改口称新加坡峰会仍有可能 特朗普变卦了？

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一天之内，朝美会谈前景再次出现变化。周五（5月25日），美国总统特朗普说，原定于6月12日在新加坡举行的会谈仍有可能举行。

“我们等等再看看。（会谈仍）有可能在（6月）12日。我们正在和他们商谈。他们很想会面，我们也想这样，”特朗普说。

不过就在前一日，特朗普致函金正恩，说近期朝鲜的“公开敌意”让美国不得不取消新加坡会谈。朝鲜随后发表声明，称仍愿与美国对话。

当日朝中社发表朝鲜副外相金桂冠谈话文，文中对会谈突然取消表示“意外及十分遗憾”，同时表达朝鲜意向，称“无论何时，以何种方式，我们有意与美国面对面坐下来解决问题”。

对特朗普前一日取消会谈的决定，有分析认为此举是受中美与中朝关系影响，有人认为这是特朗普团队的外交策略，但也有声音表示这反应出特朗普在外交上的漏洞。

意在瞄准中国？

图片版权 AFP Image caption 与文在寅会谈后，金正恩第二次前往中国与习近平见面。

鉴于近来中朝关系迅速回温，同时中美关系由于贸易分歧及朝鲜问题等变化多端，一些分析人士将朝美会谈破裂与中国联系在一起。

金正恩今年已分别在与韩国总统文在寅会谈前后两度访华，与习近平会面。虽然朝鲜最近态度变化是否与中国有关尚无定论，但有证据显示，特朗普对此有些介意。

22日文在寅访美时，特朗普曾在白宫表示，金正恩在第二次会见习近平之后态度发生了一些变化，对此他“开心不起来”。

美国国家利益中心防务研究主任卡齐亚尼斯（Harry Kazianis）认为，在中美两国贸易纠纷持续的状态下，朝鲜很有可能是中国处理中美贸易关系的一张牌。“（中国可能认为）我可以帮你解决朝鲜问题，也可以放松我的边境，软化你的极限施压行动，”他向美国媒体《国会山报》（The Hill）如是称。

中国政法大学教授文日铉则表示，特朗普的举动“是将刀尖对准中国”。文日铉告诉韩联社，特朗普对中国试图打破美朝韩三方局面一向不满，目前状况让中国十分为难。

中国延边大学教授金强一也向韩联社强调，伴随中朝关系转好，中国表示出介入朝鲜半岛局势的姿态，特朗普此举“有强烈警告中国的意味”。

但美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周四曾声称，没有证据显示中国正在减轻对朝压力。

中国外交部发言人25日表示，希望朝美双方“珍惜这段时间取得的积极进展，保持耐心，继续致力于通过对话协商解决彼此关切”。

外交失误还是谈判策略

图片版权 EPA Image caption 韩国总统文在寅刚刚结束访美日程。

BBC外交事务记者乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）认为，特朗普取消新加坡峰会暴露出特朗普外交团队“过度乐观，缺乏经验或现实主义精神”等一系列问题。

马库斯称，特朗普团队极度个人化，且“功能不健全”。他指出，这次峰会本身条件就不成熟，面对如此复杂的情况以及双方间“看似无法跨越的鸿沟”，双方准备时间太短，所做的预备工作远远不够。

当初举办峰会的决定已经显示出“特朗普对自己交易促成人身份过于自信”，但“外交事务并不是这么运作的，”马库斯表示。他还提及美国目前在许多亚洲外交事务的职位仍然空缺，外交系统的许多重要组成部分没有到位。

也有人将取消会谈解读为特朗普施展自己的“谈判策略”。《国会山报》报道提到，一些共和党议员认为特朗普是在运用自己《谈判的艺术》一书中的策略——随时准备好退出谈判。美国共和党参议员英赫弗（James Inhofe）发表声明称，这是特朗普坚持“对朝会谈态度强硬且目标明确”的结果，只要继续在经济与外交上孤立朝鲜，朝鲜早晚会重回谈判桌。

然而正如马库斯所说，特朗普团队已经做出一系列重大外交决策，美国与全世界都必须承受所有后果。

特朗普的突然决定

特朗普周四（5月24日）致函金正恩，称由于朝鲜的“公开敌意”，决定取消原定于6月12日的朝美领导人会面。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @WhiteHouse A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 2018年5月24日

“很遗憾，基于在你最近声明中展示的极度愤怒与公开敌意，我感觉目前举行这一筹划已久的会谈并不合适。”特朗普在给金正恩的公开信中这样表示。

特朗普随后向记者表示，取消会晤对朝鲜和全世界都是 “挫折”，称美国军方已做好必要准备，韩国与日本也已准备好“应对朝鲜愚蠢或鲁莽的行为”。

但美朝两国仍对会谈留有余地。“（未来）某一天，我还希望与你见面，”特朗普在信中写道，同时向金正恩释放美国人质表示感谢，并透露他们已经与家人团聚。

朝鲜方面则在金桂冠谈话文中指出，朝鲜愿为“朝鲜半岛及世界获得和平与稳定付出一切努力”的目标没有改变，特朗普的决定与这一“全人类的愿望”不符，但朝鲜仍会 “一直宽宏大度，以开放的心态给予美方时间与机会”。

双方发表过怎样言论？

一名朝鲜高官本周称，美国副总统迈克·彭斯关于朝鲜将有利比亚式结局的言论“很愚蠢”。利比亚领导人卡扎菲，在弃核8年后，于2011年被叛军杀害。

金正恩高级助手崔善姬表示，朝鲜不会“乞求”对话，并警告如果外交失败会导致“核对决”，并坚称不会单方面放弃核武器。

她补充道：“作为一个参与美国事务的人，我无法抑制对这位美国副总统无知愚蠢言论的惊讶。”

“无论美国是在会议室与我们见面，还是核对决中与我们见面，完全取决于美国的决定和行为。”