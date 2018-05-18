你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜半岛无核化：特朗普金正恩会妥协吗？

美国总统特朗普说，同朝鲜实现朝鲜半岛去核化的途径并非所谓的"利比亚模式"，与其国家安全顾问先前的说法大相径庭。

朝鲜被特朗普的国家安全顾问博尔顿之前的说法激怒，5月16日做出激烈反应，说博尔顿之前的讲话"用心邪恶"，而且威胁要退出计划6月12日在新加坡同特朗普举行的峰会。

博尔顿上月在接受哥伦比亚广播公司采访，谈到同朝鲜建立互信以及对去核进行核实的问题，他提到了"利比亚模式"。不过《华盛顿邮报》的诺雅克（Rick Noack）认为，博尔顿至少没有公开说要对朝鲜推行改变政权政策。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普说，朝鲜实现去核化的途径并非"利比亚模式"，其国家安全顾问博尔顿站在一旁。

当时博尔顿说，"我们希望朝鲜出示真实的证据，并非口头的证明。利比亚这样做过，他们允许美国和英国观察员进入他们的核设施相关地点，让我们打消了怀疑。因此这不是个依赖国际机制的问题。他们要有不同以往的表现。"

"先发制人"

但是博尔顿并没有提到的是，朝鲜已经回绝了按照10年前利比亚模式制定的核查计划。诺雅克说，2008年美国建议基于之前在利比亚的做法在朝鲜进行核查，但是遭到朝鲜拒绝，朝鲜当时反对现场取样和访问朝鲜没有公开的设施。

博尔顿这位在布什政府时期受到重用的保守主义鹰派人物，今年4月初成为特朗普的国家安全顾问。他坚信朝鲜的核武器对美国构成的威胁如此紧迫，美国已经没有时间寻求外交途径解决朝鲜问题。

今年2月他在《华尔街日报》上撰文主张对朝鲜采取先发制人的打击，"考虑到美国对朝鲜情报的欠缺，我们不应该等到最后一分钟"。

Image caption 2011年3月，伦敦和华盛顿同卡扎菲的关系恶化，卡扎菲被反叛武装推翻后处死。

"美国完全有正当的理由采取先发制人的打击，对朝鲜核武器造成的不得已局面做出反应。"

"韩国模式"

尽管如此，美国总统特朗普仍然说他认为峰会可能举行。特朗普说，"利比亚模式根本不是我们对朝鲜的计划"。特朗普讲这番话的时候，他的国家安全顾问博尔顿就在一旁。

特朗普计划同金正恩达成的协议会是"某种让他继续在位，在他自己的国家，管理自己的国家，他的国家会变得很富裕"的内容。

"看看韩国，从经济上讲，这是一个韩国模式…他们都是很勤奋，是很了不起的人民。"

对于计划中的峰会，特朗普说："就我们了解，朝鲜并没有什么改变。我们没有得到任何这方面的消息。"

"如果（朝鲜）确实改变了，没关系。如果他们没有变，我认为我们就可能有个非常成功的会面。"

"卡扎菲模式"

2003年利比亚领导人卡扎菲上校宣布同意放弃该国的大规模杀伤性武器研发项目，他的宣布令世界许多国家感到意外。在随后几个月当中，美国解除了对利比亚施行的大部分制裁，恢复了同利比亚的外交关系。

图片版权 PA Image caption 英国首相布莱尔2004年还访问的黎波里拥抱卡扎菲，说卡扎菲是反恐战争中的伙伴。

2003年底，利比亚领导人卡扎菲同美国经过数月谈判，同意放弃核武器及生化武器的研发项目后，当时的美国总统小布什欢迎利比亚重回"国际社会"。英国首相布莱尔次年还访问的黎波里拥抱卡扎菲，说卡扎菲是反恐战争中的伙伴。

利比亚似乎摆脱了国际孤立，但是到了2011年3月，伦敦和华盛顿同卡扎菲的关系恶化，北约武装干涉利比亚，促使卡扎菲被推翻，卡扎菲被反叛武装捉获后虐杀。

在得知卡扎菲被打死的消息后，当时正在接受记者采访的美国国务卿希拉里高兴地说："我们来了，我们亲眼看了，他死了。 "

本周早些时候，朝鲜还取消了同韩国计划中的高层会谈。美韩联合军事演习也让朝鲜大为不满，朝鲜认为美韩军演是演练入侵朝鲜。

朝鲜似乎恢复使用过去一贯的强硬措辞。朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权指韩国当局无能而且无知。BBC驻首尔的记者劳拉·比克说，周四朝鲜对韩国的批评和强硬表态似乎表明平壤开始偏离两周前支持朝美峰会的立场。