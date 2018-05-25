慎入：你肯定吃过的七大“怪物”

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仅靠男耕女织是不能与世隔绝的。你能只吃自家后院种的水果和蔬菜、养的鸡鸭鱼猪，难道你也自制牙膏？

只要你去超市买过“进口”的东西，那么，几乎可以肯定，你在不知不觉中吞下过一些"怪物"。

这里我们给你列出七种最最奇怪的，并且告诉你其中的原因。

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牙膏中有什么？

牙膏，薄荷味儿的很常见。我们可能会自然而然地联想，这个薄荷味儿一定来自那个叫薄荷的植物。

但是，更有可能的是，牙膏中的薄荷味儿是工厂里生产出来的，原料是松节油，也就是我们用来清洗油漆刷子的那种东西。

不过不用担心，这样生产出来的薄荷醇分子和从天然的薄荷植物种提取出来的化学结构是完全相同的，而且生产过程给环境带来的冲击要低于种植薄荷。

口香糖里有什么？

口香糖原来是用树液制成的，这是天然橡胶。但是现在，大多数厂家只用合成橡胶。合成橡胶的前身是石油。

换句话说，你嚼的那片口香糖中包含从地球深层开采出来的原油，原油的前身包括早就灭绝的恐龙。

面包里有什么？

如果你只去那种高大上的小型独立烘培坊、买那些由手工艺人一般的烘培师烤出来的面包，那么这段你就可以省略不看了。但是如果你吃过批量生产的面包，几乎可以肯定其中含有半胱氨酸(L-Cysteine)。这个半胱氨酸的作用是加速面团反应、缩短发酵时间，增加面团的弹性与蓬松度，使批量生产更容易。

传统上，半胱氨酸是从鸭毛、野猪毛、牛角、羊蹄、人发中提取的。虽然现在也有用发酵的植物做成的纯素版，但是，你吃过的面包中含有理发店下脚料（做成的面团松弛剂）的可能性应该很大。

香草冰激淋里有什么？

香草控必需知道。

虽然现在不多见了，但是原来，冰激凌中的香草味含有添加剂海狸香提取物，这种添加剂可以给香草味增色，多一层麝香、俄国皮草味儿，让假香草以假乱真。

香草控可以稍稍松口气的是，现在这种手段仅限于香水行业。原因？海狸香，顾名思义取自海狸，具体一点说，主要是海狸肛门腺的分泌物。

低脂冻酸奶里有什么？

健康控请细看。

生活在北极圈的一种鱼（ocean put）体内有种蛋白，保证在气温降到零下时血液不冻结。这种"抗冻糖蛋白"是低脂冷冻甜品、比如冰激凌和冻酸奶的添加剂。它可以降低水分子的结冰速度。这就意味着，水在凝结过程中会形成微小的冰霜。这样，就算不加真正的奶油，而是通过使用鱼身上的抗冻剂，这种低脂冰激淋和冻酸奶也会有含真奶油的口感。

红心橄榄里有什么？

意菜粉丝请留心。绿绿的橄榄、中间塞着一条红红的心，看起来赏心悦目，吃起来甜美爽口。传统上，做这种红心橄榄，要把多香果（pimento）切成细条，一条条塞进一粒粒橄榄。这种做法劳动强度太大。为了实现自动化，现在厂家都是做好巨大的一张张多香果味的啫喱膏，然后切成统一的条状，塞进橄榄。

红心橄榄的心不是多香果，更像是果酱。

美国货里有什么？

不吃任何加工食品？你仍然有可能吞下你预想不到的。你的购物篮中，就连那些最天然的产品可能都有入侵者。

美国食品和药品管理局规定，18盎司桶装的花生酱中允许含有5根老鼠毛；每500克冷冻浆果中最多允许含有4只幼虫、或者10只昆虫！

建议吃的时候不要细看。就把它当作额外的高蛋白吧。