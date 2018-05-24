特金会告吹 文在寅是否忽悠了特朗普存疑

图片版权 YONHAP Image caption 特朗普和文在寅交谈甚欢。文在寅有没有“忽悠”他？

说好6月12日在新加坡举行的"特金会"终于还是取消了。华盛顿和平壤到最后一刻还在打嘴仗。白宫说平壤对副总统彭斯言论的反应是压倒骆驼的最后一根稻草。

最大的悬念没有了，但另一个疑问重新浮现："特朗普是不是被文在寅忽悠了"，在不少人眼里仍旧存疑。

就在5月24日白宫宣布取消特金会前，事态仍扑朔多变之际，韩国釜山国立大学罗伯特·凯利教授（Robert Kelly）的一组推特吸引了数千人围观、转发和评论。

"推友"们热议焦点是，特朗普被韩国总统文在寅骗了吗？

韩国总统文在寅5月22日在华盛顿见特朗普前，凯利在推特上分享看法，说从事态发展来看，越来越觉得文在寅总统很可能之前对白宫夸大了平壤跟美国谈判的意愿，结果现实无情。

他说，文总统之所以就朝鲜的谈判意愿夸大其辞，目的是稳住特朗普，继续走外交道路，防止他回到去年那种张口闭口要灭了朝鲜那条路上去。韩国最怕看到美国对朝鲜开战。

另一方面，特朗普团队假如对文在寅传达的平壤希望"特金会"的意愿采取尽责审核的处理方式，就会发现其中的水分和泡沫。

图片版权 Twitter Image caption 凯利在推特上说，看来文（在寅）政府夸大了朝鲜希望达成协议的意愿。

但是他们没有这么做。

特朗普和文在寅今年4月份见面，45分钟之后特朗普就宣布接受朝鲜的峰会提议，甚至没有跟自己的团队充分沟通，举世愕然。他还把金正恩和文在寅板门店会面的功劳归结到自己对平壤施加了"最大的压力"。

文在寅也顺着补充说，特朗普应该因为这次会见获颁诺贝尔和平奖。

凯利教授当时就表示，特朗普爱听夸赞，如果拍他马屁能防止战争，那么首尔对华盛顿的外交策略就是吹捧、颂扬。

凯利关于文在寅二见特朗普的分析在推特上收获7000个赞，3000多个转发，也有不少激烈的批评。

图片版权 KCNA VIA KNS Image caption 美国国务卿蓬佩奥和金正恩言谈甚欢？

特朗普被文在寅骗了？

"最严厉的指责是说我认为文在寅对特朗普撒了谎。不是这样，我有意识避免用这种语言，"凯利针对"推友"的评论为自己澄清。

他确信无疑的是：金正恩对韩国宽泛地谈到了弃核，但这个意思在向白宫转达时调子被调高了。这也可以理解，因为韩国政府很明显要尽力争取朝韩和谈成功。

"那不叫撒谎，那叫说服/争辩/游说，"凯利写道。

问题在于特朗普不假思索地就决定了，也没有把这件事交给顾问、智囊们去琢磨、研究、讨论，没有直接跟朝鲜方面交流、核实，也没有研究朝鲜的弃核究竟是什么意思，准备做到什么程度。

他认为，造成这种结果的原因在于特朗普欠缺一些决策者应具备的特质：耐心、思考、调查和征求专家意见。

凯利认为，事态走到现今的地步，跟特朗普总统的个性特点也有关。

"特朗普陶醉在一种幻觉里，觉得自己将成为解决朝鲜问题的那个人，而他操控的右翼媒体泡泡又把这种幻象展示给他，营造出不着边际的期冀。同时，要在如此短暂的时间内消弭美朝之间如此巨大的鸿沟所需要的行政力量和总统意志及努力完全没有可能。结果就是本周的现实。"

他在推特里写道，现实是朝鲜并不准备无核化；观察圈里没有人相信朝鲜会回到零点；平壤并不是因为受到"最大压力"在被赶到谈判桌前的，他们选择谈判，因为已经建立了针对美国本土的核威慑；而且，特朗普不配得诺贝尔和平奖，就凭他威胁要"彻底夷平朝鲜"那句话就不合格。

图片版权 Twitter Image caption 凯利：文在寅没有对特朗普“撒谎”。

情节曲折 变数频生

自从一个月前宣布6月12日在新加坡举行美朝峰会之后，短短数周时间，事态一变再变，华盛顿和平壤隔空打嘴仗，历史性峰会究竟能不能成，始终吊着全世界的胃口。

5月22日，特朗普在白宫与文在寅见面后发推特说，"特金会"是有先决条件的，条件不满足就不见不谈。而且，他说峰会取消"很有可能"。

美国国务卿蓬佩奥23日宣布，美国不会做任何妥协，如果达不到目的，那就干脆不谈。

此前，平壤已经表态，如果美国坚持让朝鲜单方面弃核，就考虑取消会谈。还有媒体发问，事态如此迂回，是否跟金正恩日前到北京访问有关。

24日，各路国际媒体应平壤邀请到场见证了朝鲜丰溪里核试验场的拆除。

当天美东时间下午约3点，白宫发布公开信，宣布取消特金会。

那时亚洲已经是深夜。

“在眼下这个节骨眼，最好的做法是推迟峰会，直到三方能够找到更大的共同点，让这个问题的专家总结出一些共识，”凯利的推特这么分析。

他进一步推测，文在寅很可能会反对，因为任何推延都将为博尔顿提供更大的政治空间；而特朗普则可能迫切希望兑现峰会，上电视，吸引注意力，政治上挣分，用来在国内转移舆论对其他丑闻的注意。

不过，他也承认即使特金会如期举行，究竟会出现什么情况谁都说不好。

现在这个担心可以消除了。

凯利教授去年曾接受BBC连线采访，被孩子进屋抢了镜头，一时成了网红。