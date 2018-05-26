BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第21周，朝鲜半岛局势变幻莫测。美国总统特朗普前一天突然宣布，取消原定6月12日举行的美朝峰会，震惊国际社会，事隔一日后又改口说，会面仍有可能。

台湾一个月内失去了第二个邦交国，非洲国家布吉纳法索宣布与台湾断交，总统蔡英文指责这是中国对台的一连串外交、军事与施压，惹来台湾人反感。中国副总理刘鹤赴美谈判，中美达成框架性协议，双方同意避免贸易战，中国官方用“双赢”为谈判定调，但事实上谁赢谁输？

印尼骚乱20周年，当年华人社区成为群众针对的目标，不少华人仍然记得当年紧张的局势，20年过去，印尼解禁华人文化，但种族问题看来仍然存在。

之前，一名37岁前从未有过性生活的60岁男子向BBC剖白，长期没有亲密关系对人生与心理的影响，不少读者来邮说报道引起他们的共鸣，BBC挑选了一些邮件，与大家分享“没有性生活的日子到底有多凄凉”。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注，如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 特朗普致函金正恩 取消新加坡高峰会谈

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美国总统特朗普在两天之内让国际社会摸不着头脑。前一天突然宣布，取消原定6月12日举行的美朝峰会，震惊国际社会，事隔一日后又改口说，会面仍有可能。

特朗普透过公开信宣布取消会面，他在信中表示，因为朝鲜领袖金正恩在最近声明中，展示出“极度愤怒与公开敌意”，所以认为会谈时机不合适。

这一决定令国际社会惊讶，因为同一天，朝鲜才刚刚让外国记者见证炸毁核试验场。

朝鲜官员表示，对美国取消峰会感意外与遗憾，仍然愿意与美国面对面坐下来解决问题。

鉴于近来中朝关系迅速回温，同时中美关系由于贸易分歧及朝鲜问题等变化多端，一些分析人士将朝美会谈破裂与中国联系在一起。

中国外交部表示，希望朝美双方珍惜这段时间取得的积极进展，保持耐心，继续致力于通过对话协商解决彼此关切。

2. 五月连失邦交国 台湾外交持续风雨飘摇

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5月1日，中南美洲多明尼加与台湾结束邦交，转头与中国建交。 24日，布吉纳法索也突然宣布与台湾结束邦交。

台湾总统蔡英文指责中国对台的一连串外交、军事与施压民间企业等，只会引发全台湾人民的反感。同时蔡英文更直指中国大陆这一连串行为是“不安与缺乏自信”，并表示台湾“不会再忍让中国去主权化行为”。

中国大陆外交部表示“赞赏”布吉纳法索与台湾断绝外交关系。中方并欢迎布吉纳法索在“一个中国”原则下加入中非友好合作大家庭。

3. 中美摁下“停战”键 但贸易战究竟谁赢谁输

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中美贸易战在本周出现拐点——中国副总理刘鹤赴美谈判，中美达成框架性协议，双方同意避免贸易战；华盛顿紧接着宣布商务部部长罗斯将于下周前往北京签署协议。

分析人士认为，中美贸易摩擦从互相加码不断升级，转换到了密集谈判达成共识的阶段。

但在中国国内舆论，则有多种声音。官方媒体以“双赢”为本次谈判定调；在中国社交平台微博上，则有人认为达成的条款是“美国敲诈成功”和“丧权辱国”。

贸易战暂时落幕，但这轮世界瞩目的贸易争端，究竟谁是赢家，谁是输家？对于两国普通民众而言，是好是坏？

4. 印尼骚乱廿年：华人地位提升 种族标签依旧

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20年前的5月21日，印尼总统苏哈托宣布辞职，结束30多年的独裁统治。在这之前，示威者在首都雅加达举行连续多星期的示威，更一度演变成骚乱，多家印尼华人的商店被抢掠，据报造成1000多人死亡，近百名妇女被强暴。

印尼政府在过去20年撤消了许多苏哈托时代针对华人的禁令。他们再次可以公开庆祝农历新年、也可以使用中文名字和参政。

虽然如此，多数印尼人与华人在种族问题上的争议从未消失。调查发现，大部份受访的印尼人仍然认为华人掌握着当地经济，接近一半受访者说他们“无法与印尼华人交朋友”。

5. 没有性生活的日子到底有多凄凉

两周前，我们发表了约瑟夫（Joseph，化名）的故事。60岁的他写下了自己直到37岁之前都未尝男女之欢从而深感懊恼的经历。

之后很多读者都来邮说，约瑟夫的故事引起了他们的深深共鸣：他们对约瑟夫的经历感同身受的一点是，社会不公平地将这些寂寞处男描述成“怪咖”或者弱者，间接令事情变得更糟。

读者罗伯特说，他61岁了也没有过性生活，他特别讨厌一些说法是：“那事都被高估了，你并没有错过多少”；“你既然没有过，就不可能那么惦记”；“没和女人那个过！你是个基佬吗？”……