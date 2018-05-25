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美国总统特朗普宣布取消和金正恩的会面，令不少白宫官员甚至国际社会都大感惊讶。而他宣布这项决定的方式，是给朝鲜最高领导人金正恩写信；这封信中透露出不少“特朗普式外交”的特点，以及接下来事态将如何发展的提示。

第一段：要求会面的是金正恩

特朗普信件上款是“阁下”（his excellency）—这并非称呼金正恩常用的称谓—以类似企业公式书信的笔调展开，感谢金正恩的“时间、耐心与心力”。

这当中有一句以退为进的话，点明当初要求会面的是金正恩，但却又指这一点“完全无关”，并强调这是一场“筹划已久”的会面（虽然这场会面是今年三月首度提出、数周前才敲定的）。

然而，这一段的戏肉在最尾，特朗普的笔触变得狠辣。

Image caption “你提及过朝鲜的核武威力，但我们的核武规模、威力之强，令我祈愿我们永不会使用它。”

朝鲜于昨日（5月24日）宣布，已炸毁丰溪里核试场的坑道，但伴随这则消息而来的是核战威胁与针对美国副总统彭斯的诋毁（朝方称彭斯为“政治傀儡”）。此前特朗普已经多次表明，他不会忍受朝鲜的恶言。

对于朝鲜的核挑衅，特朗普再度以“火与怒”式的语言回应，吹嘘美方核武的威力，强到特朗普祈祷“永不使用它们”。这相当于回到去年夏天的说法：当时美国与朝鲜之间恶言相向，令外界一度认为两方正步向军事冲突。

这封信的开首部份是外交语调，但这句话却是特朗普本人的风格。

图片版权 European Photopress Agency Image caption 信件全文

第二段：对话不是完全没可能

来到第二段，特朗普又重舍起外交语言，强调两方近几个月关系和缓的趋势（“美妙的对话”），并提示“对话之门并未完全紧闭”。

特朗普接着写道，自己仍期望与这位朝鲜的强人领袖会面（先不提爆发核战的可能）。信件提到，朝鲜释放三名美国囚犯，包括一名在被判强制劳动的美国人，是美国十分欣赏的“友善姿态”。这可能会引来批评，质疑以此事例示好是否恰当。

第三段：你再打给我吧

在最后一段，特朗普的信又回到商业书信的风格，但却出现一些写法别扭的句子：“如你改变针对这个最重要峰会的想法，请不要犹豫写信或打电话给我。”我们会有接线生等着喔！

全信以一抹哀伤作结。在推特公布原定会面的日期与地点时，特朗普曾形容是次峰会是“世界和平的独特时刻”，其支持者纷纷表示，值得授予他一座诺贝尔和平奖，他回应说“大家都这样想”，又说“我最想赢到的，是为这个世界赢得胜利”。

现在，他却在信中说这是“历史上悲伤的一日”。