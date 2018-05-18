美国得州一所高中发生枪击案至少8人丧生
- 2018年 5月 18日
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美国得州休斯顿南部圣达菲高中发生枪击事件，造成至少8人死亡，绝大多数是学生。
据报道，一名持猎枪的枪手周五（18日）早上闯入美国得克萨斯州圣达菲市高中，进入一间正在上艺术课的教室胡乱开枪。
警方说，一名学生被拘留，学校以及附近的街区已被封锁。
警方说，另一人也被拘留。一名警员受伤，不知伤势如何。目前尚不清楚凶手的作案动机。
警方一个拆弹小组以及几加架救护直升机已经赶赴枪击现场。
圣达菲是一座只有13000人的小城市，位于休斯顿南部约一小时的车程。
发生枪击的圣达菲高中约有1400名学生，距离休斯敦40英里（65公里）。
美国近期校园枪击事件频发。当地时间5月16日早晨，伊利诺伊州一家高中突发枪击事件，一名青少年枪手向一名校警开枪后，校警开枪还击将其制服，事件中未有其他人受伤。
今年3月，美国帕克兰校园枪击案中，一名该校学生持枪行凶，枪杀了17名学生。事件引发美国民众大规模抗议游行。
最新公布的一项研究报告指出，美国校园重大枪击事件正快速增加，过去18年因此夺走的性命比整个20世纪还多。