特朗普致函金正恩 取消新加坡高峰会谈

图片版权 Getty Images

美国总统特朗普周四（5月24日）致函金正恩，宣布取消计划下月在新加坡举行的"特金会"。

"很遗憾，基于在你最近声明中展示的极度愤怒与公开敌意，我感觉目前举行这一筹划已久的会谈并不合适。"特朗普在给金正恩的一封公开信中这样表示。

"（但未来）某一天，我还希望与你见面，"他补充道。同时，特朗普还感谢金正恩释放了美国人质，并透露他们已经与家人团聚。

过去两周，围绕着会谈是否继续，众说纷纭。两天前，特朗普在会见韩国总统文在寅后表示，他可能推迟会谈。他还曾暗示可能是中国在其中制造了不确定性。

中国方面否认这一说法。本周，北京促美国继续与朝鲜接触。但似乎，美朝双方相互敌视的言论并不能挽回这一外界期盼已久的会谈。

双方发表过怎样的言论？

一名朝鲜高官本周称，美国副总统迈克·彭斯关于朝鲜将有利比亚式结局的言论"很愚蠢"。利比亚领导人卡扎菲，在弃核8年后，于2011年被叛军杀害。

金正恩高级助手崔善姬表示，朝鲜不会"乞求"对话，并警告如果外交失败会导致"核对决"，并坚称不会单方面放弃核武器。

她补充："作为一个参与美国事务的人，我无法抑制对这位美国副总统无知愚蠢言论的惊讶。"

"无论美国是在会议室与我们见面，还是核对决中与我们见面，完全取决于美国的决定和行为。"

你的器材不支持播放多媒体材料 金正恩特朗普嘴仗全记录

事情如何发展到这一步？

- 5月10日：特朗普称他将于6月12日在新加坡与金正恩见面

- 5月12日：朝鲜宣布拆除核试验场

- 5月16日：因为美国国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）发表“利比亚模式”评论，朝鲜威胁要取消“金特会”

- 5月18日：特朗普称，美国不会在朝鲜推动“利比亚式无核化”

- 5月22日：特朗普坚持说，除非美国的“某些条件”获准，“否则不会举行峰会”。