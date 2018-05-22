朝鲜说自己弃核 我们怎么核实？

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朝鲜表示，本周将开始拆除核试验场，许多外国记者都会到场观看。不过，我们如何确认朝鲜真正实现了“无核化”？

朝鲜丰溪里（Punggye-ri）核试验场坐落在该国东北部山区。自2006年起，朝鲜在这里进行了六次核试验，但朝鲜表示将在5月23日至25日间采取“技术措施”拆除这个试验场。

朝鲜称其致力于推进无核化，但是朝美就如何推进仍持不同意见，此前曾威胁将退出与美国总统特朗普的会谈。

乍一看，金正恩关闭试验场的承诺似乎是终止核计划的第一步，但是这究竟能走多远？

专家评估

朝鲜用丰溪里试验场来测试核武器，附近的万塔山（Mantap）下还挖了坑道系统。有人认为，这个试验场已经有部分崩塌。

朝鲜表示，将邀请韩国和国际记者等外国见证者观看崩塌坑道、拆除观测设备，用“透明的方式”展现其作业过程。

目前还不清楚他们是否会邀请专家，但是如果要对拆除过程进行评估，这是必需的措施。

图片版权 Planet Labs Inc Image caption 朝鲜丰溪里核试验场卫星图像

邀请全面禁止核试验条约组织（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organisation; CTBTO）参与，能够让大家确认该试验场无法再进行核试验。该监察组织拥有传感器网络检测核试验，目标是在全球范围内禁止核试验。专家能在技术上判断试验场的摧毁度。

分析人士期望看到，目前可用的丰溪里坑道崩塌，拆除监测设备。

仪式过后，政府和独立专家可以使用卫星图像监测试验场活动、新建筑或新设施，这可能显示朝鲜计划重启核试验。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜曾在国际媒体镜头前拆除宁边核设施。

如果朝鲜秘密建设一个新的核试验场，那卫星图像就难以监测，朝鲜有许多山区可以用来建设试验场。如果是那样的话，朝鲜无法隐藏任何新的地面试验，因为可以监测到试验引发的震动。

朝鲜愿意拆除丰溪里试验场可能显示，相信自身的核项目已经取得充分进展，不再需要完整的核试验。关闭试验场也只是完全无核化的第一步，因为其核武器项目不仅仅是一个试验场。

朝鲜拥有一系列设施，可以生产制造核武器需要的可裂变物质高浓度铀和钚。这些设施中有一些铀矿，以及离心机、核反应堆和再处理设施，这些都在朝鲜宁边（Yongbyon）。另外，朝鲜还有洲际弹道导弹计划。

然而，今年早前朝鲜半岛关系解冻，朝鲜宣布停止所有导弹和核试验。

朝鲜“无核化”的承诺很可能不同于美国的“全面、可验证和不可逆”的核裁军。但是，即使未达到这样全面的弃核，仍然有一些先例可以借鉴，来减少不稳定情况。

1994年，朝鲜与美国签订《朝美核框架协议》，朝鲜暂停了核项目，以换取重油和轻水核反应堆。负责监管核技术的国际原子能机构（The International Atomic Energy Agency）进行了检查，以确认朝鲜未将核材料用于生产武器。

宁边核设施的检查是协议的重要部分，用于生产钚的核反应堆冷却塔被销毁。然而这并非不可逆转。2002年，《朝美核框架协议》破裂后，朝鲜宣布重启宁边核设施。2005年，朝鲜承认为“自卫”制造了核武器。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜发展核武的前世今生

未来任何无核化协议都需要检查人员有检查的权力。摧毁丰溪里试验场可能需要数周，但是核实朝鲜拆除核武基础设施需要数年。

全面、可验证、不可逆的的无核化需要持续监测所有核设施。检查人员需要进入设施、检测秘密场所。即使这样，仍无法让朝鲜过去几十年来获取的大量科技专业知识全部消失。

有核知识，基础设施并不需要保留。如果没有国际检查人员的持续监督，朝鲜可以在几年内就重启核武器计划。

关于本文

本分析乃由BBC委托外部机构之专家撰写。

凯瑟琳·戴尔任职于美国佛蒙特州明德大学蒙特雷国际研究学院，您可在Twitter上关注其账号@atomic_pickles。

英文原文编辑：Duncan Walker