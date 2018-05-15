加沙巴以流血冲突再起 关键词有三个

图片版权 AFP Image caption 巴勒斯坦方面称数百人在5月14日的加沙巴以冲突中受伤

以色列和巴勒斯坦爆发2014年来最血腥的冲突。5月14日，加沙巴以边境地区已有60名巴勒斯坦抗议者死于以色列的子弹，数千人受伤。

巴以冲突由来已久，历史、宗教、地缘政治和强国角力等各种因素交错冗杂，经3次中东战争，和平进程仍无突破，暂时平静的时局表象之下双方的敌意、仇恨和矛盾的潜流始终在奔突，到某个时刻便喷发一下。

中东局势不稳、冲突不断的种子，可能3000年前就埋下。梳理巴以冲突的前世今生，3个关键词有助理解：家园、圣城和伊朗。

国庆节vs灾难日

与这次加沙地带巴勒斯坦人的抗议和以色列的枪弹互为背景的有两件大事，一是5月14日美国驻以色列使馆迁址耶路撒冷后新馆启用，二是当天以色列独立70周年（国庆或独立日），巴勒斯坦人把这一天称为灾难日（又称浩劫日）。

这边厢，美国高级代表团在以色列总理内坦尼亚胡夫妇陪同下出席使馆新址启用典礼，那边厢则是加沙的硝烟、血泪和暴力冲突。

加沙是一片狭长的地带，介于以色列和埃及之间，临地中海，长约40公里，宽10公里。现在有180万巴勒斯坦人生活在这里，人口密度世界第三。

这个巴勒斯坦疆域是1948年阿拉伯与以色列战争结束时的停战协议确定的。

埃及管理加沙地带19年，但1967年的中东战争后以色列占领了加沙。2005年以色列军队和犹太人定居者撤出加沙，但联合国仍把加沙视为被占领土，因为以色列仍控制着那里的海域和领空，以及陆地边界。

图片版权 Reuters Image caption 以色列向巴勒斯坦抗议人群发射催泪弹

政治上，加沙由巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯控制。以色列及其盟国把哈马斯视为恐怖主义组织。自2007年，以色列和埃及以安全为由对加沙实施海上和空中管制，控制商品和人员进出加沙。

2014年，以色列和加沙的武装力量爆发战斗，持续了50天，2251名巴勒斯坦人丧生，包括1462名平民，以色列方面67名军人和6名平民丧生。

1948年，以色列结束英国统治独立建国时，几十万巴勒斯坦人被赶出家园。

2018年5月15日， 60名死于最新一轮冲突的巴勒斯坦人在加沙入葬；这一天，巴勒斯坦举行灾难日纪念活动。以色利军方表示时刻准备应对更多暴力和冲突。

以色列今年为庆祝建国70周年准备了累计70个小时的活动，而巴勒斯坦方面则在加沙地带发起"回归大游行"和"灾难日"纪念活动。从3月底开始，巴勒斯坦人的抗议逐渐升级，5月15日达到顶峰。

据半岛电视台今年4月报道，以色列启动了以阿拉伯语为主的宣传攻势，邀请以色列籍阿拉伯裔参加以色列建国70周年庆祝活动。报道称这个攻势的目的是削弱巴勒斯坦身份认同，抗衡"回归大游行"造成的影响。

图片版权 Reuters Image caption 这座城市是犹太教，伊斯兰教和基督教神圣的宗教场所，尤其在东耶路撒冷。

耶路撒冷，谁的圣城

美国驻以色列使馆迁址耶路撒冷，去年12月特朗普总统宣布决定时，国际舆论哗然，寥寥数国称赞，联合国和诸多国家发表谴责，称此举彻底背弃美国恪守了数十年的中东政策，惟恐再度点燃中东弹药库，引发又一次中东战争。

根源还在于耶路撒冷。它是世界三大宗教（基督教、伊斯兰教和东正教）的圣城，圣殿山和圣墓教堂被三大宗教视为灵魂所在、精神支柱。

耶路撒冷在当今国际政治中地位"暧昧"、敏感，以色列认为这是它的"永恒的与不可分割的"首都，巴勒斯坦人则预计东耶路撒冷将成为巴勒斯坦国首都。

国际社会不承认以色列对耶路撒冷的诉求和声称，但形成一个共识，避免刺激这个痛点，把它的归属争议留给时间和历史去解决。

根据1993年的和平协议，耶路撒冷的地位和归属问题应该在和平谈判深入到高级阶段才会触及。

美国使馆迁址打破了这个维系已久的微妙平衡。

巴勒斯坦认为，华盛顿此举就是承认以色列对整个耶路撒冷的主权、首都诉求，伊斯兰国家一片愤怒谴责，而以色列则欢呼美国正式公开承认耶路撒冷是以色列首都，推动地区向和平又迈进了一步。

土耳其疾呼，特朗普总统犯了个"巨大的错误"，呼吁美国住手，而"基地"组织头目闸瓦西里周日（5月13日）出现在网上流传的一则视频里，号召全世界圣战斗士与美国抗争。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普说，这一决定有利于地区的和平。（英文）

以色列1950年宣布耶路撒冷为首都，政府部门全部设在市内。当时西耶路撒冷由以色列管理，东耶路撒冷由约旦管理。

自1967年中东战争，以色列占领东耶路撒冷并陆续设了几十个犹太人定居点，定居人数约20万。联合国和大部分国际法专家认为这些定居点是非法的，但以色列不这么认为。

1980年以色列国会通过法案，宣布耶路撒冷为以色列首都，但联合国安理会决议宣布该法律无效。此前大部分国家已经把使馆迁到特拉维夫，此后剩下的那些使馆中大部分也迁出耶路撒冷，只剩巴拉圭和玻利维亚留在市郊，美国和意大利的总领馆留在市内。

5月14日耶路撒冷美国使馆新址启用典礼，英法德等欧盟重要成员国都缺席。

图片版权 AFP Image caption 耶路撒冷问题是以色列与巴勒斯坦人的冲突的核心，巴勒斯坦背后有其他阿拉伯国家和更广泛的伊斯兰世界的支持

伊朗与中东局势

巴以冲突升级，加剧了已经因为其他一系列事件而恶化的以色列-伊朗双边关系。

以色列和伊朗是中东地区一对夙敌。

导致两国关系进一步恶化的诱因包括5月上旬美国宣布撤出伊朗核协议。根据这个协议，伊朗同意控制核项目活动，作为交换国家社会取消针对什叶派穆斯林的制裁。

特朗普总统宣布这个决定前不久，以色列总理内坦尼亚胡"爆料"，公布了一些他称之为证据的文件，是以色列情报部门获得的情报，证明伊朗欺骗了国际社会，还在偷偷进行浓缩铀活动。

另外，以色列军队攻击了它所称的伊朗在伊拉克境内的军事目标。以色列说，伊朗此前向以色列控制的戈兰高地发射导弹。戈兰高地位于叙利亚和以色列之间，是1967年后被以色列占领的地区。

而伊朗则谴责以色列侵犯了叙利亚主权，并否认自己先开火。

以色列真正担心的是，伊朗可能会通过叙利亚向黎巴嫩什叶派民兵提供军火和其他援助，后者也是以色列的夙敌。

以色列政府曾多次发出警告，它绝不容忍伊朗在叙利亚整合并巩固自己的军事存在。叙利亚内战期间，伊朗革命卫队成员在曾在那里协助阿萨德政府与反叛力量作战。