一年365天 英国人良辰吉日最爱选哪天

结婚是人生大事，择选良辰吉日是婚礼筹备的重要环节，需要考虑各方面因素。

英国哈里王子迎娶梅根小姐，大日子选在5月19日，似乎没有特别需要向公众交代的理由。

BBC记者钻进1995-2015年英国民政数据库，找出了两个日子：1995年9月2日，星期六，另一个是1999年12月25日，圣诞日。

首选"吉日"

前一个日子全国各地有7750对新人喜结连理，最多人结婚，最热闹；后一个日子只有3场婚礼，最少人结婚，最冷清。

虽然哪天办婚礼各家的考虑各不相同，不管是不是迷信，数据显示有些日子就是比其他日子更"宜婚嫁"。

每年2月份，情人节（2月14日）明显比其他日子更多婚庆喜气。

另一个热门的日子是闰年的2月29日，因为每4年才有一次。

每个月的13日最不受待见，这一点不难理解。

如果13日又逢周五，选这一天举办婚礼的伉俪比其他周五的平均数少一半。

周末"太贵”

婚礼放在周末似乎是大多数人的选择，但刷一刷数据，可以看到一个明显的趋势，那就是把吉日放在周末的人越来越少。

虽然周末仍在吉日首选之列，2015年的婚礼只有58%定在周末，1995年是67%。

"周末"主要是指周六，因为大部分人周一要上班，周日就算不上班，去参加婚礼或许不能完全尽兴。

一般来说周六的婚礼最贵。

近两年，选择周六办婚礼的人明显减少，婚礼开销上涨是原因之一。

据婚礼筹办服务网站bridebook.co.uk 的不完全统计，2017年选周六结婚的伉俪比2016年减少一半。

这个网站的数据显示，英国一场婚礼的开销平均是30255英镑，包括场地、华盖、餐饮、乐队、音响师和布置装饰。

这只是婚礼，蜜月开支另算。

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关于婚礼场地，伦敦一些地标性建筑曾被时尚杂志Bazar列入全国最佳20排行榜，包括伦敦的自然历史博物馆、皇家歌剧院、V&A博物馆、泰晤士河南岸国家剧院的露台。

关于自然历史博物馆，婚礼服务公司的推介卖点包括馆内陈列的恐龙骨架，以及穿越时空的氛围体验。

场地费17000英镑起价。

皇家歌剧院位于伦敦西区考文园中心，也可以举办婚礼，但一年只接两单，属凤毛麟角，价格面议。

如果选择出国结婚，根据英国航空公司旗下旅行社英航假日的统计，英国伉俪最心仪的海外婚礼地点是印度洋岛国毛里求斯的Le Saint Geran大酒店。

其他热门地点包括加勒比海的圣卢西亚、巴巴多斯、墨西哥和安提瓜也是热门选择。