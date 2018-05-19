哈瓦那飞机坠毁逾百人死亡　现场惨烈三人幸免于难

图片版权 EPA Image caption 这架波音737客机在首都哈瓦那的何塞马蒂国际机场附近坠毁。

据古巴官方媒体报道，一架波音737客机在首都哈瓦那的何塞马蒂国际机场附近坠毁，超过100人死亡。

古巴共产党中央机关报《格拉玛报》称，有3人幸免于难，但伤势危重。

这架波音737-201客机当地时间周五12:08起飞（格林尼治标准时间16时08分），飞往奥尔金市（Holguin）。

租赁这架飞机的墨西哥公司称，这架飞机载有110名乘客以及机组人员。

古巴官方媒体"古巴辩论"网站（ Cubadebate）则报道称，机上有六名墨西哥机组人员，乘客主要为古巴人，另有五名外国人。

古巴领导人米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）在走访了事发现场后说，"这是一起不幸的航空事故。现在消息不太乐观，遇难者人数可能很多。"

古巴国家电视台说，该飞机是从古巴首都飞往该岛东部奥尔金市的一趟内陆航班。

这架飞机是由墨西哥航空公司达莫赫（Aerolineas Damojh）租赁给古巴国营航空公司——古巴航空（Cubana de Aviación）。

图片版权 Reuters Image caption 飞机残骸散落在周围很大一片区域

墨西哥当局称，这是架产于1979年的波音737飞机，在去年11月成功通过检查。

达莫赫航空公司也被称为全球航空（Global Air），目前有三架飞机在运营。

波音公司表示，该公司将"遵照美国法律规定，并在美国国家运输安全委员会和古巴当局的指导下"，派遣一个技术小组前往古巴。几十年来，美国对古巴一直实行贸易禁运。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 紧急服务人员抵达事故现场参与救援