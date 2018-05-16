朝鲜威胁取消朝美会谈　不满美方弃核要求

图片版权 Getty Images Image caption 韩美两国坚称联合军演是出于防卫目的。

5月16日朝鲜副外相表示，如果美国坚持要求朝鲜放弃核武器，朝鲜需要重新考虑原定6月举行的朝美会谈。

朝中社当天援引朝鲜副外相金桂冠表述称，如果美国“把我们逼向角落，单方面要求我们弃核，我们将不再对对话感兴趣，不得不重新考虑是否接受朝美领导人会谈”。

报道中金桂冠表示，朝鲜“曾对会谈抱有很大期望，希望会谈可以引导半岛局势走向缓和，是打造美好未来的一大步”。

“但遗憾的是，美国在会谈前向我们发出挑衅，发表了荒唐的言论。”

朝鲜此前表示将放弃核武器项目，且计划于本月23-25日摧毁丰溪里核试验设施。

取消朝韩高级别会谈

朝鲜已取消原定今天举行的朝韩高级别对话。当地时间16日凌晨0时30分许，朝鲜向韩国发出通知书，称日前韩美两国进行“超级雷霆（Max Thunder）”联合军演，决定将朝韩高级别会谈无限延期。

随后朝中社发表公报称，韩美联合军演是对板门店宣言的“公然挑战”，是与朝鲜半岛向好趋势相逆的“军事挑衅”。

公报同时警告美国，要求美国"仔细考虑"6月12日在新加坡举行的朝美领导人会谈。

韩国统一部就此表示遗憾，敦促朝鲜为朝鲜半岛和平与繁荣，尽快参加会谈。

在朝鲜发布最新立场之前，美国国务院当时表示，将继续就特朗普与金正恩二人会晤进行准备，并没有注意到朝鲜立场有任何变化。

朝鲜与韩国原计划于今天就上月朝韩领导人峰会在板门店举行后续对话。双方代表预计将就峰会达成的一系列共识进行进一步磋商。

4月27日金正恩与韩国总统文在寅在板门店会晤后签署《板门店宣言》。《宣言》中指出，双方共同致力于通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标，争取在今年内宣布结束战争状态。

“惹麻烦”的韩美军演

图片版权 Getty Images Image caption "超级雷霆"军演中的韩国F-15战机。

韩美两国于5月11日-25日期间在韩国举行“超级雷霆”联合军演，期间将投入8架美国最精尖的F-22“猛禽”隐身战斗机等百余架战机。

美方原计划在军演中加入B-52战略轰炸机。韩联社16日报道称，B-52轰炸机不会再参加演习。有分析认为这一决定是受朝鲜取消朝韩高级别会谈影响。

朝鲜过去经常对韩美联合军演表示不满，认为联合军演是“火上浇油”，是对朝鲜安全的挑衅。

今年初韩国冬奥会期间，韩美曾暂停军事演习，在冬季残奥会结束后恢复举行。

而今年3月朝鲜曾在朝韩领导人会晤前表示，金正恩对韩美重启与往年规模相仿联合军演“表示理解”。4月1日韩美重启 “关键决断”与“秃鹫”年度联合军演。

“超级雷霆”是韩美空军自2009年开始进行的例行军事演习。