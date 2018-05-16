特朗普治下的美国基督徒人数真在增长吗

图片版权 Karen Pence / Twitter

美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）称，因为特朗普总统的关系，美国的信徒人数正在再次上升。近年来，美国的宗教风潮的确有所改变，但是真如彭斯所言吗？

彭斯说了什么？

“由于特朗普总统和我们整个行政系统一直在推进你们在这里学到的原则，美国的信徒数正在上升。”周六，彭斯在密歇根的基督教保守派学院希尔斯代尔学院(Hillsdale College)作演讲时称。

“事实上，过去几十年来，美国民众每周践行包括祈祷、做礼拜、诵读圣经等宗教活动的比例在稳定上升，就像美国人口总量那样跳跃式上升一样。”

彭斯还称，“在人口数量方面，现在定期去做礼拜的美国人数量是我们建国时的四倍。”

数字透露了什么？

皮尤研究中心（Pew Research Center）宗教研究副总监格雷格·史密斯（Greg Smith）则称，彭斯所言与真实的数字有差距。

“我们掌握的数据显示，最近美国民众信徒数字并没有出现上涨。大部分美国人的确声称信仰上帝，但总数在下降。”史密斯告诉BBC。

图片版权 Getty Images Image caption 美国学生在祈祷。

彭斯称现在越来越多的美国人会去做礼拜，这个是不是真的呢？史密斯称，他们的数据同样不支持彭斯的观点，“近年来，我们注意到宣称信仰上帝的美国人的数量在少量减少，同时，认为宗教对私人生活很重要、每天都祈祷、定期参加宗教活动的人的数量也在减少。”

《社会科学》2017年发布的一项研究显示，宗教理念很重的那种美国人仍然会持续去教堂做礼拜，但每周必去的人数在下降。

史密斯称，他们获得的数据显示，自称无神论者或者不可知论者的人数“在急剧上升”。

“美国的基督教徒数量在下降是因为自称无神论者的人数在上升。”史密斯称。

2017年，美国公众宗教研究所的一项调查也发现，全美白人基督徒的人数在减少。1996年，65%的美国人是白人基督徒，这一数字在过去十年间下降到了43%。

特朗普政府对基督教保守派做了什么？

图片版权 Getty Images Image caption 2017年3月，反堕胎游行者在美国最高法院外示威。

特朗普在基督教保守派中很受欢迎，尤其是他选择了福音派基督徒彭斯为副总统之后。特朗普兑现了一些竞选时的承诺，比如任命大量保守派法官，其中最令人瞩目的是尼尔·戈萨奇（Neil Gorsuch）被任命为最高法院大法官。

去年1月，特朗普恢复了1984年的一项政策。这条政策禁止那些实施堕胎或者提供堕胎相关信息的国际团体接受联邦政府的钱。

周一，特朗普政府兑现了另一个在竞选期间对福音派基督徒许下的承诺：承认耶路撒冷为以色列首都。

对于一些福音派基督徒来说，他们支持以色列是因为他们信奉的圣经称，上帝属意将以色列赐予犹太人。

特朗普对宗教群体有多大影响力？

尽管特朗普的当选让基督教保守派获得了一些胜利，但特朗普政府尚未兑现禁止引产的承诺，没有撤回美国计划生育联合会 (Planned Parenthood)的资金，也没有废除约翰逊修正案（Johnson Amendment）（该条款规定包括教会在内的免税团体在进行若干活动时将丧失免税地位）。

哈佛大学神学院内阁创新访问学者卡斯帕尔·奎勒（Casper ter Kuile）认为，特朗普政府对美国宗教的影响取决于如何定义“信仰”。

“彭斯副总统宣称信仰上帝的美国人分布广泛，这一点90%的美国人都同意，但56%的美国人信仰的是传统、保守的上帝，而彭斯是这56%的人之一。这部分信仰的美国人的数量是在下降的。”奎勒告诉BBC。

“现在，三分之一的千禧一代的人都没有宗教信仰。美国每年平均要关闭3500所教堂。”