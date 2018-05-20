BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第20周，英国哈里王子迎娶美国演员梅根·马克尔，两名“80后”举办了一场颠覆王室传统的婚礼；而在中国郑州，一名21岁空姐透过“滴滴出行”约顺风车不幸被杀，“身中二、三十刀”，引发针对“滴滴”的诸多争议。

马来西亚迎来独立逾60年以来首次政党轮替，自独立以来就执政的"国民阵线"政府下台，新政府对中国投资的态度会否改变？全球聚焦的6月朝美领导人新加坡会谈，出现变数，朝鲜指控美国“把我们逼向角落”……

一名在37岁前从未有过性生活的60岁男子向BBC剖白，长期没有亲密关系对人生与心理的影响。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

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马来西亚经历5月9日的历史性大选后，以马哈蒂尔（Mahathir Mohamed；大马统一翻译：马哈迪）为首的希望联盟（Pakatan Harapan）新政府正式上台。

选前，马哈蒂尔与希盟领导多次承诺重新审视中国投资；希盟上台将对中国在马投资带来什么影响，是外媒关注的焦点。

槟州研究所研究员黄进发博士为BBC中文分析说：“马哈迪的立场不是亲中、亲美，而是亲马来西亚，所以只要中国投资对马来西亚有利的话，马哈迪绝对不会拿石头砸自己的脚，因为中国的崛起是不争的事实。”

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朝鲜与美国原定六月中在新加坡举行领导人会谈，但朝鲜副外相16日突然表示，如果美国“把我们逼向角落，单方面要求我们弃核，我们将不再对对话感兴趣，不得不重新考虑是否接受朝美领导人会谈”。

“朝鲜想让世界知道，自己是从一个有力位置来到谈判桌上，现在他们可能认为，所有的让步都是朝鲜作出的，”BBC驻首尔记者劳拉·比克（Laura Bicker）分析：“这个交易他们不满意，听到特朗普领走功劳，对他们来说有些过分了。”

事态将如何发展？请看BBC这篇详细分析。

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5月初的一个午夜，21岁空姐李明珠落地郑州，透过滴滴出行APP约了一辆顺风车赶往市区，却未能抵达目的地。 三日后噩耗传来，警方找到李明珠的遗体：法医告诉其父，李总共中了「二、三十刀」……

滴滴是否需要为此事承担责任？该公司发布悬赏令追寻涉事顺风车司机，是否只是公关姿态？有犯罪前科的人，是否应排除在租车平台之外？ BBC中文为你梳理了事件引出的三大争议。

“我觉得，自己没有跟异性交往是一件可耻的事。我曾有15至20年时间，没有跟父母和我的姐妹外的人有身体接触；遇到心仪对象，我第一个反应是伤心、失落，觉得对方有权继续生活，不受我打扰。”

“三十多岁时，我开始患有抑郁症……”

今年60岁的约瑟夫（化名），与BBC分享自己人生前37年一直是处男的经历。他鼓励大家，若发现身边有朋友从未谈恋爱，“不要假定那是他或她想要的事情。你可以帮助他们。”

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说起英国皇家婚礼，你的印象或许是：隆重，奢华，正式，传统……

确实如此。但是，哈里和梅根这对全世界最著名的80后都是有历史的人。哈里曾被称作“管不住的温莎家老二”，年轻时出过大大小小不少花边新闻；梅根亦不是一位普通的王室新娘，她是个美国人，一位36岁的离婚女子，有进步的政治态度，母亲是非洲裔美国人，主张女权主义……

这场婚礼颠覆英国王室的传统了吗？