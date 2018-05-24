尽显时代特色：历届美国总统去向大揭秘

图片版权 Getty Images Image caption 奥巴马夫妇2017年初离开白宫

奥巴马夫妇签约奈飞，去影视圈儿放飞新梦想了。大江东去、世事变迁，白宫历届主人退位后如何过生活，也凸显美国的时代特色。

记得奥巴马夫妇2017年1月离开白宫，之后，无官一身轻的他立刻去加勒比海享受蓝天白云、学玩儿风筝冲浪。

日前，奥巴马夫妇和奈飞公司（Netflix，又译网飞）签署“多年”制作协议，将参与影视节目的台前和幕后制作。

奈飞公司的原创剧、电影和其他节目在全球都很受欢迎。2017年底订阅人数将近1.18亿。

图片版权 Reuters Image caption 2017年10月，依然在世的五位美国前总统为飓风灾民募捐

奥巴马夫妇是60后，做事依然正当年。挂了政治靴，并不意味着引退去享受静好岁月。奈飞，给他们提供了放飞新梦想的平台。

那么，奥巴马的那些前任离开白宫后都去干什么了呢？我们一起来看一看，从中应该也能品味美国的世事变迁、时代特色。

不要忘记，1958年，美国联邦政府才开始向前总统发放退休金。现在离任总统的退休金为每年20万美元，同时享有旅行、办公、通信等一些补贴性福利。

约翰·亚当斯（John Adams ，1797-1801)

Image caption 约翰·亚当斯

亚当斯是美国第二位总统。对他来说，卸任就等于彻底退休，携妻子去共享平静悠闲的人生晚晴。

亚当斯离开白宫后又活了25年，在家人的陪伴下专心写书。亚当斯和美国第三任总统托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson）同一天去世，那是1826年的7月4日，美国独立50周年纪念日。

詹姆斯·麦迪逊（James Madison ，1809-1817)

麦迪逊是美国第四任总统，出生于南方的大种植园主家庭。麦迪逊卸任后返回庄园，但是他并不是去种花种树，因为庄园里有黑奴。

麦迪逊还是"美国殖民协会"的活跃成员，该组织主张把黑奴送回非洲，争议很大。

威廉·亨利·哈里森（William Henry Harrison ，1841)

Image caption 威廉·亨利·哈里森

哈里森是美国第九任总统，以任期最短著名，他是第一位在任期内去世的白宫主人。

哈里森担任总统只有32天后去世，据说死因是感冒后引发肺炎。有传言说，就职典礼那天天气很糟，哈里森露天长时间演讲，患了感冒。不过这种说法无法证实。

格罗弗·克利夫兰（Grover Cleveland，1885-1889 和1893-1897)

克利夫兰是美国第22和24任总统。他的白宫经历前无古人后无来者：克利夫兰是历史上唯一两度当选、任期不连续的总统。

第二届任期结束后，克利夫兰下海炒股、挣钱养家，据说赚了相当可观的一笔美元。

西奥多·罗斯福（Theodore Roosevelt ，1901-1909)

Image caption 西奥多·罗斯福

罗斯福是美国第26任总统。1912年曾再次参加竞选、试图第三次返回白宫，但是他输给了伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)。 1951年生效的美国宪法修正案才规定，总统每届任期4年，个人最多只能担任两届。

离开白宫后罗斯福带着儿子去巴西的杜伯河（River of Doubt）探险，那时亚马逊雨林仍然是人迹罕至的未知世界。疟疾、腿伤、环境恶劣几乎让罗斯福付出了生命。但也有美国人说，这样危机四伏的探险，他们无法相信罗斯福真曾带着伤病坚持下来。

理查德·尼克松（Richard Nixon ，1969-1974)

Image caption 理查德·尼克松

尼克松是美国第37任总统，因水门事件被迫辞职。当时的尼克松不仅声誉大跌，而且健康欠佳，经济状况也糟糕。但是后来，他的《尼克松回忆录》相当畅销。

尼克松1980年代走访多个国家和地区、特别是第三世界国家，通过演讲、受访等方式，慢慢重返国际舞台，并且在一定程度上恢复了公众形象，赢来一些好声誉。

吉米·卡特(Jimmy Carter 1977-1981)

Image caption 吉米·卡特

卡特是美国第39任总统，经常被赞为卸任总统发挥余热的榜样。任期内，卡特的外交政策受到国内外一些诟病，但卸任后，他在世界各地奔波，致力于外交、和平、人道救援等工作。卡特还出版了几本书、常常去做义工。2002年，卡特获颁诺贝尔和平奖。

现在高龄93岁的卡特继续参与慈善活动。据说他比较喜欢木工活，会去给为弱势人群盖住房的建筑工地帮忙。

比尔·克林顿（Bill Clinton，1993-2001）

图片版权 Getty Images Image caption 比尔·克林顿和希拉里·克林顿

克林顿是美国第42任总统。他的情况比较特殊，因为他离开白宫后，妻子希拉里仍然活跃在权力巅峰，出任国务卿，并两度竞选总统，几乎成为美国史上第一位女性总统。正因为如此，克林顿好像也从来没有远离聚光灯。

克林顿卸任后也曾在世界各地演讲，2011年在香港的那一次收费75万美元！有意思的是，他的收费标准并不像他的前任那样、随着离开白宫的年头而递减。或许是因为他有不一样的风采和魅力？或许也是因为借了希拉里一点光？

乔治·布什（George W Bush，2001-2009）

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乔治·沃克·布什（小布什）是美国第43任总统。他卸任后的生活简单、低调，对国际、国内事务都很少发表公开评论。

小布什离开白宫后携夫人返回德州老家的牧场，享受岁月静好。据说他喜欢陪夫人买菜、做饭、洗碗，一副居家好男人的样子。另外小布什还画了不少画，开过画展。