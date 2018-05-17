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继朝鲜方面态度突变，取消朝韩高级别会谈并威胁退出朝美峰会后，美国称希望朝鲜仍会参加6月12日于新加坡举行的“特金会”，但已做好应对艰难谈判的准备。

朝鲜副外相金桂冠周三（5月16日）通过朝鲜中央通讯社发表声明称，如果美国坚持要求朝鲜放弃核武器，朝鲜需要重新考虑原定6月举行的朝美领导人会谈。

特朗普当天在回应峰会是否会举行时称，“我们需要再观察一下”，并表示美国仍会坚持朝鲜无核化。

白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）对此评论称，美国仍对峰会举行抱有希望，特朗普已做好准备。

“我们知道这些谈判会很艰难，已经对此做好准备”，“但如果峰会无法举行，我们会继续目前的极限施压行动，”桑德斯对福克斯电视台表示。

中国：朝鲜的主动措施值得肯定

图片版权 Reuters Image caption 金正恩已在今年两次访华，中国在朝鲜半岛问题上仍是重要一方。

作为朝鲜半岛问题的重要一方，中方的表态引人关注。

中国外交部长王毅16日在巴黎表示，朝鲜为缓解半岛紧张形势采取的主动措施值得被肯定，其他各方尤其是美方应珍惜和平机遇。大家不应做和平的“促退者”。

当天稍早，习近平在北京会见了朝鲜劳动党友好参观团。双方主要围绕朝鲜经济建设展开交流，但习近平在讲话中提到，中国支持改善北南关系，推动朝美对话，实现半岛无核化。

朝鲜试图掌握谈判主动 但结果未必对朝鲜有利

朝鲜副外相的声明虽由朝中社发布，但却并没有通过普通朝鲜人可以接触的媒体传播。韩联社称此举或许是为朝美谈判准备的策略。

韩联社指出，朝鲜中央电视台、朝鲜中央广播电台、《劳动新闻》等朝鲜新闻机构未见播发金桂冠声明。朝中社为服务朝鲜国内外机关及媒体机构的外宣媒体，普通朝鲜居民无法直接接触其报道。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜16日凌晨还取消了原定当天举行的朝韩高级别会谈。

韩联社援引相关分析表示，这一做法可能是朝鲜为防止会谈方向被美国单方面控制，提高朝鲜谈判砝码之举。

面对朝鲜动作，美国如何应对决定了朝美会谈的走向。BBC驻北美总编辑索普（Jon Sopel）认为，特朗普政府对此会“格外小心”。

索普称，特朗普已经为会谈投入许多，但如果结局“让美国显得很愚蠢”，特朗普也不会不惜代价继续促成会谈。

美国智库“国防重点”（Defense Priorites）专家丹尼尔·戴维斯（Daniel Davis）表示，朝鲜的新举动不会受到特朗普欢迎。戴维斯分析称，特朗普“绝不是一个愿意被抢风头的人，也不愿意显得丢脸和尴尬”，他已经多番给予金正恩与朝美会谈肯定评价，在这个节点给特朗普“泼冷水”“绝对是个错误”。“我不确定他们（朝鲜）打的是什么牌，但结果可能不会对他们有利”。

朝鲜的强硬声明

金桂冠声明中表示，如果美国“把我们逼向角落，单方面要求我们弃核，我们将不再对对话感兴趣，不得不重新考虑是否接受朝美领导人会谈”。

金桂冠此番表态针对的是国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）等美国高级官员的此前言论。伯尔顿曾表示朝鲜可以效仿“先弃核后补偿”的利比亚弃核模式。不少专家分析，有利比亚领导人最后下场在前，这一言论可能引起朝鲜警惕。

金桂冠称伯尔顿的发言“不是意在通过对话解决问题”，指出“利比亚和伊拉克使自己国家屈服于大国而导致国家崩溃”，认为伯尔顿的言论“实质上是想将这种命运强加给我国的不良企图”。

