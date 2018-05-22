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印度选民如何决定投票意向？一般而言，是考虑候选人的身份、意识形态、种姓、表现或种族。

外界普遍认为，金钱贿赂也是影响印度贫穷、弱势选民意向的因素之一。早前在南印卡纳塔克邦的地方选举中，当局破获一宗涉及2000万美元现金及其他报酬的“破纪录”贿选案件。当地传媒报道，竞选工作者向承诺投给特定候选人的选民汇款，并承诺在该候选人胜出后再支付额外报酬。

印度的贿选问题一直严重，其中一个原因是当地的选举竞争越来越激烈。1952年独立后首次选举，印度只有55个政党，到2014年，已多达464个。

2009年，印度大选后胜选差距率平均为 9.7%，是该国有选举以来最低的。2014年，平均胜算差距扩大至15%，但比起其他民主国家的数值，如美国2012年国会选举（32%）及2010年英国国会选举（18%），仍然较低。

与此同时，印度选举的结果也越来越难以预测。政党对选民的掌控力大不如前，党派与候选人对结果的把握越来越小，因此在选民身上花费巨款，期望能换取选票。

然而，美国达特芧斯学院政府学系助理教授西蒙·萧夏（Simon Chauchard）的一项研究发现，大洒金钱买票，未必能够达到目的。

选举中的激烈竞争，促使候选人向选民发放金钱或酒水等“礼物”，以达到选举目的。萧夏的研究指出，虽然明知这些礼物的成效不太大，但候选人已经陷入了“囚徒困境”，被其他候选人的行为影响了决定。

图片版权 Reuters Image caption 南印卡纳塔克邦近日曝出大额贿选丑闻。

“因为担心对手会派钱送礼，候选人为了抗衡、淡化对手这项策略的效果，自己也得派钱送礼。”萧夏说，这情况实际上是一个零和游戏。

萧夏的研究团队，以2014年国会选举及2017年地方议会选举中孟买的数据，以及对主要政党党派工的访谈，作为这项研究的基础。

研究发现，在选举日前数周，候选人会透过地方上具有影响力的人物，如住房组织主席、工会及宗教领袖，向选民发放现金或酒水等礼物，有候选人花在每名选民身上的成本，高达15美元。

有党工对研究人员表示，这些礼物的效果不彰，很多现金都被这些中间人自己收入囊中，根本到不了选民手里。其中一名开销最大的候选人，结果得票只排第四。研究人员从多个不同政党共80名党工口中得悉，派钱送礼只能影响极小数选民。

对于这个情况，党工认为是选民的问题，指选民十分精明，很清楚候选人根本没有办法得知他们最后投给谁：选民在收钱之后，可以“背叛”候选人，即使该候选人的礼物十分慷慨。至于候选人发放的现金与礼物最终到死忠支持者、还是游离选民手中，研究团队则未搜集到相关数据。

“向选民买票并非全然无用，”萧夏表示：“如果你不买，就会失票，买票的实际作用是让自己和对手站在同样的起跑线上。如果不送礼，票或会跌得更多。但只有在差距非常小的选举中，买票行为才会对最终结果造成影响。”

德里的政治学者沙佐尔·库马（Sanjay Kumar）则认为，不同政党对贿赂贫穷选民的成效深信不疑。“这才是为什么大部份政党都会买票。所有政党都向选民掷大钱，希望拉回未决定的选民或游离选民。但是没有实证显示这一招是有效的。”

图片版权 AFP Image caption 候选人基本上没有任何办法知道选民最终的投票意向。

除了上述动机，买票的行为背后也可能有文化因素。有社会科学家指出，南亚国家的贫穷选民，一般倾向富裕、对选民“慷慨”的候选人。在一个贫富严重不均的社会中，现金与礼物贿选被视为一种“礼尚往来”。

裙带政治在印度由来已久。剑桥大学社会人类学者安娜史塔西·庇拉华斯基（Anastasia Piliavsky），曾针对性研究印度拉贾斯坦邦的农村选民，发现他们普遍预期候选人会为他们提供饮宴与礼物。庇拉华斯基指出，印度乡村地区是按照传统的裙带关系，去理解选举政治：“（在那些地区）人们交易、行使权力与建立社交，均是建立在有付出就有收获的逻辑上。”

在远离选举当局监察的地区，候选人会以婚礼或生日派对之名举办盛大活动，一些不知名的来宾，比如通常是合资格选民，就会到场大吃大喝及领取现金与礼物。

伦敦政治经济学院人类学者穆克莉卡·班纳吉（Mukulika Banerjee）表示，弱势选民“会收取所有政党的金钱，但不会以金额来决定投给哪一个，而是按照‘其他考虑’决定投票意向。”

“很遗憾，这就是印度政治的现状，”萧夏引起述一名执政印度人民党领袖表示：“你要花钱，至少在目前而言，不可以绕过这一步。”另一名政治人物则有更有趣的解读：“在选举中的现金，就像机车所需的汽油。如果你不为你的机车加油，永远不可能去到终点，但加油了机车与不会跑得更快。”