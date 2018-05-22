布拉格谍影重重：前俄罗斯间谍中毒案内幕揭秘

Image caption 66岁的俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔经过3个月治疗后在5月18日出院，他女儿33岁的尤利亚之前已经出院。

捷克情报部门的消息人士对BBC透露，俄罗斯前间谍斯克里帕尔离开俄罗斯在英国定居两年以后向捷克提供了情报。

2010年，俄罗斯和西方交换间谍，斯克里帕尔被俄罗斯释放后在英国定居，今年3月4日他和他女儿在英格兰的索尔兹伯里小镇中毒，到现在真相仍然扑朔迷离，英国警方一直没有公布斯克里帕尔受毒杀攻击的调查。

与此同时，在英格兰索尔兹伯里小镇斯克里帕尔中毒案件的主要地点将对公众重新开放。当局周二（5月22日）表示，那位前间谍中毒时逗留过的地方已经不再对公共健康构成威胁。

BBC得到的消息说，斯克里帕尔近年来外出旅行频繁。一位情报专家对BBC记者说，斯克里帕尔可能向西方国家的间谍机构通报俄罗斯在海外的间谍活动。

王室婚典前出院

英国王室为哈里王子和梅根举行婚礼前夕，中毒后的俄罗斯前间谍克里帕尔经过3个月治疗在5月18日出院。他出院的消息引发俄罗斯媒体的关注和猜测，其中不乏阴谋论解释。有俄罗斯评论员甚至对斯克里帕尔是否住进医院表示怀疑。

周一（5月21日）俄罗斯国家电视台播出采访，一名据说是斯克里帕尔母亲的老年妇女在采访中，要求英国当局允许她和儿子通话。这位被称为艾莉娜·斯克里帕尔的90岁的妇女说，她已经14年没有和儿子见面。

俄罗斯独立电视台NTV的主持人说，英国选择在世界媒体都关注王室婚礼的时候让斯克里帕尔出院，是不希望被闹得沸沸扬扬的间谍毒杀案再受关注。

Image caption 报道说，斯克里帕尔当初在俄罗斯军事情报部门服役，而且在1990年代还负责军事情报部的人事部门，掌握了大量在欧洲的俄罗斯特工情况。

俄罗斯最大的电视台一频道的主持人暗示说，谢尔盖· 斯克里帕尔和他的女儿在中毒是英国所为，目的是在普京宣誓就职前和世界杯赛前诬蔑俄罗斯。

3月初，斯克里帕尔和他的女儿在英国城市索尔兹伯里因神经毒剂中毒后，英国一口咬定俄罗斯发动了刺杀攻击，并且很快得到西方盟国支持，大量驱逐俄罗斯外交官进行报复，加剧了同莫斯科的外交紧张局势。

但是俄罗斯否认参与了对斯克里帕尔毒剂攻击事件。4月初俄罗斯驻联合国大使在安理会上警告西方不要玩火，"我甚至不知道该说什么，这是荒谬的戏剧，你能不能编出一个更好的故事？" 他还说，"我们已经告诉我们的英国伙伴：'你在玩火，你会后悔的'。"

关于斯克里帕尔成为刺杀目标有种种猜测：斯克里帕尔可能泄露了敏感情报；或者西方情报机构针对俄罗斯间谍的秘密行动招致报复。媒体报道还猜测或许是普京希望通过严厉处罚背叛者在大选前增加他在国内的威望。

帮助捷克抓间谍？

最近捷克著名的新闻周刊（Respekt）的调查报道似乎提供了关键线索，即克里帕尔在英国情报部门支持下与盟国情报机关合作，继续进行破获俄罗斯间谍的活动。

长期在俄罗斯军事情报部门服务的斯克里帕尔1995在西班牙被军情六处策反。2004年在俄罗斯被捕，被法庭判处13年监禁。但在 2010年，俄罗斯当局出乎意料地允许作为交换将他释放，换回在美国被捉的10名俄罗斯间谍。

按照捷克新闻周刊的报道解释，在2010年俄罗斯领导人决定释放斯克里帕尔，用他交换在美国被捕的俄罗斯间谍，交换后免予对他追究应该是交换协议的一部分。据说，在双方交换间谍后再惩罚背叛者等于违反达成的协议。

