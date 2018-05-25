图片版权 Israel Defense Forces Image caption 以色列订购了50架F-35。

美国制F-35隐形战机，首度用于实战，以色列空军近日在叙利亚境内将其投入使用。

以军空军发布了F-35战机飞翔于黎巴嫩贝鲁特上空的画面，并指这批战机已“在两处不同的交战前线作出攻击”。

近日，以军在叙利亚数度进行空袭。

F-35造价昂贵，每架战机成本据报接近1亿美元，其成本及实战能力饱受质疑。

去年，美国总统特朗普在推特上批评F-35造价太高，国防部长马蒂斯不得不公开为计划辩护。

“游戏规则颠覆者”

在以色列一个有20国空军代表参与的会面中，以色列空军少将诺金（Amikam Norkin）表示：“以军的F-35战机正在整个中东地区上空飞行，已经在两处不同的交战前线作出攻击。”但诺金未有披露攻击目标。

“大家都知道，以色列的代表刚凭歌曲‘玩具’赢得欧洲歌唱大赛，但F-35可不是‘玩具’，”诺金说。

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以色列是美国以外首个购入F-35战机的国家，目前已订购50架，当中九架已经运抵以色列，预计订购总量将增加至75架。当地以希伯来语“ADIR”（伟大）来命名这款单座战机，以色列购入的相信是F-35A型号，需以传统的跑道方式起飞及降落。

身在耶路撒冷的BBC记者汤姆·贝特曼（Tom Bateman）指出，以色列抢先美国，声称已在实战中使用F-35战机，或是有意进一步显示其军事实力。以色列相信，伊朗正尝试在叙利亚投入更多精锐战力，以威胁以色列。

你的器材不支持播放多媒体材料 叙利亚国有电视台显示以色列导弹出现在大马士革上空的画面

以色列方面表示，该国近日在叙利亚境内进行的空袭，目标均为伊朗的军事基建，是对早前戈兰高地以色列军事设施受火箭炮攻击的回应。

目前叙利亚境内有数百名伊朗军事人员，伊朗声称他们是叙利亚政府军的军事顾问；同时还有数千名伊朗志愿武装人员被派往支援叙利亚政府。

美国给予以色列的军事援助，是全球受援助国之中最高的，现时达每年40亿美元。美国的军售法案要求帮助以色列维持在中东的军事优势。

F-35有何优势？

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F-35由洛克希德•马丁（洛克希德马丁公司）研发，于2006年首飞，以其多功能设计见长，同款设计可为空军，海军及海军陆战队所用

F-35有三种型号，分别为传统起降（F-35A），短途起飞及垂直降落（F-35B）及航空母舰弹射起飞（F-35C）

隐形是其主要卖点，其机体及物料设计，令雷达无法侦测

F-35的雷达截面积较小，据称可以在对方发现前，接近敌方战机;其头盔显示系统则令战机毋需锁定目标也可攻击

但F-35最优胜的是其侦测，通讯及航空电子技术，数据可即时与指挥部共享，机师亦可追踪敌机，干扰雷达及拦截攻击

以色列盛赞F-35是“游戏规则颠覆者”。

这甚至很可能不是以色列军方第一次将F-35投入实战。以军对其行动一向低调，有报道指他们早于去年一月已曾使用F-35。

美国当局对F-35项目期望很大，这批战机预计可使用至2070年，项目整体成本将达1.5万亿美元。

然而，这个项目除了造价挨批，其他方面亦饱受质疑。

一个具影响力的军事网站于2015年评论指，F-35缺乏机动性，在空战中亦无法战胜F-16战机，另有报道指F-35驾驶舱的能见度有问题。

分析人士指，F-35过份侧重提升隐形性能，牺性了空战战力。