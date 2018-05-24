美驻华外交官疑似脑损伤 称医学指征与“声波攻击”类似

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美国驻广州总领事馆周三（5月23日）发布了一则健康警报称，他们的一名美籍雇员出现了异常的声音和压力感知。领馆已将这些神秘症状上报至美国政府。

“美国政府对此事十分重视，并将此事告知了所有美国在华官员。我们目前尚不清楚导致这些症状的原因，我们尚未在中国发现其他类似情况。”美国大使馆网站的一则声明称。

声明还提醒美国在华公民，如果在中国有任何听觉或感知异常，不要试图寻找这些声音的来源，要转移至听不到这些声音的地方。

美国国务卿迈克·蓬佩奥 （Mike Pompeo） 称，该现象与此前美国驻古巴外交官遭受的疑似声波攻击在医学指征上类似，但美国政府没有提及中国政府是此次事件的幕后操纵者。

中方回应

美国驻华大使馆发言人基妮·李(Jinnie Lee)称，2017年底至2018年4月间，这名雇员出现了不同的症状，此后，这名雇员被送回了美国，并且被诊断为“轻度创伤性脑损伤”。

正在华盛顿访问的中国外交部长王毅在周三表示，中国在调查此事，没有发现任何组织或个人对这一所谓的“声波影响”负责。

王毅说：“我们将通过外交途径与美国保持沟通，我们建议美国方面也进行一些内部调查。我们不想看到这个案件被放大，复杂化，甚至政治化。”

《环球时报》社论称，“在中国针对外国人、尤其是针对外交官进行恶意的健康攻击，是完全不可思议的。搞声波攻击，尤其需要极不寻常的想象力”，并称“我们认为，个人健康原因，包括心理原因应当反复筛查。如果美方对损伤力来自外部的鉴定的确没有错，那么最大可能是，城市里我们尚不清楚的偶然性原因导致了这种损害。”

中国社交媒体上，有网友评论称，“有这种好多人在一起，只攻击其中一个人的声波武器吗？希望美国政客不要用仅有不多的想象力用在这上面，对美国没好处。”还有网友称，美国是“没事挑事，无理取闹”，应该“驱逐出境”。

声波攻击？

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舆论将此次事件与2017年古巴首都哈瓦那发生的疑似“声波攻击”事件联系在了一起。

2017年，21名美国驻哈瓦那外交官称身体出现异常，并出现失聪、头晕、耳鸣、头痛等症状。美国称，这些外交官遭到了“声波攻击”，但古巴政府否认跟此事有任何关联，并称这是“科幻小说”式的诽谤。

今年4月，加拿大外交部宣布，将撤回驻古巴外交人员随任家属，理由是10名驻古巴外交人员或其家属出现晕眩、头疼等异常症状。

蓬佩奥称，美国已经派了一个医疗小组赴广州调查此事，同时，美国也在调查哈瓦那事件背后的原因。

声波武器类型

次声波-频率在20赫兹以下

频率很低时人的耳朵听不到

声音很大时会导致眩晕，呕吐或者大小便失禁

需要使用大量扩音器才会生效

超声波-频率在20,000赫兹以上