Image caption 据说，斯克里帕尔至少在2012年去过布拉格一次，他在捷克逗留可能向捷克安全机关提供帮助。

斯克里帕尔在英国没有隐姓埋名地生活似乎也说明了这点。报道说，他在2011年用自己的名字在索尔兹伯里付26万英镑购买了一座4居室的房子，并在那个小镇公开生活和自由活动，似乎无所顾忌。

捷克这家独立的周刊报道说，斯克里帕尔当初在俄罗斯情报部门中的职务远比之前媒体报道的更重要。他不仅是军事情报部门的官员，而且在1990年代还负责军事情报部的人事部门，因此掌握了大量在欧洲的俄罗斯特工情况。

捷克的报道说，克里帕尔曾经秘密去过布拉格同捷克安全部门官员会面。他在英国定居后重操旧业，继续和英国军情六处官员合作，帮助西方盟国破获在欧洲的俄罗斯间谍网。

他至少在2012年去过布拉格一次。据说他在捷克逗留是为了向捷克安全机关提供帮助。捷克安全官员在伦敦据说同他至少进行过一次会面。

"诺维乔克" 神经毒剂

英国坚信导致斯克里帕尔和他女儿尤利亚中毒的是一种名为"诺维乔克" 的神经毒剂，这是一种只有俄罗斯生产储存的神经毒剂。但是莫斯科一直否认英国的指责，并且说俄罗斯从未有过利用"诺维乔克"研发化学武器的项目。3月17日俄罗斯说，瑞典，英国，斯洛伐克，或捷克也都生产过"诺维乔克"神经毒剂。

不过，德国联邦情报局早在1990年代从一名俄罗斯变节者那里得到了俄罗斯制造的"诺维乔克"神经毒剂。据德国媒体周四（5月17日）报道，德国取得的样品似乎说明莫斯科是这种毒剂的来源地。

德国报纸《南德意志报》和《时代周报》等媒体都报道说，他们的调查显示一名俄罗斯科研人员在1990年代提供了俄罗斯当时在研发的新型化学武器的情报。这位俄罗斯科研人员向德国提供了这种神经毒剂的样本，交换条件是要保证他和家人的安全。

图片版权 Getty Images Image caption 英国认为导致斯克里帕尔和他女儿尤利亚中毒的是一种名为"诺维乔克" 的神经毒剂，这是一种只有俄罗斯生产储存的神经毒剂。

当时德国总理科尔指示德国联邦情报局与德国的盟友，包括美国和英国情报机关分享这些情报。报道说，北约的一些成员国为实验目的随后小批量试产过一些"诺维乔克"神经毒剂，目的是针对这种毒剂的测试防护用具是否有效，并且寻找解毒方法。

捷克总统泽曼

俄罗斯反驳英国的指称说，俄罗斯并非是唯一生产"诺维乔克"毒剂的国家，还说瑞典，英国，斯洛伐克，或捷克都生产过"诺维乔克"。但这些被点名的国家都否认他们生产过这种神经毒剂。

不过捷克总统泽曼似乎并没有矢口否认。泽曼在3月26日要捷克安全情报局调查弄清是否捷克生产并储存过"诺维乔克"神经毒剂。虽然安全情报局提交报告否认上述可能，但是泽曼随后在捷克电视上说，捷克"生产并测试"过"诺维乔克"。据说他的依据是军方情报部门提交的报告。

捷克的周刊报道说，捷克军事情报部门的报告并没有确认捷克生产过"诺维乔克"的信息。他们只是告诉泽曼，捷克出于防务目的测试过类似"诺维乔克"的毒剂，但这种毒剂并不同于用索尔兹伯里攻击中使用的毒剂。

尽管如此，俄罗斯立即利用泽曼的话为他们开脱，并对英国发起了强烈谴责。俄罗斯外交部发言人利用泽曼的讲话内容，指责英国首相特里莎·梅"制造谎言"。

泽曼因此受到一些捷克评论人士的批评，他们说泽曼在讨好俄罗斯，没有公平对待捷克的西方盟友。

这家周刊的调查报道通过捷克情报界匿名官员的嘴和一些所谓泽曼同俄罗斯媒体和外交部声明在时间上"密切呼应"的"证据"，暗示泽曼不仅讨好俄罗斯，而且可能同俄罗斯暗中有协调。