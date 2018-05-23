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全球有数以亿计的人会说英语，但随着翻译科技发展，以及“混合语言”（hybrid language）的出现，其地位会否受到威胁？

地球上哪个国家，能说英语、或正在学习说英语的人最多？

答案：中国。

根据剑桥大学出版社的一项研究，中国有3.5亿人对英语有一定认识，印度则有1亿。在中国以英语为第二语言的人，很可能比美国以英语为母语的人还要多（有五分一美国人在家中说的并不是英语）。

但英语作为“全球最受欢迎语言”的地位，究竟还能维持多久？世界经济论坛估计，目前全球共有15亿人说英语，但当中只有不足4亿人以英语为母语。

而英语本身也有很多种，即使在英国亦然。譬如在港口城市朴次茅斯，即使在网络式英语和美式英语流行的当下，其地区方言“pompey”仍获广泛使用。

英语是全球最受欢迎的“通用语”（ lingua franca），即母语不同的人之间最倾向使用的语言。试想像，一个完全不谙法语的中国人与一个完全不懂中文的法国人碰面，彼此之间会如何沟通？很可能就是透过英语。

但这是五年前的可能，现在已经未必如此了。因为电脑翻译与声音辨识技术不断进步，这两人可以说回自己的语言，然后透过机器即时翻译，理解对方的意思。

所以，英国作为全球性语言的日子，可能已开始倒数；夸张点说，电脑正步步进击，并且占了上风。

这篇文章的原文是英语，但你只需要按几下鼠标，就可以用德语或日语阅读。既然电脑能做到这地步，为什么还要那么辛苦的学英语呢？

图片版权 Getty Images Image caption 将来，我们还需要人类翻译员吗？

现在，要与其他国家做生意、玩最新的电子游戏、聆听最流行的音乐，不懂英语都很难做到，但这个情况正在急速改变。

在美国斯坦福大学，来自韩国的电脑科学家李元兼（音）正在研发一项翻译及声音辨识技术，希望达到客户打电话到客户服务热线时，分不清接线生是人还是机器的效果。

斯坦福大学机器学习、语言学及电脑科学教授克里斯托夫·曼宁认为，在不久的将来，电脑翻译技术的水平，一定能与人类译者比肩。

但这并不是英语面对的唯一挑战。

目前全球有很多人以英语为第二语言，不同的“混合语”也因而出现，将“标准”的英语与当地语言结合，如印度式英语、孟加拉式英语、塔米尔式英语等。

在美国，很多源自中、南美洲的拉丁裔美国人，则会混合其父母或祖父母的语言与英语，说的是西班牙语式英语（Spanglish）。

语言并不仅仅是沟通工具，也是身份的表达，让外界理解一个人的身份认同。来自三藩市的诗人阿德里特（Josiah Luis Alderete）就以西班牙语式英语写诗－他说这是一种“反抗的语言”，是拉丁裔即使生于、长于美国，仍能承传文化传统、表达自身尊严的方式。

使用英语的美国及英国，此前一直是主导国际社会的大国，因此英语亦获得了这样的地位。但随着中国崛起成为经济强国，英语的使用及传播亦受到挑战。

现在，对一个居于非洲撤哈拉以南地区的年轻求职者而言，学好普通话及中文在中国找工作，比借学校学到的英语到英美求职明智得多。

Image caption 在乌干达，所有中学课程均须以英语教授

在美国本土，也有越来越多人学习中文。 2015年有报道指，学习中文的中小学生在两年内翻了一倍，大学内的中文学习者则在十年来增加了五成。

然而在乌干达，所有中学课程均须以英语教授，一些家长亦会以英语培养孩子成长，让英语成为孩子的第一语言。在世界上很多不同国家，英语仍然被视为取得成功的必须品。

未来，英语的存亡会有危机吗？我不认为如此，但其国际性主导地位很可能会一直减弱。与其他语言一样，英语也在不断演化、以配合实际使用需要。不久以前，“文本”（text）与“朋友”（friend）均只是名词，但现在这两个字经常被当动词用，有了“发讯息”与“交朋友”的意思。

电脑翻译技术、“混合语”的出现，与中国（及中文）的崛起，都是英语面对的真实威胁，但我仍觉得自己能够生在这个国度，与乔叟、莎士比亚、弥尔敦、狄更斯说着同一种语言，虽然我心目中的英语，与全世界很多其他人所说的英语，并不一样。