图片版权 Getty Images Image caption 伯尔顿是美国资深鹰派人士，从不讳言自己在诸多国际和安全事务上的极强硬立场。

金桂冠表示，朝鲜“曾对会谈抱有很大期望，希望会谈可以引导半岛局势走向缓和，是打造美好未来的一大步”。

“但遗憾的是，美国在会谈前向我们发出挑衅，发表了荒唐的言论。”

朝鲜此前表示将放弃核武器项目，且计划于本月23-25日拆除丰溪里核试验设施。

向特朗普发出警告

除伯尔顿外，金桂冠的声明还直接警告特朗普。声明指出，特朗普政府声称会与之前美国政府不同，却仍在沿用已经过时的对朝政策。

声明警告称，如果特朗普“步之前美国总统们后尘”，即在朝鲜放弃核武器前拒绝与朝沟通，“他会比他的前任们更加悲剧，更加不成功”，“这会与他之前创造前所未有成就的野心相去甚远”。

但“如果特朗普政府以真诚希望改善朝美关系的方式对待朝美会谈，便会得到我们与之相称的回应”。

朝鲜态度为何急转直下？

BBC驻首尔记者劳拉·比克（Laura Bicker）

图片版权 Reuters Image caption 核武器一直是朝鲜问题的中心话题。

朝鲜多年来不惜巨大代价发展核武器的目的只有一个，为生存。

因此，伯尔顿周日将朝鲜无核化与利比亚、伊拉克进行比较的做法不会让朝鲜高兴。利比亚与伊拉克政权都以崩溃收场。

这也是给特朗普政府的一个警告。他们在告诉美国，朝鲜知道特朗普对“特金会”有多么渴望，也知道这次会晤会如何被特朗普诠释为都靠自己极限施压策略的成功。

此前已经有迹象显示特朗普的吹嘘激怒了平壤，但朝鲜现在决定通过一位有权者表达出来。

图片版权 EPA Image caption 释放三名扣押美国人是朝鲜作出的重大让步。

朝鲜想让世界知道，自己是从一个有力位置来到谈判桌上的，现在他们可能认为所有的让步都是朝鲜作出的。

朝鲜已经叫停所有导弹试验，释放扣押的三名美国人，金正恩上月与文在寅举行会谈，双方签订了一项声明，且朝鲜将在国际媒体面前关停一座核试验场。

这个交易他们并不满意，而听到特朗普领走功劳对他们来说有些过分了。

这些声明不仅仅在暗示，在朝鲜接到一个满意的提案前，朝鲜已经准备好不参加在新加坡举行的朝美峰会。

取消朝韩高级别会谈

图片版权 Getty Images Image caption 韩美两国坚称联合军演是出于防卫目的。

朝鲜已取消原定16日举行的朝韩高级别对话。当地时间16日凌晨0时30分许，朝鲜向韩国发出通知书，称日前韩美两国进行“超级雷霆（Max Thunder）”联合军演，决定将朝韩高级别会谈无限延期。

随后朝中社发表公报称，韩美联合军演是对板门店宣言的“公然挑战”，是与朝鲜半岛向好趋势相逆的“军事挑衅”。

公报同时警告美国，要求美国"仔细考虑"6月12日在新加坡举行的朝美领导人会谈。

韩国统一部就此表示遗憾，敦促朝鲜为朝鲜半岛和平与繁荣，尽快参加会谈。

在朝鲜发布最新立场之前，美国国务院当时表示，将继续就特朗普与金正恩二人会晤进行准备，并没有注意到朝鲜立场有任何变化。

朝鲜与韩国原计划于今天就上月朝韩领导人峰会在板门店举行后续对话。双方代表预计将就峰会达成的一系列共识进行进一步磋商。

4月27日金正恩与韩国总统文在寅在板门店会晤后签署《板门店宣言》。《宣言》中指出，双方共同致力于通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标，争取在今年内宣布结束战争状态。