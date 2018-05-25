英伦热议：特朗普继续受褒贬 金正恩亲兄逛伦敦

图片版权 Getty Images Image caption 5月25日在韩国首都的美国使馆外民众示威抗议美国取消同朝鲜的峰会。

特朗普和金正恩实现面对面历史性会面的希望正在化为泡影，令英国媒体对此大加关注，还有媒体报道认为美国总统似乎把朝鲜转变态度归咎于中国。

许多报道和读者评论都借此机会继续对特朗普进行褒贬。特朗普的拥趸对特朗普表现出进退自如，毫无底线的高超谈判技巧赞不绝口。反对者认为特朗普放弃了一个能够缔造和平的历史性机会。

周四，平壤的措辞变得强硬，指责美国副总统彭斯"无知而且愚蠢"。《每日邮报》报道认为朝鲜的谴责似乎打到了特朗普的痛处，导致其突然宣布退出预定的峰会。

特朗普在给金正恩的信中说，"你在最近的声明中表现出极度愤怒和公开敌意，让我感觉此时按先前的计划进行会面并不合适。"

《每日邮报》说，本周早些时候特朗普似乎把金正恩"态度转变"归咎于北京，因为3周前金正恩访问中国并同习近平会面。

特朗普说，金正恩第二次离开中国时就发生了变化。他说"会谈后的态度有所变化，令我感到有点奇怪。"

周五（5月25日）中国敦促美国和朝鲜显示耐心，展示善意。中国外交部发言人说，朝鲜半岛局势缓和得之不易，政治解决过程面临难得的历史机遇。

赞扬"特朗普方式"

就在特朗普宣布取消会谈前，朝鲜宣布"完全"销毁了核试验场，显然这是朝鲜在峰会前的表达善意之举。

图片版权 Reuters Image caption 叛逃的朝鲜驻英国大使回忆说，金正哲和他弟弟一样，喜欢抽烟喝酒。图为金正恩在火箭发射控制中心。

周五朝鲜在特朗普宣布取消同金正恩举行峰会之后表示，同美国会谈的大门仍然敞开。

据路透社从韩国的报道，朝鲜外交部次长金冠桂说，特朗普总统之前作出任何其他美国总统都不敢做的大胆决定，建议举行峰会，令朝鲜十分欣赏。他说这个所谓的"特朗普方式"能够有助于消除双方的担忧，是解决问题的明智之举。

金冠桂解释说，最近朝鲜对美国某些官员的批评是对美国放肆言论作出的反应，目前的敌对说明了峰会的必要性。他说特朗普突然单方面宣布取消峰会令朝鲜感到遗憾，但朝鲜仍然愿意同华盛顿以"任何方式，任何时间"商讨解决问题。

朝鲜之前曾经激烈谴责了特朗普的国家安全顾问博尔顿和副总统彭斯，因为他们说如果朝鲜不立即交出核武器，就会遭遇和利比亚一样的下场。

2003年底，利比亚领导人卡扎菲同美国经过数月谈判后同意放弃核武器及生化武器，受到当时的美国总统小布什和英国首相布莱尔的赞扬。

就在利比亚似乎摆脱了国际孤立的时候，2011年卡扎菲同西方的关系恶化，北约支持的反叛武装推翻了卡扎菲政权，卡扎菲最后被反叛武装捉获后虐杀。

金正恩的亲兄长

在各报头版关注朝美关系的时候，《每日电讯报》却报道了一则关于朝鲜的"旧闻"，似乎要为说明朝鲜的专制增添注脚。

2016年叛逃的朝鲜驻英国大使太永浩（Thae Yong-ho）最近出版回忆录，其中讲述了一段金正恩一位哥哥金正哲（Kim Jong-chul）的一段旧事。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年叛逃的朝鲜驻英国大使太永浩最近出版回忆录，其中讲述了一段金正恩一位哥哥金正哲的一段旧事。

按照报道中的金家族谱显示，金正哲是年长朝鲜领导人金正恩两岁的亲哥哥，而2017年2月在马来西亚遇刺身亡的金正男则是金正恩的同父异母兄长，比金正恩年长8岁。

太永浩在回忆录中说，2015年5月金正恩的哥哥金正哲去伦敦观看演出和购物。他要求在伦敦的朝鲜使馆施加影响，要求在伦敦的购物街牛津街上英国最大的实体音乐商店HMV推迟关门。当得知朝鲜使馆无法完成委托时，金正哲十分不快。

金正哲当时飞抵伦敦希思罗机场，要观看歌星艾瑞克·克莱普顿（Eric Clapton）在海德公园对面阿尔伯特大厅内的演出。当朝鲜使馆告诉他，他午夜要去伦敦市中心的HMV商店，那里早已关门的时候，金正哲要求太永浩施加外交影响，让那家商店推迟关门。

报道说，那次金正哲在伦敦逗留了61个小时。其间他观看了两场歌星克莱普顿的音乐会，买了许多包括体恤衫，茶杯，钥匙链等纪念品。后来他还在牛津街的百货商店为自己的孩子买了些衣服。

金正哲还在HMV商店正常营业的时候光顾了那里，在那里逗留了40分钟。金正哲买了一把2400英镑的美国吉他，据说他当场的即兴演奏引来围观者一片掌声。

太永浩这位叛逃的朝鲜驻英国大使回忆说，金正哲和他弟弟一样，喜欢抽烟喝酒。他在伦敦期间还光顾麦当劳吃汉堡。