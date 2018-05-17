病毒重现 人类是否又要面临埃博拉危机

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曾在全球范造成恐慌的埃博拉病毒重现。在刚果民主共和国，埃博拉病例已经从农村扩展到了城市。专家担心，这一趋势可能继续持续下去，并且一发不可收拾。

根据目前的报道，刚果共和国已有至少42人感染病毒，23人死亡。

"病例的爆炸性增长可能性已经在那里了，"世界卫生组织的高级专家彼德·萨拉马说。另外，在城市里发现的埃博拉与在农村发现的埃博拉也有很大的不同。

2014年至2016年发生的埃博拉病毒导致超过11000人死亡。虽然此前世界卫生组织已经宣布疫情结束，但卫生官员仍然警告说，不排除埃博拉病毒零星爆发的可能性。

Image caption 埃博拉病毒如何传播？

关于埃博拉的几个事实

症状包括发高热、出血和中枢神经系统破坏

透过体液传播，例如血液和唾沫

死亡率可达90%，但目前的病毒爆发死亡率为约70%

潜伏期在两天到21天之间

图片版权 AFP/Getty Image caption 根据目前的报道，刚果共和国至少42人已经感染病毒，23人已经死亡。

你需要紧张吗？

目前，确诊和疑似病例都出现在刚果共和国的赤道省，离边境不远。世界卫生组织已经与刚果共和国的官员合作，采集更多样本，追踪接触者，并向当地社区讲解预防知识等。

此次埃博拉的爆发是否会蔓延到世界其他地方，现在还有待观察。不过，卫生专家提醒说，埃博拉感染还是可以避免的，比如避免直接与患者接触，并且在高危地区佩戴防护义务，尤其是保护眼部等。

另外，接触过患者的衣物和医疗废物必须焚化，医疗器具也必须消毒。病患在康复后，必须停止性行为至少3个月。