美国父母为赶走80后啃老族儿子赢得官司

图片版权 CBS Image caption 30岁的迈克尔不想离开父母家

最近，美国纽约一对父母因为其30岁的儿子不肯搬走，赖在家里“啃老”，把他告到当地最高法院，希望让儿子离家独立。

当地Syracuse的最高法院5月22日做出裁决，命令这对夫妇的儿子迈克尔·罗通多(Michael Rotondo)搬离父母家。

迈克尔过去8年一直住在父母家里，而且不交房租，也不帮父母做任何家务。

他父母三番五次劝他搬走，甚至主动提出给他一笔安置费。但他就是不肯离开家。

没有办法，迈克尔的父母把儿子告到当地法院，希望动用法律手段强迫儿子搬走。

图片版权 Reuters Image caption 迈克尔父母在法院聆听

但却被告知，由于迈克尔是家庭成员，必须得由最高法院裁决，才能让他搬走。

与此同时，迈克尔强调父母没有给自己足够的准备时间。

他希望能有6个月的时间再搬出去，对此法官表示，他应该跟父母协商，自愿搬走。

麦克尔后来对记者表示，他会对这一裁决上诉，但又说他本来也打算在3个月后就搬走。

图片版权 GOOGLE MAPS Image caption 迈克尔父母的房子

全球现象？

无独有偶，这种“啃老”现象不仅在美国，在英国、中国等国家其实都有。

由于房价和房租上涨，就业机会等现实问题，英国也有越来越多的成年人成为飞不出父母"巢穴"的“啃老族”。

根据英国2017年的统计数据，在英国就有340万成年人由于各种原因不得不和父母挤在一起住，其中25%以上的人年龄在20-34岁之间。

有些人不但自己跟父母同住，还带来自己伴侣。年近30岁的女音乐教师米瑞就是这样。

她不付父母任何房租，有一段时间自己的前男友也跟着她在父母家寄居了4个月。

Image caption 伦敦的米瑞住在父母家已经9年了

不过，米瑞希望将来有一天能够攒到足够的积蓄，找到自己的地方搬出去。

中国情况

中国对“啃老族”这个词并不陌生。“啃老”现象在城镇比较突出。

相比西方而言，中国父母可能更拉不开面子，主动赶子女出门。

有些父母，特别是独生子女的父母更习惯于或是干脆愿意让成年子女住在家里，即使他们有工作，有能力出去另辟空间也是如此。

中国华中师范大学社会福利研究中心的梅志罡认为，中国“啃老”人数众多，而且随着就业压力增大以及人口老龄化，“啃老”队伍还会继续壮大。

而且，“啃老”已经从一种家庭现象演变成一个严重的社会问题。

梅志罡认为，中国“啃老”现象有中国传统文化的影响，例如"在家靠父母，出门靠朋友"的习惯思维。

一些子女认为拿父母的天经地义，而有些父母则对子女宠爱有加，宁愿养活他们一辈子。

加之人们在就业、房价以及社会保障方面的压力等，短时间内恐怕无法缓解这种“啃老”现象。

而从长期来看，它需要个人、家庭、社会以及政府的共同努力和合作，特别是在加强个人独立自主性、就业、培训、住房、社会福利等方面做出努力和改善。