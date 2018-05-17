爱犬、母亲、丈夫还是她自己：谁会牵梅根走红毯

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这是准新娘最不想遇到的状况──父亲不出席婚礼。准王妃梅根‧马克尔周四（5月17日）说父亲不会出席婚礼，她希望父亲可以有空间来关注自己的健康。

如果不是父亲，谁会牵着新娘走红毯？以下是五个可能人选。

父亲托马斯‧马克尔在被爆料串通记者“假偷拍”自己的照片后，对美国八卦新闻网站TMZ表示，他可能不会出席哈里和梅根的婚礼。

73岁的托马斯‧马克尔据报因为承受过多压力而引发心脏病。

哈里王子和梅根在声明中指出这是“非常私人的时刻”并且要求外界“在这个困难的情况下理解并尊重马克尔先生的决定。”

所以梅根的父亲不参加婚礼，谁会在周六牵着准王妃走红毯呢？

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盖伊：梅根的爱犬

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梅根的爱犬是一只名叫盖伊的比格犬（beagle，又译为米格鲁）。梅根之前从路上救回家。她爱狗这件事广人为知。英国女王也同样很爱狗。

她会在周六牵着盖伊走红毯吗？

让狗参加婚礼已经是世界潮流，梅根近期在网路发布的照片中，盖伊身穿编织的英国国旗装，所以他有可能会穿主题服装出席婚礼。

新娘的母亲多里娅

图片版权 Getty Images Image caption 多里娅在2017年九月参加不屈不挠运动会。

新娘的母亲多里娅（Doria）会在婚礼前一天和女儿入住伯克希尔的一家酒店，并在五月19日周六上午陪伴女儿到教堂。

她能更进一步，带女儿走上红毯吗？

这是准新娘的众多选项之一。传统上，父亲会带女儿走上红毯，象征她被“交给”未来的丈夫，这也意味着女儿是父亲的财产。

这传统源自于婚姻更类似于两个家族在财产上的契约，而不是两个人因为爱与承诺而结合。虽然现在情况已改变，但有些女性会不想和这个象征意味挂勾。

多里娅与哈里和梅根都很亲近。哈里王子在订婚时，接受BBC采访时用“很棒”来形容她。梅根在此前的采访中也多次谈到母女关系亲密。

梅根的母亲也在2017年九月和这对情侣参加“不屈不挠”运动会闭幕典礼。

维多利亚女王在夫婿艾伯特亲王（Prince Albert）过世后，代替父职，在1866 年牵着海伦娜公主（Princess Helena）、1885年牵着碧翠丝公主（Princess Beatrice）走红毯。

如果自封为英国礼仪专家的查尔斯王子（Prince Charles）认为可行，这就会是选项之一。

哈里王子，未来的丈夫

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另一个新娘打破传统的方式是由丈夫带她走红毯。携手走红毯象征着新人共同面对困难的态度，也可以避免各种令人尴尬的过份解读。

梅根之前说过哈里王子和她是一个“团队”，如果他们一起走红毯，将会强化他们是一体的宣言。

梅根的“萤幕老爸”罗伯特·赞恩

图片版权 Getty Images Image caption 男演员温德尔·皮尔斯（图左）

梅根今年已在电视节目中走过红毯─。

在美国电视连续剧《金装律师》（《Suits》，又译《诉讼双雄》或《无证律师》）第七季完结篇中，梅根饰演的瑞秋‧赞恩（Rachel Zane）与爱情长跑多年男友迈可‧罗斯（Mike Ross）移居西雅图之前仓促举办了一场婚礼。

瑞秋的父亲罗伯特·赞恩牵着他走红毯，所以男演员温德尔·皮尔斯（Wendell Pierce）已经练习过了。

罗伯特·赞恩是《金装律师》里的重要角色。 瑞秋是纽约知名律师事务所的王牌律师之一，她尽最大努力去塑造自己，摆脱父亲的阴影。

但在影集后期，这对父女一起工作，并且牵手走过红毯萤幕婚礼。

目前尚不知温德尔是否会和影集其他演员一样受邀参加婚礼。

梅根·马克尔

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婚礼应该是新郎和新娘人生之中最快乐的一天，但从现实面来说，婚礼通常令人疲累，被一些恼人的事──例如枯萎的花朵和喝醉的亲戚占据。

所以梅根为什么不从源头上解决问题？她自己走红毯。

越来越多的英国准新娘选择自己走红毯。佐伊·卡特-麦凯（Zoe Cartner-Mackay）就是自己走的红毯，她说：“对我来说，自己走的感觉很好，我不是被给出去的。”