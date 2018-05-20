印度加强对朝鲜外交期望重返参与半岛事务

图片版权 AFP Image caption 在朝鲜半岛南北关系向缓和骤变的形势下，印度20年来首次派出一名部长级官员访问朝鲜，显示出印度对朝鲜外交的新思路。

在朝鲜半岛南北关系向缓和骤变的形势下，印度20年来首次派出一名部长级官员访问朝鲜，显示出印度对朝鲜外交的新思路。

印度外交国务部长V.K.辛格率领的印度外交部代表团5月中旬访问朝鲜两天，会晤了朝鲜外相李勇浩。

辛格部长曾任印度陆军总司令，长期活跃于印度军事和外交界，曾访问过中国，亲自参与调解中印洞朗边境摩擦，出席东盟会议，主持印度对尼泊尔、越南等国的重大外交活动。是印度莫迪政府的重要外交政策人物。

这次访问虽然时间不长，但朝印双方的会谈包含了"两国政治、地区、经济、教育和文化合作"等广泛内容，凸现了印度在半岛形势急剧变化下，加强和朝鲜联系，参与半岛地区和东北亚事务，拓展印度对朝经济关系的思路。

还有分析人士指出，印度对朝提升外交关系也考虑到与印度长期的宿敌巴基斯坦的因素。过去美国官员就曾指责，朝鲜和巴基斯坦在核和导弹技术开发上有深度合作。

印度早已与日本、韩国有各领域的关系，加强与朝鲜的外交来往，也有助于加强印度"印太地区大国"的形象和对东北亚事务的参与。

虽然印度和朝鲜1973年才建立正式外交关系（同年印度韩国建立外交关系），但印度对朝鲜半岛事务的参与可以追溯到朝鲜战争时期。

印度和朝韩

过去45年以来，印度一直和朝鲜保持着不温不火的外交关系。

上世纪50年代初，美苏为首的两大冷战阵营分别支持南北一方在朝鲜开战，朝鲜战争爆发。印度当时作为联合国成员国，同时是不结盟国家，左右逢源。中国领导人还曾通过印度外交官向当时没有外交关系的美国传递出"美军如果越过38线中国就不能不管"的警告，但没能防止后来美军挺进鸭绿江、中国出兵朝鲜、中美两军迎头相撞。

朝鲜战争爆发后，印度支持了当时指责朝鲜军队挑起战争、入侵韩国、要求朝鲜军队退回38线北侧的联合国82号和83号决议案，但没有支持联合国出兵朝鲜的84号决议案。

印度对联合国参战的行动予以了道义上的支持，并派遣了印度陆军伞兵部队一支有346人的医疗救护队赴半岛，其中包括14名医生。

总体上印度保持了中立，为限制战争扩大、尽快实现停火、促成半岛停战实现等方面发挥了积极的作用。比如在停战实现的当年，数千名中国志愿军与朝鲜人民军战俘就是通过包括印度在内的中立国的战俘营返乡。

在朝鲜印度建交后，印度一直以来是朝鲜的第二大贸易伙伴（在中国之后），向朝鲜销售石油、机械、钢铁和农产品等。新德里和平壤一直都有对方的大使馆。

但印朝关系过去长期受制于朝鲜与巴基斯坦的关系，以及印度和韩国密切的贸易关系。

核与导弹

相比印朝关系，朝鲜和巴基斯坦1972年就建立了外交关系，朝巴两国也一直保持"友好合作"。

朝鲜一直同时积极拓展对印度和巴基斯坦的外交。特别是朝鲜当年决定开发核武器的国策后，加强和巴基斯坦关系，朝鲜一些关键的核技术被指来自于巴基斯坦"核弹之父"卡迪尔·汗的"私人走私网络"。

朝鲜在开发核武器问题上被中国拒绝后，看中了拥有核技术的巴基斯坦。而90年代巴基斯坦在印度成功开发中远程导弹的压力下，特别是在中国迫于美国的制裁压力下无法继续向巴基斯坦出售导弹之际，看中了朝鲜不断提升、并且向外国出售的导弹和技术。

印度和巴基斯坦相继在90年代末公开核试爆、成为拥核国家后，朝鲜更加努力开发核武，希望能像印巴一样获得"核国家"的国际承认。

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜不断开发弹道导弹技术，并被指向巴基斯坦、伊朗出口。

在过去20年里，平壤高级官员多次访问过印度。印度帮助朝鲜培训外交官，印媒还曾爆料说印度还帮助朝鲜培训军官。

不过，对印度说，它担心平壤的洲际弹道导弹技术会扩散到伊斯兰堡。所以在这次辛格部长访问前，上一次印度部长对朝鲜的访问还是1998年，一位印度的信息和文化部长访问朝鲜出席平壤电影节。

中朝关系与特金会

近两年，随着中朝关系因为朝核问题降温，特别是莫迪政府上台后，印度和朝鲜的关系不断升温。美国媒体认为，印度迅速发展的经济扩大了对原材料的需求，朝鲜主要则出口原材料，包括高科技产品所需的稀土。

在中国的影响扩大到印度洋之际，印度莫迪政府也努力在把影响扩大到东北亚。

新德里的印度防务分析研究所研究员、印度在东亚外交事务的专家库马尔·辛格对BBC记者说："印度是朝鲜通向外部世界的重要窗口"。

去年，在联合国对朝鲜实施有史以来最严厉的制裁之际，特朗普政府向世界各国施压，也要求印度中断和朝鲜的外交关系，被印度拒绝。印度向美国表示，也许印度可以成为美朝沟通渠道。

辛格说："也许美国人为举行美朝首脑会也需要印度人的帮助。印度是唯一一个既不是朝鲜半岛问题相关一方、又和朝鲜保持良好联系的国家，算是个参与方。"