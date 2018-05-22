新研究：向选民派钱也不一定买得到票

  • 2018年 5月 22日
A general view showing BJP supporter wearing a mask of Indian Prime Minister Narendra Modi is seen during the Bhartya Janta Party (BJP) public rally meeting ahead of Karnataka Assembly Election, in Bangalore, India, 08 May 2018. 图片版权 EPA

印度选民如何决定投票意向？一般而言，是考虑候选人的身份、意识形态、种姓、表现或种族。

外界普遍认为，金钱贿赂也是影响印度贫穷、弱势选民意向的因素之一。早前在南印卡纳塔克邦的地方选举中，当局破获一宗涉及2000万美元现金及其他报酬的“破纪录”贿选案件。当地传媒报道，竞选工作者向承诺投给特定候选人的选民汇款，并承诺在该候选人胜出后再支付额外报酬。

印度的贿选问题一直严重，其中一个原因是当地的选举竞争越来越激烈。1952年独立后首次选举，印度只有55个政党，到2014年，已多达464个。

2009年，印度大选后胜选差距率平均为 9.7%，是该国有选举以来最低的。2014年，平均胜算差距扩大至15%，但比起其他民主国家的数值，如美国2012年国会选举（32%）及2010年英国国会选举（18%），仍然较低。

与此同时，印度选举的结果也越来越难以预测。政党对选民的掌控力大不如前，党派与候选人对结果的把握越来越小，因此在选民身上花费巨款，期望能换取选票。

然而，美国达特芧斯学院政府学系助理教授西蒙·萧夏（Simon Chauchard）的一项研究发现，大洒金钱买票，未必能够达到目的。

选举中的激烈竞争，促使候选人向选民发放金钱或酒水等“礼物”，以达到选举目的。萧夏的研究指出，虽然明知这些礼物的成效不太大，但候选人已经陷入了“囚徒困境”，被其他候选人的行为影响了决定。

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Image caption 南印卡纳塔克邦近日曝出大额贿选丑闻。

“因为担心对手会派钱送礼，候选人为了抗衡、淡化对手这项策略的效果，自己也得派钱送礼。”萧夏说，这情况实际上是一个零和游戏。

萧夏的研究团队，以2014年国会选举及2017年地方议会选举中孟买的数据，以及对主要政党党派工的访谈，作为这项研究的基础。

研究发现，在选举日前数周，候选人会透过地方上具有影响力的人物，如住房组织主席、工会及宗教领袖，向选民发放现金或酒水等礼物，有候选人花在每名选民身上的成本，高达15美元。

有党工对研究人员表示，这些礼物的效果不彰，很多现金都被这些中间人自己收入囊中，根本到不了选民手里。其中一名开销最大的候选人，结果得票只排第四。研究人员从多个不同政党共80名党工口中得悉，派钱送礼只能影响极小数选民。

对于这个情况，党工认为是选民的问题，指选民十分精明，很清楚候选人根本没有办法得知他们最后投给谁：选民在收钱之后，可以“背叛”候选人，即使该候选人的礼物十分慷慨。至于候选人发放的现金与礼物最终到死忠支持者、还是游离选民手中，研究团队则未搜集到相关数据。

“向选民买票并非全然无用，”萧夏表示：“如果你不买，就会失票，买票的实际作用是让自己和对手站在同样的起跑线上。如果不送礼，票或会跌得更多。但只有在差距非常小的选举中，买票行为才会对最终结果造成影响。”

德里的政治学者沙佐尔·库马（Sanjay Kumar）则认为，不同政党对贿赂贫穷选民的成效深信不疑。“这才是为什么大部份政党都会买票。所有政党都向选民掷大钱，希望拉回未决定的选民或游离选民。但是没有实证显示这一招是有效的。”

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Image caption 候选人基本上没有任何办法知道选民最终的投票意向。

除了上述动机，买票的行为背后也可能有文化因素。有社会科学家指出，南亚国家的贫穷选民，一般倾向富裕、对选民“慷慨”的候选人。在一个贫富严重不均的社会中，现金与礼物贿选被视为一种“礼尚往来”。

裙带政治在印度由来已久。剑桥大学社会人类学者安娜史塔西·庇拉华斯基（Anastasia Piliavsky），曾针对性研究印度拉贾斯坦邦的农村选民，发现他们普遍预期候选人会为他们提供饮宴与礼物。庇拉华斯基指出，印度乡村地区是按照传统的裙带关系，去理解选举政治：“（在那些地区）人们交易、行使权力与建立社交，均是建立在有付出就有收获的逻辑上。”

在远离选举当局监察的地区，候选人会以婚礼或生日派对之名举办盛大活动，一些不知名的来宾，比如通常是合资格选民，就会到场大吃大喝及领取现金与礼物。

伦敦政治经济学院人类学者穆克莉卡·班纳吉（Mukulika Banerjee）表示，弱势选民“会收取所有政党的金钱，但不会以金额来决定投给哪一个，而是按照‘其他考虑’决定投票意向。”

“很遗憾，这就是印度政治的现状，”萧夏引起述一名执政印度人民党领袖表示：“你要花钱，至少在目前而言，不可以绕过这一步。”另一名政治人物则有更有趣的解读：“在选举中的现金，就像机车所需的汽油。如果你不为你的机车加油，永远不可能去到终点，但加油了机车与不会跑得更快。”

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