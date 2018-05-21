中美暂停贸易战 两国贸易前景仍存变数

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5月20日，美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）的一番话给剑拔弩张的中美贸易战按下暂停键。

姆努钦称，美国将暂停与中国的贸易战，暂缓对中国进口产品加征关税，取而代之的是，美国将与中国签订更多的贸易协议。

姆努钦在接受美国福克斯周日新闻（Fox News Sunday）采访时称，两国达成的初步协议包括中国将“实质性”地购买更多美国产品，对中国经济做结构性调整，以帮助美国在中国市场更有竞争力。

暂停意味着两国双赢？

5月15日，中国国务院副总理刘鹤率团访美，19日，中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。除了减少美对华贸易逆差、中国增加进口美国货物外，声明还提及了知识产权保护、鼓励双向投资等问题。

随后，刘鹤在接受媒体采访时表示，此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月17日

中国国家媒体《环球时报》评论称，“这次中美签署的协议遵循了两国双赢的原则。美方将获得大幅减少贸易逆差的机会，中国将实现有助于国家发展和人民美好生活所需产品从美方的稳定购买。”

新华社称该联合声明是“一个共赢的典范”。《人民日报》下属的微信公众号则称，中美协议的达成是双方诉求的中和，不应理解为中国单方面对中国的妥协。

上周，美国官员曾称，中国准备从美国多购买2000亿美元的商品和服务，而中国外交部在上周五否认了这一消息。周六出炉的两国联合声明中，没有提及任何金额或者确切的数字，也没有提及此前备受关注的中方要求美国解除中兴制裁一事。

专家称贸易战仍可能爆发

经济学人智库(Economist Intelligence Unit)分析师马志昂(Nick Marro)称，“关税暂停是诚意谈判的积极信号。这至少表明，头脑冷静的人正在寻找某种妥协方式。但是，我们还没有走出危险地带。经济学人智库认为，贸易战爆发的风险依然很高，尽管爆发的时间被延后了。这是因为核心问题，也就是阻止中国技术转让和知识产权保护问题，都没有解决。”

“鉴于美国国内政界反对力度很高，我们认为，美国不会在中兴通讯问题上大幅掉头。然而，这一点又会促使中国在未来的贸易谈判中采取强硬立场。这可能就是为什么中国想对美国农产品关税进行预期折衷以换取美国对中兴通讯较为温和的处理方式的意图未能实现。”

“特朗普本人也是解决这些贸易争端的最大风险因素之一。即使美国出现一项提案，但由于美国谈判立场到目前为止如此分散，中国可能会怀疑这些提案的可行性。”马志昂说。

贸易战为何一触即发

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5月19日，美国和中国发表联合声明称，中国将采取有效措施实质性减少美国对华贸易逆差。去年，美国与中国的贸易赤字达到了3,350亿美元。

2016年，美国总统特朗普在竞选总统时就提到，美国必须与中国在内的其他国家重新谈判贸易协议。特朗普曾指责中国违反国际知识产权法，并承诺就职当日就会将中国定为“汇率操纵国”。

特朗普并没有真的那么做。尽管如此，他还是在去年8月下令重新审视美国面临的不平等贸易，调查发现，美国面临来自中国的一系列不平等操作，包括中国给外资公司施压让他们转移技术，中国给美国公司施加的不平定贸易条款等。

今年3月，特朗普宣布将给中国进口商品（主要是铁和铝）增加关税。

而北京立马反击，称中国将对一系列美国进口商品增加关税，包括飞机、大豆、汽车、猪肉、红酒、水果、坚果等。