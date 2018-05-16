哈里梅根大婚：种族因素与英国多元化社会

图片版权 PA Image caption 英国哈里王子即将迎娶有黑人血缘的美国女演员梅根·马克尔。这场"最浪漫的王室婚姻"对英国王室和多元化社会有何影响？

英国哈里王子即将迎娶有黑人血缘的美国女演员梅根·马克尔。这场"最浪漫的王室婚姻"对英国王室和多元化社会有何影响？

这场备受全球媒体关注的婚姻是"有个重要的象征"还是"毫无意义"？英国社会不同族裔人士做出不同的解读。

在这个盛大、五彩斑斓的公众庆典吸引众人眼球的时代，很少能像有这场婚姻一样，能得到入木三分的深刻分析的事件。

梅根不是个普通的新娘，她并不仅像威廉王子的妻子剑桥公爵夫人凯特米德尔顿那样原来是个"平民"，也不仅是因为她引领着时尚潮流。她的形象是一位36岁的离婚女子，有进步的政治态度，混血，主张女权主义的美国人。这些都成为影响全球的"梅根因素"，丝毫没有减弱她的"王室尊贵"。

在BBC的一个对英国黑人社区的采访中，一位被访者认为梅根嫁入英国王室如同当年奥巴马当选为第一位美国黑人总统一样，具有历史性的意义。

"水晶鞋和玻璃天花板"

福布斯的撰稿人西塞利亚·罗德里奇指出，梅根嫁给哈里王子引起全球的好奇、羡慕，也夹杂主要是一些小报的批评和种族主义言辞。

罗德里奇说，梅根很好地平衡了她"不够皇家"的现实和很多人可能认作的"童话故事"。"她以公开和似乎真诚的风格找到直截了当和清新的位置。"

图片版权 Royal Mail / PA Image caption 英国皇家邮政发行了哈里王子和梅根结婚纪念邮票。

梅根在描述她自己的故事的时候，坦率地谈论自己的家庭背景，种族，职业和女权主义的议题。"现在应该更多关注的是玻璃天花板，而不是水晶鞋了。"

梅根对种族不平等和种族关系的态度众所周知，有时候会让哈里王子也不得不表明态度。

她在2015年接受法国时尚杂志《Elle》（中国大陆名为《世界时装之苑》）采访时，谈论了她的族裔身份，称为身为黑人并为此斗争感到骄傲。

"肩负英美关系重任"

英国《卫报》的一位专栏作家问道："梅根到底想说多少？又想做多少？我们现在还不知道。"

就像其他每位黑人和混血女性一样，梅根过去一直都在学习如何与各种习俗成规打交道。就像其他每位女演员一样，她过去也需要和歧视女性做斗争。但她有着过去几代人没有的机遇。

因为梅根表现极佳，通常很挑剔的英国媒体到目前为止都对她比较友善。

图片版权 Daily Mail/SOLO Image caption 梅根小时候与父亲合影。她的父亲是荷兰爱尔兰裔，母亲是非洲裔美国人。

罗德里奇说："她的瘦弱的肩上有着各种重担，包括影响英美关系，促进英国王室现代化，影响世界各地的女性如何穿衣戴帽，让英国时尚界改头换面，以及改变英国社会对君主制与种族的看法，等等。"

打破传统观念

路透社的一篇报道认为，哈里王子和梅根结婚是英国黑人社区的一个重要时刻，显示英国社会更加平等和种族融合。

大多数专家学者都认为哈里王子和梅根结婚是一件很有意义的事情。一位历史学者认为，它代表着英国王室向特别是年轻一代发出的信息，打破过去所谓英国文化与黑人文化是相互排斥的观念。

但英国曾有过奴隶贸易、殖民主义和种族主义的历史，一场王室婚礼本身也许难以带来彻底的变化。

图片版权 Reuters Image caption 5月初，哈里王子和梅根专门走访了伦敦南部的黑人居民比较集中的布里克斯顿区一个黑人文化广播电台，和外面的欢迎者握手。

伯明翰城市大学研究黑人历史和种族关系的助理教授克辛德·安德鲁斯认为，这场婚礼算不上一个大事件，对英国社会来说并没有多大意义。

他认为，种族主义在英国是根深蒂固的，并不会因为一场王室婚礼会有所改变。

BBC在伦敦黑人居民比较集中的布里克斯顿区对民众进行了采访，这里有很多"疾风一代"家庭在英国出生的年青人。

大多数人都对这场婚礼持积极态度，也有人认为这与黑人在英国的社会地位提高并无关系。

抛开各种角度的解读不谈，一位英国人指出，两个年青人相爱结婚，这本身是一件可喜可贺的事情，应该祝他们幸福。

哈里王子和梅根将于5月19日在温莎堡的圣乔治教堂举办婚礼。英国广播公司BBC将从当天上午9点到下午2点进行电视直播。