付手段，并且将中国与西方的通商区域仅限于距离香港不远的广州，名曰“十三行”。

当时的美国商人发现很难找到令中国想要购买的商品。他们出售给中国人的主要是人参和动物皮毛，同时转而通过将中国商品卖给美国人来挣钱。

如今的中国比起当时已经有了巨大变化——现在它是世界最大贸易国。它的出口额高于世界任何国家，而进口额则仅次于美国。

不过，自给自足的愿望仍然非常强烈，这部分解释了为什么中国会对外国商品征收高额关税，限制外资企业进入中国市场，试图通过迫使别人转移技术来学习如何制造别人的产品，并且对于中国企业侵犯知识产权的行为视若无睹。

历史有助于我们理解这种思维模式。

在中国人的思维当中，过去那个中国被迫打开国门，与西方通商的时代仍然留有印记。

19世纪，欧洲国家通过军队轰开中国的大门，闯入中国的市场。为了攫取中国的硬通货，英美甚至向中国走私鸦片，毒化其国民。

图片版权 Getty Images Image caption 英法联军在19世纪入侵中国，迫使其打开国门，与外界进行贸易

与此同时，日本逼迫中国签署不平等条约，为外国人在中国建立经济主权打下基础。

经历被巧取豪夺的数个世纪，以及此后在共产主义经济模式下裹足不前的数十年，在中国人的思想里打下的烙印延续到了今天——中国是脆弱的，必须保护自己，并追赶强国。

考虑到这样的历史和这样的思维模式，中国以及很多中国人认为贸易从来不是公平竞争，就不足为奇了。对他们来说，对美国的巨额贸易赤字优势根本就是他们的权利。

此外，无奸不商的传统中国信仰也助长了这种思维。

去过中国购物的人都会在一些细微的事情上领教过这样的思维方式。在很多街边摊档，包括北京有名的秀水街，商品都不明码标价，而是在顾客与商家之间来一场讨价还价的游戏，看谁得从中得到最大的利益。通常商家都会先下手为强，叫出一个比底价高得多的价钱。

图片版权 Getty Images Image caption 在中国购物，时常需要很多的讨价还价。

有经验的顾客则会叫出一个比他们的目标价低得多的价钱。

然后，很多的你来我往就会开始，包括商家可能假装对顾客叫价过低而不高兴，而顾客则假装要走向另一个摊档。

但是，商家几乎总是会把顾客叫回来，尽管会同时装出一脸不情愿。这只不过一场表演，商家永远不会亏本出售商品，而只是为了让顾客觉得自己占了便宜。

如果一切顺利，双方都会一脸笑嘻嘻，显得像好朋友一样，因为大家各得其所。

我曾经不喜欢这种买卖方式，认为它特别费劲，并且觉得是上当受骗。我甚至曾经不合时宜地向商家发火，认为这是敲诈。但是我后来明白了，笑着配合这样的一场戏，会比较有利。

而这正是在长年的中美贸易博弈当中所欠缺的要素。在急着从对方身上挣钱的同时，中美都忘记了让对方觉得自己从中也得到了好处。

中国应该提醒美国，美国企业已经利用中国的低成本生产它们的产品，得到了巨大利益，更别说还同时污染了中国环境；而另一方面，美国也有中国所想要的东西——比如波音的飞机，而中国也确实买了很多。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对一系列中国产品课以关税，其中包括钢铁。

北京还可以提醒美国，爱花钱的美国消费者也因为购买从中国进口的低价商品而得了不少好处。

与此同时，美国则需要提醒中国，相对低的美国关税以及平等的美国市场也令中国获益巨大。虽然由于历史原因，西方势力对这个“中央王国”曾经造成伤害，但是中国已经不再是一个受害者，而作为一个重大的贸易国，它需要进行公平竞争。

但是这将会是一场艰辛的博弈。因为在美国人可能觉得自己吃了亏的同时，中国人的感觉还要糟糕得多。不管事实是不是那样，很多人真的会认为，美国是要来压制中国，甚至想要毁灭中国。

随着贸易争端持续，我在中国人广泛使用的社交平台微信（Wechat）上收到一篇观点文章。它指责特朗普和美国是因为忌惮中国的崛起而采取了这样的行动，并且试图就诸如飞机零件等中国出口的产品课以重税，来打击中国的高科技产业。

该文章批评一种“奇怪”的看法：中国就只应该盖房子、做衣服、借钱给美国，而不能发展电脑、飞机和武器技术，“这算什么逻辑！”

该文指责美国想要向中国展开鸦片战争式的掠夺。

图片版权 Getty Images Image caption 中国购买大量的波音飞机

对于西方人来说，这或许显得很怪异，但是必须记住，在中国人的思维当中，历史仍然是清晰的，而那样深重的家国之难所带来的伤痕，并非那么容易愈合。

这篇文章甚至表达了中国人内心深处的恐惧：美国想要将中国分裂为多个小国（像曾经的苏联那样），从而削弱它。

该文说，事实再次向中国人民证明，美帝国主义灭亡中国之心不死，而中国绝不能对这个邪恶帝国心存幻想。

毫无疑问，要令这两个国家彼此更理解和信任对方，需要很多的时间和努力，以及智慧。

但是，特朗普似乎明白应该如何与中国谈判。就在他呼吁要对价值1000亿美元的中国商品加征关税之后，贸易争端眼看就要恶化，而这时他又发出推文，表示无论贸易争议最终如何，他和习近平主席永远都会是好朋友。

在下周中美再次进行贸易谈判之前，这无疑是一个明智的举动。它向中国作了保证，事情不会变得难看，并且这不涉及个人。

这场贸易争端可能带来的其中一个好处，是世界第二大经济体或许会终于意识到，它已经崛起了，不再是软弱无力的受害者。它从其他国家开放的贸易当中获得了巨大利益。随着它的企业向全球扩展，中国需要参与公平竞争，以让它的公司能够在国外得到公平的对待。

或许，是这一点令中国国家主席习近平在最近的博鳌经济论坛以及中国改革开放40周年的公开场合当中表态，中国将会增加进口，降低进口关税，进一步开放市场并致力保护知识产权。

在讲话中，习近平表示：“中国的开放将进入新阶段。”

习近平是否会兑现这个承诺，将有待观察。

不过，美国并不需要过分担心。现在与清朝或者更早的时候不一样，当时的中国并不认为自己需要与外界进行贸易，而如今，中国正在与全球进行广泛的贸易往来。

随着中产阶级的冒起，以及他们收入的增长，中国对西方国家商品的需求将会继续增强，特别是那些各自领域当中的顶级产品。

于是，只要美国继续革新，推出杰出的产品，只要特朗普政府好好与中国谈判，两国之间的贸易最终就会变得更加平衡，这两个贸易伙伴甚至也会显得像好朋友。