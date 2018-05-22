抬价还是变脸？特朗普说或推迟与金正恩会谈

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美国总统特朗普说，他可能推迟与朝鲜领导人金正恩下月在新加坡的历史性会谈。

"若会谈现在不发生，可能会在以后举行。"特朗普在与韩国总统文在寅白宫会面后表示，美国在会谈前有自己想要的东西。

韩联社报道说，文在寅此次的华盛顿之行"是为了告诉特朗普可以从金正恩那里得到什么和得不到什么。"

截至发稿，平壤方面尚未作出回应。但就在上周，平壤也给美国"泼冷水"，威胁称若美国坚持让朝鲜单方面弃核，则可能取消与美国的会谈。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普的此番言论是在会见韩国总统文在寅后做出的。

会谈前几周双方还相互威胁，让一些观察人士感到震惊。上周，特朗普在推特上暗指中国可能影响了朝鲜的决策，但北京否认这种说法。

朝鲜本周邀请了诸多外国记者前往报道核试验场的拆除工作。外界原本认为这是朝鲜真正无核化的开始，但目前的"口水仗"却给此增加了诸多不确定性。

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平壤认为，虽然美国和其盟友不断向金正恩示好，但他们的真正目的不仅是让朝鲜放弃核武，还要让金正恩陷入与利比亚前独裁者卡扎非同样的境地。

特朗普的国家安全顾问博尔顿4月底在美国媒体上表示，华盛顿正在考虑使用"利比亚模式"来解决朝鲜问题。这句话惹恼了平壤，也让特朗普迫不得已地与博尔顿唱反调。

另外，特朗普政府也在与朝鲜会谈前几周退出奥巴马政府与伊朗签署的核协议。这让一些亲朝人士觉得，即便美国保证金正恩在无核化后的安全，但华盛顿也可能在不久后撕毁协议。