图片版权 evolvedleadership.com.au Image caption 萨莉·安德森人生教练课程宣传资料上的头像

几个世纪以来，脸部刺青一直是毛利人文化的一部分。毛利人脸上的图案是其家族传承的神圣标记。

然而，新西兰一名女性在下巴上纹下的醒目图案——毛利文化中叫“塔莫克”（Ta Moko）——在该国引发热议，因为她是一位没有毛利血统的白人。

萨莉·安德森（Sally Anderson）和一位毛利男子结了婚。她说，她脸上的塔莫克刺青象征着她的个人困境和人生故事。

不过，她被指挪用毛利人的文化来为自己贴金。

一名专家表示：“我们必须守住最后的阵地，保留我们作为毛利人与别人不同的东西。”

为什么“塔莫克”对毛利人如此重要？

塔莫克是用凿子把图案刻在皮肤上的。它是一种神圣的传统，代表着一个人和其家族和文化身份认同的联系。

面部刺青——莫克纹面（moko kauae）——是尤其重要的东西。男性脸上的莫克纹面通常都会覆盖整张脸，而女性则是覆盖下巴。

图片版权 Getty Images Image caption 毛利人女性的莫克纹身通常覆盖下巴

“毛利人认为脸或者头特别神圣，”阿湾纽阿联及毛利大学（Te Share Wānanga o Awanuiārangi）的副教授梅拉·李－佩内希拉（Mera Lee-Penehira）表示。

“于是，在脸或者头上刻画的刺青也会特别神圣。”

争议何在？

安德森女士做的是人生导师的生意。几年前她找一名毛利人艺术家为她做了莫克纹面。

有媒体曾引述她说，这个纹面代表她在人生中所走过的路，包括在年轻时遭受过的群体性侵。

她个人网站上的一份声明说，这个简单的设计“代表着萨莉从事的改变人生的工作”。

该名刺青艺术家因尼亚·泰勒（Inia Taylor）曾表示，要接这个工作时，他曾经“很有保留”，“但多次电话讨论之后，我发现拒绝她的唯一理由就是种族”。

不过他最近向安德森女士抱怨说，她似乎是在用莫克纹脸来宣传她的业务。作为回应，安德森女士将网站上提及刺青的部分删除，而保留图片。

毛利人为什么不高兴？

李－佩内希拉自己的下巴上也有刺青。而对于安德森的做法，她表示：“这是不能接受的。有毛利人族系身份才能有这个。”

“它代表我们是谁，也代表你的家庭，所属的部落和分部落。”

怀卡托大学（University of Waikato）副教授泰卡霍图·麦克斯威尔（Te Kahautu Maxwell）也有莫克纹面。他表示，莫克刺青已经成为了后殖民时代的重要象征。

“由于殖民时代和传教士的工作，它是一种几乎要过时的传统，”他向BBC表示。

图片版权 Te Kahautu Maxwell Image caption 麦克斯威尔表示，莫克纹身是为了重新树立毛利人的身份认同

直到20世纪末开始，男性和女性的莫克刺青才有了大规模的复兴。

“是毛利人决定重新找回他们的传承和身份认同，”麦克斯威尔说。

“我们必须守住最后的阵地，保留我们作为毛利人与别人不同的东西。”

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艺术家恩加辛娜·霍海亚（Ngahina Hohaia）在一条言辞激烈的脸书（Facebook）帖文中表示，因尼亚·泰勒不仅有权利基于种族理由向安德森说不，而且是应该的。

她写道，莫克纹面“代表着我们存活的一个阵地，文化挪用已经掠走了几乎其他所有对我们的人民有神圣意义的财富。这是底线了。”

但是，其中一个毛利部落领袖，恩加普希（David Rankin of the Ngāpuhi） 在AM节目中表示他并不介意。

“她付了钱。这是她的下巴，而如果她想要在脸上画上东西到处走，那完全由她自己决定。”

毛利人自己接受莫克纹面吗？

麦克斯威尔说，那些想要复兴莫克纹面文化的人，也面临挑战。

“我自己有这种刺青，哪怕我是一名大学副教授，也会被瞧不起，”他说。

“比如说，不是毛利族的人在超级市场里面看到我，就会笑我，他们的小孩会说‘妈咪妈咪，那个人好奇怪’。作为毛利人，想要让莫克刺青重新受到认可，我就要承受这些。”

李－佩内希拉的莫克刺青大概是在12年前做的，她当时说，女人这样做仍然不寻常。

“不过，我现在可以非常高兴地说，这已经不再那么罕见了，它在女人中间已经越来越常见。”

她强调，她对安德森女士个人并不作任何评判。“但最终的底线是，莫克刺青是仅属于毛利人的权利：我们捍卫它。”

萨莉·安德森怎么说？

安德森女士目前尚未对有关的争议发表评论。

她丈夫罗杰·泰塔伊（Roger Te Tai）是毛利人，并且整张脸都纹上了莫克刺青。他在接受媒体访问时表示，他花了一段时间才接受安德森做这个刺青的愿望，但同时又说，他的妻子“比你们都更像毛利人”。

“因为她的心是纯净的，一直都是。她的灵魂是纯洁的灵魂。”

“当你没见过一个人，又去评判一个人的时候，这说明你是什么人？”